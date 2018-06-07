Верховная Рада уволила министра финансов Данилюка

Депутаты проголосовали за увольнение министра финансов Александра Данилюка

дополнено

Реклама Реклама

Верховная Рада уволила министра финансов Александра Данилюка. За отставку главы Минфина проголосовали 254 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Данилюка, на посту министра он не побоялся возглавить борьбу за национализацию ПриватБанка, уволить Насирова, инициировать борьбу с Коломойским в Лондонском суде и разорвать круговую поруку…

Он отметил, что с момента назначения слышит обвинения в том, что защищает интересы международных организаций. "Нет. Я защищаю интересы украинцев... Народ Украины гораздо больше доверяет международным институциям, чем нам с вами. Сотрудничество с международными организациями это единственная альтернатива сотрудничеству с Россией", - сказал Данилюк.

Также Данилюк заявил, что отстаивал интересы Украины перед международными партнерами. "Написанное мной письмо содержит общеизвестные факты. Например, то, что фискальную службу возглавляет полулегитимный и полностью управляемого руководителя. Поэтому она не реформируется. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтом интересов", - сказал он. Данилюк отметил, что такая ситуация практически во всех органах и именно это, по его словам дискредитирует Украину.

"Как всегда, много хороших слов. Но, к сожалению, не было конкретных результатов. Спасибо заместителям, которые делали работу вместо министра. И жаль, что он так и не осознал причину своего увольнения", - прокомментировал решение парламента премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он считает, что смена руководства министерства не ослабит, а усилит его работу. "Спасибо народным депутатам за поддержку моего представления", - добавил премьер.

6 июня премьер-министр Владимир Гройсман попросил Верховную Раду уволить Данилюка.

23 мая 2018 года Данилюк на заседании Кабмина добивался назначения своего советника Яны Бугримовой на должность замминистра. После перепалки с Гройсманом ему отказали. Премьер предположил, что Данилюк "хочет сменить место работы" и якобы решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой. Глава Минфина заявил, что в отставку не собирается и пожаловался на Гройсмана "Большой семерке".

Аналитика: Неприкасаемый министр: сможет ли Гройсман избавиться от Данилюка