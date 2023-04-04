Украина арестовывает российские и беларуские активы на десятки миллиардов гривен, однако часто они попадают в "темную зону" под названием АРМА. Это — Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным или другим незаконным путем.

Ведомство должно либо находить хороших управляющих для этого имущества, либо продавать с выгодой для государственного бюджета. И с обеими задачами, похоже, есть большие проблемы.

Розыгрыш арестованных активов "между своими", продажа имущества по заниженным ценам и банальное хищение такой собственности — главные претензии к АРМА.

Поэтому власти анонсировали ликвидацию этого органа. А потом передумали и решили его переформатировать. Пока не до конца понятно, как это будет, но, по крайней мере, часть функций АРМА должен получить Фонд госимущества. Там уверенно говорят — с новыми полномочиями справимся.

О перипетиях вокруг малоизвестного, но крайне важного агентства — в материале LIGA.net.

Лакомый кусок пирога

Среди известных кейсов претензий правоохранителей к руководству АРМА — дело о злоупотреблении при продаже удобрений с Одесского припортового завода, а также дело о завладении песком почти на 0,5 млрд грн. Подозреваемые — сотрудники АРМА и правоохранители.

В июле прошлого года НАБУ завершило расследование по завладению $400 000, которые были переданы в управление АРМА. Среди подозреваемых — бывший в то время глава ведомства Антон Янчук.

С началом полномасштабной войны украинские власти массово арестовывают российские и беларуские активы. И речь не о сотнях тысяч долларов. Один из самых ярких кейсов — арестованная яхта Виктора Медведчука стоимостью около $200 млн. АРМА до сих пор не нашла для нее управляющего.

Среди недавних примеров — арест в Киеве активов одного из крупнейших производителей бетоноконструкций более чем на 2 млрд грн. Бенефициарами компании были люди из окружения президента России Владимира Путина.

Арестовало государство также активы российского олигарха Михаила Фридмана в Альфа-банке на 12,4 млрд грн.

Итак, речь идет о миллиардах гривен. Но оценить общую стоимость активов в распоряжении АРМА не представляется возможным, ведь агентство отказывается раскрывать эти данные, ссылаясь на военное положение. Даже требование омбудсмена не помогло.

ВСК против АРМА

Из-за многочисленных претензий к работе АРМА агентство стало объектом расследования Временной следственной комиссии Верховной Рады по экономической безопасности. LIGA.net обратилась к главе ВСК Ярославу Железняку, чтобы узнать о главных претензиях к агентству.

По информации депутата, жалобы на работу агентства касаются, в частности, трех кейсов.

Первый — продажа арестованного российского аммиака с Одесского припортового завода. В деле есть два важных вопроса. Первое — по какой цене продавали, так как есть подозрение, что цена была занижена.

"Второй вопрос — как продавали. А продавали все через одну биржу ("Приднепровье-2021"), где если ты не знаешь все настройки или заходишь не с того браузера, то некоторые лоты просто не видишь. То есть, нужно знать целую специфику настроек, чтобы принять участие в торгах. Мы на ВСК изучаем, не сделали ли это намеренно, чтобы ограничить круг участников и, соответственно, продать тем, кому нужно", — рассказывает нардеп.

По словам Железняка, с рынка поступает информация, что "эта продажа имеет определенную составляющую, связанную с неправомерной материальной выгодой".

Как пишет в колонке для LIGA.net председатель общественного совета при АРМА Юлия Трестер, продавали аммиак примерно на $250-300 за тонну дешевле рыночных цен. А продали более 30 тысяч тонн.

"Второй кейс — продажа беларуского калия. Цена продажи также, мягко говоря, вызывает удивление. И, опять же, есть вопросы прозрачности продаж", — продолжает Железняк.

По данным StateWatch, государство недополучило 2,5 млрд грн на продаже калия по ценам ниже рыночных.

В ВСК обращают внимание также на проблемы с отбором управляющих для арестованных активов. Речь идет о непрозрачности и неэффективности выбора управляющих, а по некоторым объектам их вообще не выбирают.

Об этой проблеме в целом и конкретно о кейсе избрания управляющего для "Моршинской" рассказывал CEO инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиал.

"Вот эти вопросы мы будем изучать на ВСК, дай бог, в следующий вторник (4 апреля)", — подытожил Железняк.

То, что АРМА не выполняет эффективно свои функции по розыску, управлению и реализации активов, очевидно и для власти, и для гражданского общества, говорит в комментарии для LIGA.net заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Как следствие — страдает украинский бизнес, добавляет она. В частности, кроме уже упомянутых кейсов, ЦПК получает много жалоб на арест активов украинского бизнеса, где "за уши притянуты" якобы связи с РФ. Делается это "в спайке с правоохранительными органами", говорит Елена Щербан.

Так что делать с АРМА?

Радикальное решение

При кратном увеличении объема активов в управлении АРМА неэффективность агентства, похоже, становится все очевиднее и не устраивает власти. Так, в конце февраля глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил о необходимости ликвидировать агентство.

"АРМА создавалось как одно из условий либерализации визового режима с ЕС, а в конце концов превратилось в закрытый междусобойчик, где много арестованных активов и все непрозрачно", — заявил он.

В начале марта в интервью LIGA.net председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев также заявил, что есть много проблем с АРМА. Так что ведомство хотят ликвидировать.

По его словам, это консенсусное решение властей, а функции АРМА должны перейти в Фонд государственного имущества. Реализацию арестованных активов планируют проводить через "Прозорро.Продажи".

