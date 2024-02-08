В этом году карты Национальной платежной системы (НПС) ПРОСТІР будут доступны во всех отделениях ПриватБанка. Однако большинство банков продвигать карты НПС ПРОСТІР не спешат. Оффрекорд LIGA.net там рассказывают, что Нацбанк пытается повлиять на них "админресурсом". Но пока у регулятора не выходит.

В 2023 году обороты сделок по платежным картам, эмитированным в Украине, согласно данным НБУ, составили около 0,5 трлн грн в месяц.

На долю НПС ПРОСТІР, владельцем которой является сам Нацбанк, приходится менее 1% операций. В то же время – это третья по объему карточная система.

Более 99% операций по существующим карточным платежным системам (ПС) выполняются через Mastercard и Visa. Эти ВС регулируются центральными банками своих юрисдикций – Бельгия и США соответственно. НБУ в свою очередь осуществляет оверсайт (присмотр) за деятельностью Mastercard и Visa в Украине. Признал их важными платежными системами.

Элемент национальной безопасности

2024 год для НПС ПРОСТІР может стать переломным. В 2023 году НБУ утвердил новую стратегию "Финансовая крепость Украины". Одной из направленных на обеспечение финансовой стабильности страны мер там значится расширение использования НПС ПРОСТІР. С точки зрения регулятора это должно повысить уровень национальной безопасности Украины.

Нацбанк называет ПРОСТІР инструментом, который сможет полноценно обеспечить обслуживание внутригосударственных карточных операций в случае наступления форс-мажорных обстоятельств на платежном рынке. Заявляет о своих планах расширять эмиссию карт ПРОСТІР.

С точки зрения регулятора, ПРОСТІР также может эффективно и в краткосрочной перспективе способствовать оптимизации расходов банков за счет экономически выгодных тарифов на обработку трансакций.

О том, что планы НБУ расширить использование НПС ПРОСТІР имеют как простые, утилитарные мотивы, так и более сложные причины, касающиеся безопасности, повышения конкурентоспособности и прозрачности, говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Максим Орищак.

"Если значительная часть платежей будет проходить через ПРОСТІР, то государство сможет самостоятельно регулировать стоимость транзакций. Это оказывает непосредственное влияние на экономику. Чем ниже стоимость, тем выше скорость и выше экономическая активность. И наоборот", – отмечает он.

Еще одна составляющая – налоговая.

"Если информация о платежах агрегируется внутри страны, а не уходит за границу, налоговые органы могут повысить свою эффективность, получив доступ к этим данным. Лучший сбор налогов – это социальные выплаты, госпрограммы и тому подобное", – говорит Орищак.

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Кроме того, аналитик отмечает, что своя НПС позволяет государству стать более автономным. То есть – защищенной от внешних шоков. Если бюджетники и большая часть государственных трансфертов проходят через ПРОСТІР, то даже в случае отключения иностранных платежных систем украинская экономика продолжит нормально работать.

Отключение международных платежных систем, по словам Орищака, может являться не только следствием введения санкций против страны. Украине это не угрожает. По крайней мере, от западных стран. Однако есть и другие угрозы. Например, хакерское влияние или экстренное финансовое разграничение в случае конфликта США и Китая. Или новая пандемия и прочее.

Гарантировать стабильность работы платежной инфраструктуры в Украине в форс-мажорных условиях сможет только сама страна. Остальные в этот момент могут быть заняты своими проблемами. Поэтому настойчивость при внедрении системы ПРОСТІР, возможно даже чрезмерная, на дистанции может быть вполне оправданной", – говорит Орищак.

Инициативу НБУ в увеличении эмиссии карт ПРОСТІР поддерживает государственный ПриватБанк. Об этом LIGA.net рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко. Он согласен с тем, что этот проект является дополнительным элементом для усиления национальной безопасности Украины и направлен на обеспечение финансовой стабильности. Сам ПриватБанк планирует существенно увеличить эмиссию карт Пространство.

"В этом году карточки будут доступны во всех отделениях ПриватБанка", – уверяет Дмитрий Мусиенко.

По его словам, по желанию кто-либо может заказать и получить карту для выплат ПРОСТІР. В то же время отмечает, что клиент всегда имеет возможность выбрать в банке платежную систему своей карты.

Развитие НПС поддерживает и принадлежащий французской банковской группе Crédit Agricole Креди Агриколь Банк.

"В 2024 году мы планируем начать сотрудничество с НПС ПРОСТІР и сейчас находимся на этапе подписания договора", – говорит в комментарии LIGA.net директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банк Дмитрий Коваленко.

