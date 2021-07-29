Долги отдают только...? Полный гайд по судебным баталиям между кредиторами и заемщиками

Пока дело в судах, активом можно пользоваться и генерировать прибыль, используя ее против самого же кредитора.

Судебная система в этом – фактор, который зачастую замедляет процесс принудительного взыскания проблемных долгов, с чем кредиторы обычно разбираются уже после того, как переживают основной стресс. Благодаря этому среди заемщиков сложился популярный консенсус: можно не просто не платить, но и сохранить свои активы, которые находятся в залоге по кредиту – нужно только затянуть судебное разбирательство.

Массовая выдача валютных кредитов без надлежащей оценки платежеспособности заемщиков, низкие доходы населения, нестабильный курс валют, падение цен на недвижимость и другие факторы – эта комбинация создала "уникальные" условия, при которых значительная часть кредитов, выданных в хорошие времена, перестала обслуживаться, как только экономику потряс кризис.

Как злостные неплательщики используют суды в борьбе против кредиторов

Судебная практика в Украине, связанная с вопросами проблемной задолженности, богата примерами, которые имеют "про-социальный характер", несмотря на часто спорные подходы к правоприменению.

Распространенный пример – суды часто останавливали судебные процессы о взыскании задолженности лишь на основании формального оспаривания сделок. Нередки случаи, когда поручительство по кредиту прекращалось просто в связи с изменением процентной ставки, реструктуризацией кредитов, продлением сроков кредитования и т.д.

В некоторых случаях, соглашаясь на подобную смену условий, банк изначально шел навстречу клиенту, но потом – уже в ходе судебных процессов – такие компромиссы использовались против самого же кредитора.

Еще один откровенно спорный с юридической точки зрения вывод: поручительство можно прекратить из-за того, что кредитор не направил иск в суд в течение шести месяцев, хотя ни один закон не устанавливает такой обязанности.

Другая распространенная практика последних нескольких лет касается невозможности начисления постдефолтных процентов. Звучит, мягко говоря, спорно и алогично и, к тому же, мотивирует должников с самого начала не погашать кредит, поскольку в случае выхода долга на просрочку проценты больше не начисляются. Зато активируются, так называемые, штрафные проценты, которые, как правило, существенно ниже тех, которые были установлены по договору.

Добавим сюда мораторий на взыскание валютных кредитов, банкротства, как способ уклонения от обязательств, различные схемы по выводу активов, искусственное затягивание судебных процессов и исполнительных производств, и мы получим достаточно внушительный арсенал в борьбе с кредиторами.

При этом сами по себе отношения должник-кредитор, как правило, не содержат в себе существенной проблематики. Все урегулировано договором, кроме того НБУ требует от банков полного раскрытия финансовых условий сделки – ссылаться на незнание, что по кредиту были установлены проценты или что заем нужно возвращать (а в Едином реестре судебных решений можно найти иски и с такой аргументацией) уже, по меньшей мере, странно.

Как видим, украинские суды не проявляют должной тщательности и даже жесткости, рассматривая многочисленные разбирательства, в которых должники идут на откровенные злоупотребления: пытаются затянуть судебные процессы, оспаривают сделки под формальным предлогом или всячески уклоняются от обязательств.

Схемы: шесть способов не платить по долгам

Основная сложность при взыскании долга звучит, казалось бы, банально – у должника нет активов, которые можно было бы забрать в счет непогашенного кредита.

Но при более детальном погружении в тему видимая банальной сменяется многогранным миром (или даже "искусством") выведения активов.

В Украине это ремесло процветает. Нужно вывести здание из-под ипотеки? Пожалуйста, к вашим услугам "черные" нотариусы и регистраторы. Они помогут снять с актива обременение и откроют вам путь к другой проверенной схеме – серии мнимых перепродаж, что очень усложняет задачу кредитора по взысканию долга.

Последнему остается два возможных сценария: либо оспаривать сделки, отменять незаконные регистрационные действия через Минюст, либо обращаться с исками к конечному собственнику желаемого актива.

Интересно, что достаточно прогрессивное процессуальное законодательство в Украине позволяет достаточно быстро "просудить" задолженность. Но в реальности суды не торопятся принимать (казалось бы, очевидные) решения в пользу кредитора. В ход идут отводы, обжалование процедурных определений, назначение экспертиз, заявление встречных исков – способов приостановить процессы о взыскании множество. Подробнее об этом – ниже.

1. Самый простой и распространенный способ уклонения от долговых обязательств – перевод активов на другое лицо.

В этом смысле ситуация улучшилась после того, как Большая Палата Верховного Суда проявила прогрессивный подход, определив, что в случае доказывания, что сделка была заключена с целью уклонения от обязательств, она может быть признана недействительной. Безусловно, доказать это очень непросто. Но все же для кредитора это реальный шанс получить взыскание.

2. Важно понимать, что недобросовестным поведением при возврате долга страдают не только большие компании. Среди малого и некоторого среднего бизнеса распространена тактика, при которой компанию с высокой долговой нагрузкой просто бросают, тогда как вся "операционка" просто переходит на другое юрлицо.

Противостоять этому очень сложно. Как правило, такие кейсы заканчиваются уголовными производствами, банкротством с привлечением собственников (и отдельно – менеджмента) к финансовой ответственности. Хотя и процедура банкротства в Украине имеет определенные сроки, на практике этот процесс занимает очень много времени.

