Через неделю после повышения официального курса Нацбанком валютный рынок до сих пор адаптируется. Курс доллара в некоторых банках уже достигает 41 грн/$, а на черном рынке еще больше.

Нацбанк пытается повлиять: на прошлой неделе разрешил покупать безналичную валюту под короткие депозиты, а накануне для банков увеличил на треть объем наличной валюты на продажу.

Почему эти меры регулятора пока не остановили падение гривни — в материале LIGA.net.

Официальный – 37, наличный — за 40

Доллар начал стремительный рост после 21 июля, когда Нацбанк повысил официальный фиксированный курс доллара до 36,6 грн.

Однозначно оценить, какие факторы и в какой степени сейчас влияют на курс — трудно. Как отметил LIGA.net финансовый аналитик Case Ukraine Евгений Дубогрыз, на курс давит мировое подорожание доллара и отмена ограничений на импорт — основного канала спроса на валюту. Подогревает его и эмоциональная составляющая.

"Паника, а точнее, рост спроса на наличный доллар был абсолютно ожидаемым после повышения официального курса", – подчеркнул аналитик.

Повышение официального курса уменьшило разницу между ним и наличным рыночным с почти восьми гривень до одной. Сейчас эта разница достигает трех-четырех гривень.

Где будет точка равновесия?

С одной стороны, на рыночный курс до сих пор давит эффект от ослабления импорта, удорожания доллара в мире и повышения официального курса, а с другой — НБУ идет на шаги, которые будут работать на ослабление доллара в Украине.

Валютное послабление

Вместе с изменением курса произошло валютное послабление. Регулятор 21 июля разрешил физическим лицам покупать безналичную валюту при размещении ее как минимум на трехмесячном депозите.

Такое новшество позволяет потребителям покупать дешевый безналичный доллар, близкий к официальному курсу. А впоследствии — обналичивать и, например, продавать с доходом или оставлять себе.

Такое новшество в теории должно ослабить давление на наличный рынок валют. Ведь часть потребителей, покупавших наличный доллар как защиту от девальвации, теперь могут это сделать дешевле в безналичном варианте (хотя с риском — через три месяца курс может измениться в обе стороны).

Второй удар по наличному рынку был нанесен 27 июля — Нацбанк разрешил банкам продавать гораздо больше валюты, чем они могли раньше.

Ранее банки могли продавать только ту наличную валюту, которую приобрели с 14 апреля (около $1,1 млрд наличных население продало банкам за апрель-июнь).

27 июля НБУ разрешил продавать еще и 50% от купленной с 14 апреля уже безналичной валюты (около $0,4 млрд — половина от проданного населением безналичного доллара за апрель-июнь).

То есть, говорит в комментарии LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий, банки смогут конвертировать эту безналичную валюту в наличную для продажи на кассах.

"Это значительный объем. Он может серьезно сказаться на укреплении курса", – объясняет аналитик.

Последствия будут позже

Такие шаги от регулятора должны создать противовес ослаблению гривни. Сработает ли?

"Рано говорить об эффекте. Надо несколько дней посмотреть на объемы продаж наличной валюты", — объяснил LIGA.net Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

Также банки должны проделать значительную работу. Выполнить закупку наличного доллара, перерасчет и развоз его в отделения. Драйвером этого процесса станут крупные банки с широкой сетью отделений, но для этого им нужно время.

Рост имеющихся возможностей банков продавать наличную валюту на треть – это однозначно плюс. В то же время трудно заранее оценить влияние дополнительных миллионов на валютный рынок.

"Регуляции НБУ могут на него повлиять, увеличив предложение наличных денег. Но действительно ли будет такой эффект от анонсированных до $400 млн — это вопрос", — подчеркивает Демкив.

В то же время, по мнению Дубогрыза, эти нововведения не будут иметь значительных последствий. Вероятно, на такой шаг НБУ пошел больше ради преодоления страха перед мнением, что в банках якобы может закончиться валюта.

"Это, скорее, попытка сбить панику здесь и сейчас. Дать возможность унять избыточный спрос, потому что "у банков нет доллара, надо покупать", — считает аналитик.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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