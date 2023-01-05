Электронная система публичных закупок Prozorro является одним из символов успешных реформ в Украине, однако в начале нового 2023 года вокруг нее возник настоящий скандал — правительство отменило проведение аукционов, за что подверглось критике даже от фракции "Слуга Народа".

Система Prozorro работает с 2016 года, за 2022 год здесь провели тендеры на 120 млрд грн, экономия для государства достигла 6 млрд грн. В довоенное время цифры были еще больше (2021 год: тендеры на 948 млрд грн, экономия — почти 49 млрд).

Именно поэтому после решения властей возникли опасения, что система госзакупок возвращается к закрытым коррупционным практикам прошлого.

Министерство экономики поспешило провести специальный брифинг, чтобы объяснить логику в принятии этого решения.

Зачем власти отменили аукционы в Prozorro, навредит ли это государственным закупкам и чего от Украины требует европейское законодательство — в материале LIGA.net.

Что действительно изменилось

Правительство с 30 декабря временно (на полгода) отменило только проведение трехэтапных аукционов, когда участники могли снижать свои предложения, чтобы выиграть тендер.

То есть сами тендеры в Prozorro остаются прежними: объявляется процедура, далее обжалование условий тендера, затем участники вносят свои предложения и вот следующий этап — аукционы — правительство отменило.

Если раньше участники за время аукциона могли несколько раз снизить цену, то теперь первое предложение будет окончательным.

Например, один участник предлагает поставлять хлеб в школу по 18 грн, а другой по 20. Раньше они еще могли изменить свои заявки в ходе аукциона, а теперь первое предложение будет окончательным, и победит в тендере участник с ценой 18 грн.

Причина такого решения, озвученная правительством, — постоянные обстрелы со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры, в связи с чем не все участники торгов могли участвовать в аукционах. Дело в том, что аукционы — короткий этап, который длится 10-15 минут, и если выключат свет/исчезнет интернет, второго шанса не будет.

"Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", — пообещала министр экономики Юлия Свириденко.

Нехватка коммуникации

Когда о постановлении стало известно, оно получило порцию критики, в том числе и за то, что ее приняли "под елку", как нередко делала власть за всю историю Украины, чтобы "скрыть" непопулярное решение за новогодними праздниками.

Из-за огласки этой истории отреагировала и фракция власти "Слуга Народа". В ее заявлении указано, что такое решение "несет коррупционные риски".

"А также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции по указанной теме, что может негативно повлиять на уровень доверия общественности к системе Prozorro", — добавили в СН.

В связи с этим нардепы попросили либо изменить это постановление, либо предоставить подробные объяснения, почему оно все же нужно.

Уже на следующий день Минэкономики провело специальный брифинг, на котором подробнее объяснило свою мотивацию.

Основной аргумент ведомства — у бизнеса все меньше возможностей участвовать в аукционах, о чем свидетельствует статистика.

"Мы проверили: к концу года 42% торгов завершились неуспешно. В среднем 66% торгов имели всего 1 предложение, и по состоянию на конец года эта цифра выросла до 88%", — рассказала заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как отмечает Бегун, от перебоев с электроэнергией страдают прежде всего малые компании, которые не могут позволить себе генератор и спутниковый интернет: "Поэтому логично сделать акцент на самой первой ставке, на подготовку к которой у компаний есть 7 дней (а не 10-15 минут, как во время аукциона — Ред.)".

Как повлияет отмена аукционов

Потери от конкуренции. Главный вопрос в этом контексте — будет ли государство экономить меньше средств из-за отмены аукционов.

Экс-гендиректор Prozorro Василий Задворный говорит в комментарии LIGA.net, что ситуация немного ухудшится: "Думаю, речь пойдет о сотнях тысяч гривен, может миллионах (которые не сэкономит государство — Ред.). Не миллиарды и даже не десятки миллионов".

Однако он не считает постановление правительства явной "зрадой", хотя и называет решение неоднозначным. Главная его претензия — отсутствие коммуникации со стороны правительства.

Также Задворный считает, что альтернативным решением могло бы быть введение опциональных аукционов — когда сам заказчик решает, проводить один или три этапа.