Елена Щербан в разговоре с LIGA.net говорит, что, по данным ЦПК, в парламенте пока идут дискуссии по поводу будущего АРМА, и есть три возможных сценария:

ликвидировать агентство, передав все его функции Фонду госимущества;

оставить АРМА, сохранив за ним функцию поиска активов, а также международное сотрудничество. При этом наиболее "рисковые" функции — управление и реализации активов — передать ФГИУ;

оставить АРМА, сохранив за ним функции поиска и управления активов, а функцию реализации передать ФГИУ.

Позиция ЦПК — изменения точно нужны. Но важно, чтобы все функции, которыми сейчас наделено АРМА, реализовывались и дальше.

Следует также просчитать, сколько потребуется ресурсов для ликвидации АРМА и передачи функций другому органу, говорит Щербан. И уже на основании расчетов производить изменения.

"Мое предположение на этом этапе, когда еще нет расчетов, — менее логичным будет половинчатое решение, когда забрать какие-то функции, а само агентство оставить. Потому что возникает вопрос, целесообразно ли целую институцию оставлять ради только поиска активов", — подытожила она.

"Половинчатое" решение

А вот исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик выступает против ликвидации АРМА.

По его словам, Украина обязалась перед ЕС создать собственный офис по розыску и управлению активами. Ликвидация АРМА будет означать неспособность Украины соответствовать европейским стандартам, отмечает Боровик.

Также он считает преимуществом, что по нынешнему закону глава АРМА имеет независимость от власти и есть исчерпывающий перечень для его увольнения. Тогда как передача функций главе ФГИУ увеличит возможности для давления со стороны властей (любой, не обязательно нынешней).

Именно глава АРМА несет персональную ответственность за прозрачность работы ведомства.

"И этот тезис сейчас звучит крайне иронично, ведь уже более 3 лет Агентство остается без полноправного руководителя, а правительство, несмотря на все заявления и обещания, за это время так и не смогло провести конкурс", — добавляет Боровик.

Реформировать, а не ликвидировать, предлагает и глава общественного совета при АРМА Юлия Трестер.

В упомянутом интервью Даниил Гетманцев отметил, что законопроект по АРМА разрабатывают экономический и антикоррупционный комитеты парламента. Редакция LIGA.net обратилась к главе антикоррупционного комитета Анастасии Радиной.

По ее словам, концепция изменений только нарабатывается, поэтому рано говорить о каком-то конкретном законопроекте.

"Сейчас рабочий вариант — не ликвидация АРМА, а передача из АРМА в Фонд госимущества функции по управлению и продаже арестованных и конфискованных активов ", — подчеркивает народный депутат.

Как отмечает Радина, главное — сделать управление активами прозрачным и эффективным. В частности, перенести продажу имущества на площадки "Прозорро.Продажи". Поиск управляющих также нужно сделать прозрачным, например, через аукционы на повышение в том же "Прозорро.Продажи".

"В-третьих, наконец-то должен состояться запуск открытого реестра арестованных и конфискованных активов", — добавила депутат.

Она пояснила, что хотя бы частичное открытие реестров позволит заинтересованному бизнесу видеть имущество, а это увеличит конкуренцию. Пока же такая возможность есть только у тех, кто владеет "инсайдерской информацией".

"Однако за АРМА должна остаться функция розыска активов, как это предусмотрено в наших евроинтеграционных обязательствах ", — отметила Радина.

В заключение она подчеркнула, что эта реформа "не может ждать долго", ведь количество активов в АРМА постоянно увеличивается. Однако о сроках принятия соответствующего закона говорить рано, потому что законопроект еще не зарегистрирован.

Фонд госимущества: прыгнуть выше головы

Андрей Боровик из Transparency International выразил опасение относительно возможности Фонда госимущества взять на себя функции АРМА, поскольку Счетная палата в декабре 2022-го пришла к выводу, что система управления и контроля за использованием и распоряжением госимуществом в ФГИУ была неэффективной.

Поэтому с новыми функциями штат ФГИУ может просто не выдержать нагрузки, считает он.

В то же время, по мнению Анастасии Радиной, руководитель Фонда государственного имущества "готов оперативно обеспечить введение более эффективных и прозрачных процедур управления арестованным имуществом".

Редакция LIGA.net обратилась к главе ФГИУ Рустему Умерову, чтобы узнать, готов ли он взять на себя новые функции.

По его словам, продолжаются консультации с представителями антикоррупционного и экономического комитетов парламента, Министерствами экономики и юстиции, коллегами из Офиса президента, АРМА, а также с экспертной и антикоррупционной средой о передаче функций управления арестованным имуществом ФГИУ.

Относительно готовности расширить свои функции Умеров убежден: "Наша команда уверена в возможности обеспечить эффективное управление арестованных, конфискованных, санкционных и других активов".

Однако он уточнил, что в настоящее время ФГИУ фокусируется только на вопросе передачи функций управления арестованным имуществом. И в этом контексте уже видит ряд задач:

изучить Реестр арестованных активов — проанализировать, с каким имуществом, активами и ресурсами ФГИ будет иметь дело, и сделать триаж (аналитику) по типу и классу этих активов и ресурсов;

определиться, как прозрачно управлять этим имуществом;

работать над законодательными изменениями, которые позволят Фонду часть арестованных активов передавать в рынок с четко определенными КРИ для новых управляющих.

"Кроме этого нужно заложить основы для прозрачного управления или продажи арестованного имущества через прозрачные аукционы", — добавил Умеров.

ФГИУ также принимает участие в разработке упомянутого законопроекта, но не может спрогнозировать, когда его примут. Пока закона нет, остается непонятной дальнейшая судьба АРМА, а также судьба миллиардных активов России и Беларуси в Украине.

Редакция LIGA.net обратилась с запросом в АРМА — что они думают об идее собственной ликвидации или переформатирования. К моменту публикации этого материала ответа редакция не получила.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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