3. Оспаривание долговых сделок – другой известный метод приостановки судебных процессов о взыскании долга. Если у суда возникают сомнения в законности сделки, он с высокой вероятностью остановит процесс, чтобы сначала решить вопрос о действительности договора.

На уровне Большой Палаты Верховного Суда уже была сформирована позиция, что действия противоположной стороны и ее предыдущее поведение будут свидетельствовать о реальном характере сделки и, как следствие, правовых последствий ее нарушения.

Также есть устоявшая практика, согласно которой сделки юрлиц не могут быть обжалованы их участниками/акционерами, что также снимает массу вопросов. Если собственники бизнеса не согласны со сделкой, которую заключил менеджмент, то претензии они должны предъявлять к нему, а не оспаривать сделки.

4. Классика жанра – процедура банкротства с наращиванием кредиторских требований лояльных к должнику компаний. Цель – ввести подставных лиц в комитет кредиторов, от которого зависит, управление процедурой банкротства и то, как будут продаваться активы. Чем больше "подставных" кредитов, тем меньше шанс добиться взыскания добросовестным.

Оспаривать и доказывать фиктивность таких кредиторов – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Часто у кредиторов попросту нет достаточных доказательств, чтобы подтвердить незаконность задолженности должника перед связанными с ним кредиторами. Такие доказательства приходится искать, истребовать, тщательно анализировать и в конечном итоге убеждать в своей правоте суд.

В одном из таких дел, к примеру, имущественный комплекс должника был продан за 6-7% от рынка в пользу связанной с должником компании. Других покупателей к аукциону попросту не допустили. Согласие же на такую продажу было получено у лояльных к должнику кредиторов с самым большим пулом требований. Сейчас идет громоздкий процесс об оспаривании аукциона с привлечением прессы, уголовными делами и т.п..

5. Достаточно часто в больших проектах заемщики пытаются привлечь нерезидентов к судебным процессам в Украине.

Зачем? Если суд соглашается с ходатайством о привлечении иностранной компании/физлица, процесс могут остановить на длительный срок для их уведомления. Такие диверсии очень распространены, к ним надо готовиться заранее и тщательно планировать процедуру взыскания.

6. Много сложностей, особенно, в случае процессов вокруг активов, купленных у Фонда гарантирования вкладов. Нередко встречалась позиция судов, согласно которой уступка прав требования отождествлялась с факторингом, то есть долги могут покупать только финансовые компании.

Это странный подход, который периодически полярно меняется. Уступка прав требований – это обычный гражданско-правовой договор, и непонятно, зачем тут нужна факторинговая компания. Не так давно Верховный суд снова сформировал позицию в пользу возможности покупки прав требования обычной (не финансовой) компанией, но сложности в отдельных кейсах все равно будут встречаться.

Судебные "диверсанты" – как с этим бороться?

Если верить статистике рассмотрения дел в хозяйственных и общих судах, апелляционные суды в 2020 году пересматривали лишь 9% от общего количества дел.

Учитывая, что банки в большинстве случаев обжалуют незаконные решения судов до конца, то такая статистика свидетельствует об отсутствии в большинстве случаев вопросов к судам.

Решения о взыскании принимаются, и достаточно часто. Если нет претензий к заключенной сделке и качеству работы юриста в суде, то максимум, что может сделать сторона должника, – затянуть рассмотрение спора, а здесь уже все зависит от методов. Порой процессы затягиваются очень "эффективно".

В чем же тогда претензии кредиторов к судебной системе? Проблема в том, что суды часто потакают различным "процессуальным диверсиям" и не пресекают их, хотя закон в этом наделяет суд достаточно широкими полномочиями.

С другой стороны, нужно признать, что для суда каждое конкретное дело – это юридический спор. И если противоположная сторона приводит аргументы в защиту своей позиции, суд обязан исследовать их.

Количество таких аргументов может зависеть лишь от фантазии юристов заемщика. Как ограничить их возможности? Базовый совет – подавать максимально простые иски, чтобы исключить, например, манипуляции с расчетами, экспертизами и т.п.. Можно заявить отдельно иск о взыскании тела кредита и отдельно – о взыскании процентов и штрафных санкций. Или предъявить иск к заемщику и еще один – к поручителю. Конечно, недостаток этой тактики – дополнительные издержки, но вероятность добиться более скорого решения суда существенно возрастает.

Безусловно, с судебным процессом может "что-то пойти не так" (увы, это не редкость для украинских реалий). Механизмы противодействия в таких кейсам могут быть разными: от процессуальных (жалобы, отводы, дисциплинарные производства, инициирование уголовных производств и прочее) до нестандартных, таких как привлечение медиаресурсов.

Проблему с судами можно решить. Как?

Как ни парадоксально, но большая проблема судебной системы сейчас – чрезмерная нагрузка на суды из-за недокомплектации судебного корпуса и отсутствия финансирования.

Есть множество примеров, когда судьи просто не могли отправить повестки или судебные решения сторонам, что затягивало процесс. Решения не вступают в силу, соответственно, нет исполнительных документов. Время идет, а взыскание – правомерное по закону – не происходит.

Что могло бы существенно облегчить борьбу с недобросовестными заемщиками, так это процедура ареста активов должника. На практике обеспечительные меры принимаются крайне редко, хотя арест – очень серьезный способ гарантировать сохранность активов оппонента, который занимается злоупотреблениями во время разбирательства.

Что еще не хватает – надлежащей и объективной реакции Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей на очевидно незаконные решения, которые иногда принимаются, что в целом бросает тень на судебную систему.