Бывший член Наблюдательного совета Prozorro Виктор Нестуля в разговоре с LIGA.net предполагает, что введение опциональных аукционов требует времени для технической подготовки, поэтому этого пока и не сделали.

Сам Нестуля не ожидает существенного влияния на экономию государственных средств: "Средний процент снижения от ожидаемой стоимости останется плюс-минус на том же уровне, что и при трехэтапном аукционе".

Более того, он привел пример Молдовы, где одноэтапные аукционы часто дают большую экономию, чем трехэтапные.

Логика такая: Если участники формируют стратегию с учетом трех этапов, то они представляют свое ценовое предложение с зазором на то, что могут сделать скидку во время следующих раундов аукциона, когда они увидят предложения конкурентов. Если же участник готовится к одному этапу, он понимает, что у него больше шанса снизить цену не будет, поэтому он сразу закладывает самое низкое ценовое предложение.

Минэкономики также ожидает, что бизнес изменит стратегию поведения, поэтому "правительство ожидает положительных экономических последствий".

Проблема снижения конкуренции на тендерах не в блэкаутах, а в постановлении №1178 от октября 2022 года, которое позволяет проводить торги, даже если заявку подал только один участник, уверен главред издания "Наши деньги" Юрий Николов, профиль которого — именно госзакупки.

Он считает, что после этого нововведения у заказчиков нет мотивации поощрять конкуренцию, так что новое постановление правительства вряд ли что-то изменит.

Коррупционные опасности. Также неоднократно говорили, в том числе сам Николов, о коррупционных рисках в возможности подкупать владельцев торговых площадок Prozorro, чтобы те сливали участникам заявки конкурентов. В то же время сам журналист считает это маловероятным.

Не верит в это и Виктор Нестуля. Во-первых, при подаче предложений детали недоступны никому, кроме их владельцев, даже сама Prozorro их не видит, говорит он в комментарии LIGA.ne .

Также участник может в этот период менять сумму своего предложения.

"Сегодня я подал 100, а завтра, переживая, что кто-то там дал меньше, дам 80. Так что если у кого-то есть мания, что могут слить их предложение, можно корректировать его сколько угодно до конечной даты подачи предложения", — отмечает Нестуля.

Кроме этого, он напомнил, что площадок Prozorro восемь, и нельзя узнать, с какой площадки кто подает заявки. Поэтому нужно коррумпировать все площадки: "Там, например, есть ПриватБанк, сможете ли вы его коррумпировать? Я сомневаюсь, что это реальный риск.

Изменения неотвратимы

В решении правительства нет ничего страшного, потому что согласно европейским директивам Украина рано или поздно должна перейти на опциональные аукционы, указывает LIGA.net Виктор Нестуля: "В 2023 году, согласно плану гармонизации законодательства с европейским, это должно быть сделано".

И Нестуля, и Задворный, а также ранее и министр экономики Юлия Свириденко напомнили, что опциональность аукционов — требование и Всемирного банка к Украине.

"Если говорить об идеальной картине, это обязательные аукционы на высококонкурентные категории товаров, например, на топливо, и опциональные на остальные. Три этапа эффективны там, где высока конкуренция", — говорит Нестуля.

Пока же опциональных аукционов не будет, а останутся только одноэтапные. Однако это может измениться раньше, чем через 6 месяцев (как прописано в постановлении).

"Через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в разных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы в качестве опционального инструмента торгов для всех закупок", — заявила Юлия Свириденко.

Похоже, что Минэкономики удалось убедить в правильности такого пути и фракцию "Слуга Народа". Первый заместитель председателя фракции Андрей Мотовиловец принял участие в брифинге Минэкономики, но в отличие от предыдущего заявления фракции не требовал пересмотреть постановление.

Мотовиловец упрекнул Кабмин за нехватку коммуникации, но заявил, что нардепы "понимают проблему" и "не против изменений".

В то же время, он призвал продолжить дискуссии и, возможно, все же что-то изменить, например, вернуть полную аукционную систему для крупных торгов, если речь идет о суммах от 10, 50 или 100 млн грн.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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