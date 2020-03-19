Как на практике получить льготный кредит по программе «5-7-9%» от Банка Альянс

На правах спонсорства

Найти деньги на развитие — давняя проблема украинского малого бизнеса. По данным опроса предпринимателей, проведенного в 2019 году в Украине проектом USAID КЕУ, почти 40% опрошенных считает недостаток финансовых ресурсов одним из основных препятствий для дальнейшего развития. Текущих заработков едва хватает на покрытие основных расходов, и ни о каком расширении бизнеса речь не идет.

Одним из основных вариантов для развития бизнеса в Украине и мире по-прежнему остается банковское кредитование. До сегодняшнего дня крайне мало предприятий брали кредиты для новых направлений или на развитие своего дела, модернизацию и повышение энергоэффективности.

Низкая закредитованность малого и среднего бизнеса объясняется очень просто – высокие процентные ставки. Попросту бизнес не мог платить дорого за инвестиции, это нормально и понятно.

Исправить такую ситуацию призвана государственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%”. Согласно обновленным условиям с 18 марта 2020 года, по данной программе малый бизнес или даже стартап (вновь созданное предприятие или зарегистрированное ФЛП, у которого есть бизнес-план) может получить кредит на сумму до 2 млн грн под ставку 5%, 7% или 9% годовых, в зависимости от размера бизнеса и выполнения условий программы. Самая низкая ставка зарезервирована для самых малых (оборот до 25 млн грн в год) c условием двух сотрудников в течение квартала после получения кредита. Для последней категории со ставкой 9%, дополнительно может быть снижена ставка на 0,5 процентного пункта за каждое созданное рабочее место, но минимально, в любом случае, 5%.

Кредиты предоставляются на срок до 5 лет и должны быть направлены на:

покупку основных фондов — например, на покупку транспортных средств или оборудования; для строительства, ремонта или реконструкции торговых и производственных помещений; приобретение нежилой недвижимости без права передачи в платное или бесплатное пользование третьим лицам;

приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестиционного проекта;

пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств.

Получить финансирование могут существующие компании или те, что находятся только в начале предпринимательского пути, - в таком случае банк анализирует бизнес-проект. Предприниматели финансируют самостоятельно часть своего проекта — минимум 20% для действующего и 30% для нового бизнеса, остальную сумму оформляют в кредит.

Одним из первых уполномоченных коммерческих банков на участие в государственной программе «5-7-9%» стал Банк Альянс, предложив своим МСБ-клиентам кредиты на срок до 5 лет на сумму от 200 000 до 2 000 000 грн по льготным ставкам.

“Мы кредитуем как физлиц-предпринимателей, так и юрлиц, но собственником которых являются граждане Украины. Клиенты получат кредиты, если их деятельность соответствует параметру “50-50” - их доход за последние 4 квартала не должен быть более 50 млн грн и среднегодовое количество сотрудников не должно превышать 50 человек”, - рассказывает Юлия Фролова, глава правления Банка Альянс. Для действующего бизнеса данная программа ставит параметр прибыльной деятельности последние 6 месяцев.

В бизнес-плане необходимо четко изложить, на что будут потрачены кредитные деньги – счет на сделку, смету на ремонт, счет на поставку котла и так далее.

Для получения кредита необходимо обратиться в отделение Банка Альянс и иметь с собой отчетность за 2019 год, а компаниям с ярко выраженной сезонной деятельностью, таким как агро, за последние 4 квартала накопительно, декларацию за год для ФЛП и четкий бизнес-план.

В программе льготного кредитования принимают участие такие кредитные программы банка как “Альянс Бизнес Авто”, “Альянс Бизнес Недвижимость” и “Стабильное развитие”.

“Мы верим, что программа запустит полноценное кредитование в стране, без которого невозможен экономический рост, а также позволит нашим клиентам модернизировать производства, создавать новые рабочие места, и в итоге сделать украинский микро- и малый бизнес устойчивым как минимум на внутреннем рынке. А это все, в свою очередь, позволит вернуть в Украину наших мигрантов, что, без сомнения, является пусть и не основной, но также одной из важных задач государственной программы льготного кредитования”, - резюмирует Юлия Фролова.