Развитие НПС ПРОСТІР он называет важной составляющей украинской банковской системы.

"Во многих развитых странах национальные платежные системы совсем не уступают международным игрокам. Напротив – они доминируют, занимая 70-90% рынка банковских карт. Опыт других стран показывает, что НПС способствуют более низкой стоимости межбанковских платежей. В выигрыше все: бизнес, банки, потребители. К тому же развитая НПС создает условия для дополнительных поступлений в бюджет и положительно влияет на детенизацию экономики", – говорит Дмитрий Коваленко.

В успех инициативы Нацбанка увеличить эмиссию карт НПС ПРОСТІР не верят в Глобус Банке Елены Сильнягиной. Несмотря на то, что сам банк является участником НПС ПРОСТІР.

"Для эффективной эмиссии необходим высокий уровень спроса. Пока об этом речь не идет", – говорит в комментарии LIGA.net заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская.

По ее словам, такие планы НБУ будут вполне оправданными при условии, если запрос граждан на такие карточки вырастет.

Сейчас на сайте НБУ банками-участниками НПС "ПРОСТІР" указан 51 банк. На деле – не все участники. Например, на запрос LIGA.net в Кредобанке, который есть в списке регулятора, ответили: "Кредобанк не эмитирует карт ПРОСТІР и никогда их не выпускал".

Владельцем Кредобанка является польское правительство в лице Министерства госактивов Польши.

Кому ПРОСТІР?

Проблемой в продвижении карт НПС ПРОСТІР видится ограниченность их функционала.

"Эмитированные карты – это специфические условия для каждого банка с разным набором "фичей". Так вот принадлежность к НПС ПРОСТІР – это не "киллер фича" (killer feature, убийственная функция. – Ред.)", – говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время Шевчишин соглашается с тем, что с точки зрения государства для контроля за системой, обращением – это обязательный момент.

"Если что-то пойдет не так с международными системами, НПС ПРОСТІР будет и должна работать", – отмечает он.

Сейчас карточками НПС ПРОСТІР пользуются в подавляющем большинстве получатели пенсионных и социальных выплат. Их им рекомендуют в государственных банках.

"Карточка может быть оформлена под любую выплату или просто в качестве карты для расчетов. У клиента есть выбор в получении карты ПРОСТІР или карты другой платежной системы. Банк рекомендует оформлять карту ПРОСТІР для пенсионных и социальных выплат", – отмечает Дмитрий Мусиенко.

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"Главный плюс НПС ПРОСТІР в том, что она универсальна. Есть многообразие дебетовых и кредитных карт, карты с удостоверением личности, пенсионные карты и т.д. Кроме того, для определенной категории граждан (преимущественно пожилых людей) эта система может быть удобной потому, что она государственная (конечно, это может быть исключительно субъективным решением гражданина). Однако карты этой системы являются лишь одним из конкурентных вариантов для клиента. Выбор – это всегда хорошо для клиента", – говорит Анна Довгальская.

Кроме того, что карта ПРОСТІР является одним из элементов национальной безопасности, ее плюсом Дмитрий Мусиенко называет также более низкие, чем у международных платежных систем, тарифы. Минусами называет невозможность токенизировать карту (добавить в бумажник в телефоне) и невозможность пользоваться за рубежом.

Помочь с международными платежами, по мнению Максима Орищака, может только интеграция с крупными игроками, выпуск так называемых кобейджинговых карт. В Украине подобная практика развивается. Еще в 2020 году появилась кобейджинговая платежная карта НПС ПРОСТІР – UnionPay International.

Потенциал в развитии НПС ПРОСТІР видит и Дмитрий Коваленко. Он говорит о том, что ПРОСТІР использует современные карточные технологии, система построена на международных карточных стандартах (ISO 8583, EMV). Также ПРОСТІР поддерживает безопасные расчеты, поддерживает технологию защиты онлайн-платежей EMV 3D Secure 2.

В 2023 году Нацбанк обеспечил также необходимые условия для присоединения небанковских предоставителей платежных услуг к системе в статусе эмитентов с возможностью выпускать собственные платежные карты ПРОСТІР.

В настоящее время к системе ПРОСТІР подключены 2 небанковских учреждения – ООО "НоваПей" и АО "Укрпошта".

Справочно

НПС ПРОСТІР – следствие ребрендинга, который имел место в 2016 году, введенной в 2001 году системы НСМЭП (Национальная система массовых электронных платежей). Это была внутригосударственная многоэмитентная банковская платежная система массовых платежей. Расчеты и обналичивание осуществлялись с помощью платежных смарт-карт.