Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.07.2018, 15:21

Прямые инвестиции в Украину за три года сократились на 60%

Прямые инвестиции в Украину за три года сократились на 60%

В 2016 году объем иностранных инвестиций в Украину составил $27,5 млрд

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013-2016 годах снизился на 60% – до $27,5 с $67,3 млрд. Это было вызвано обесцениванием гривни и убытками компаний, в основном представляющих финансовый сектор. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование Немецкой консультативной группы в Украине и Института экономических исследований и политических консультаций, которое представил эксперт немецкой группы советников при правительстве Украины Дэвид Заха.

Отмечается, что это исследование проводилось по методологии МВФ.

"Объем иностранных инвестиций в Украину в 2016 году составил $27,5 млрд. Эта сумма выглядит большой, но если сделать сравнительный анализ, она становится небольшой, потому что этот объем составляет $650 на жителя Украины. В Беларуси, например, на одного жителя приходится почти $2 тыс. прямых иностранных инвестиций, а в Эстонии – почти $15 тыс.", – сказал он.

Кроме того, авторы исследования указывают на то, что местом происхождения значительной части прямых иностранных инвестиций в Украину являются крупные финансовые центры. Это может говорить о том, что фактически такие иностранные инвестиции имеют украинское происхождение. "Например, 23% из Нидерландов, 15% – из Кипра, а уже после этого идут другие страны. Практически трудно сказать, исходя из данных, где первичный источник происхождения инвестиций. Мы лишь можем сказать, что они зашли с определенного места. У нас достаточно данных для того, чтобы говорить, что определенное количество этих вложений являются так называемыми "круговыми инвестициями", то есть украинские деньги, которые зашли в Украину через финансовые центры", – отметил эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем участники исследования предоставят свои расчеты по прямым иностранным инвестициям в Украине по итогам 2017 года, которые, по предварительным данным, превышают показатель 2016 года.

По данным Госстата, приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за 2017 год составил $1,871 млрд.

Читайте также 

Эксперты рассказали, что мешает привлечь инвестиции в Украину

Ранее со основатель института UIF Анатолий Амелин на форуме Ukrainian ID заявил, что  Украине нужно привлекать ежегодно $20 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По его словам, в 2017 году страна привлекла только $2 млрд ПИИ в связи с не пониманием инвесторов "в какую сторону идет страна", и постоянными изменениями в налоговом и таможенном законодательстве".

Им просто не во что вкладывать деньги в Украине, потому что мы не предлагаем проекты, а ждем, когда инвестор сам придет и начнет что-то делать здесь", - подчеркнул он.

Читайте также

С прицелом на выборы. К чему ведет снижение резервов НБУ 12.07.2018Как протекционизм Трампа навредил украинским металлургам 11.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: исследование, инвестиции, Госстат, дэвид заха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 