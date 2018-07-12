Прямые инвестиции в Украину за три года сократились на 60%

В 2016 году объем иностранных инвестиций в Украину составил $27,5 млрд

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Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% – до $27,5 с $67,3 млрд. Это было вызвано обесцениванием гривни и убытками компаний, в основном представляющих финансовый сектор. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, которое представил эксперт немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.

Отмечается, что это исследование проводилось по методологии МВФ.

"Объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил $27,5 млрд. Эта сумма выглядит большой, но если сделать сравнительный анализ, она становится небольшой, потому что этот объем составляет $650 на жителя Украины. В Беларуси, например, на одного жителя приходится почти $2 тыс. прямых иностранных инвестиций, а в Эстонии – почти $15 тыс.", – сказал он.

Кроме того, авторы исследования указывают на то, что местом происхождения значительной части прямых иностранных инвестиций в Украину являются крупные финансовые центры. Это может говорить о том, что фактически такие иностранные инвестиции имеют украинское происхождение. "Например, 23% из Нидерландов, 15% – из Кипра, а уже после этого идут другие страны. Практически трудно сказать, исходя из данных, где первичный источник происхождения инвестиций. Мы лишь можем сказать, что они зашли с определенного места. У нас достаточно данных для того, чтобы говорить, что определенное количество этих вложений являются так называемыми "круговыми инвестициями", то есть украинские деньги, которые зашли в Украину через финансовые центры", – отметил эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем участники исследования предоставят свои расчеты по прямым иностранным инвестициям в Украине по итогам 2017 года, которые, по предварительным данным, превышают показатель 2016 года.

По данным Госстата, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за 2017 год составил $1,871 млрд.

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Ранее со основатель института UIF Анатолий Амелин на форуме Ukrainian ID заявил, что Украине нужно привлекать ежегодно $20 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По его словам, в 2017 году страна привлекла только $2 млрд ПИИ в связи с не пониманием инвесторов "в какую сторону идет страна", и постоянными изменениями в налоговом и таможенном законодательстве".

Им просто не во что вкладывать деньги в Украине, потому что мы не предлагаем проекты, а ждем, когда инвестор сам придет и начнет что-то делать здесь", - подчеркнул он.