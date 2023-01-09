Начать собственное дело можно даже во время войны — льготные кредиты и гранты помогают украинцам уберечь и развивать бизнес и даже начинать собственное дело с нуля.

В условиях фактически отсутствующего рыночного кредитования льготные программы остаются одним из немногих способов найти финансирование для бизнеса. Конечно, в каждом случае есть условия, и никто не гарантирует положительного ответа на заявки предпринимателей.

Но лучше знать о таких возможностях, чем не знать. LIGA.net собрала основные льготные кредитные и грантовые программы для украинского бизнеса.

Доступные кредиты 5-7-9%

Программа была запущена в феврале 2020 года, в зависимости от типа и размера бизнеса можно получить льготные кредиты от 5 до 9%. Максимальная сумма кредита — 50 млн грн.

Малые и микропредприятия, у которых нет достаточного имущества для обеспечения кредита, или если у них повышенные кредитные риски, могут получить кредитные гарантии на 50% или 80% от суммы займа.

Кредиты выдают уполномоченные банки, в общей сложности их 45 (т.е. большая часть украинских банков). Подробные условия программы и порядок подачи заявки здесь.

Всего с начала запуска "5-7-9%" бизнес привлек 161,86 млрд грн, из них за время военного положения — 72,24 млрд грн. Это самая главная программа льготного кредитования в Украине.

Также правительство в октябре расширило программу, позволив брать кредиты микро малому или среднему бизнесу, полностью или частично потерявшему производственные мощности в результате войны.

Помимо этого, с началом войны программу дополнили для аграрного бизнеса с возможностью привлекать кредиты под 0% (при разных условиях от 0 до 9%). Сумма кредита — от 100 000 до 90 млн грн.

К слову, о поддержке аграриев. Минагрополитики создало Государственный аграрный реестр, в котором может зарегистрироваться профильный бизнес. Реестр собирает все кредитные, грантовые программы и субсидии для аграриев.

Например, через ГАР можно было получить государственную дотацию за содержание коров — 5300 грн за каждую корову (но не более 530 000 грн).

К сожалению, подать заявку на данную программу уже нельзя. Но мы обратились в Минагрополитики, и там заявили, что в 2023 году эту програму возобновят. Однако подробностей пока не сообщили.

Некоторые банки запустили льготные кредитные программы в рамках 5-7-9 для покупки генераторного и прочего оборудования. К примеру, ПриватБанк предлагает это по ставке 0% с авансом 10%, и с возможностью приобрести не только генератор, но и Starlink.

Ощадбанк также предлагает кредиты под 0% на оборудование для бесперебойной работы бизнеса.

єРабота

Для возобновления экономической активности правительство запустило новую грантовую программу под названием "єРабота". Главное требование к претендующему на деньги бизнесу — создавать новые рабочие места.

Проект включает в себя ряд грантовых программ для различных целей и с разным размером помощи.

Свое дело. Программа микрогрантов до 250 000 грн, рассчитанная на любого, кто захочет начать или развивать свой малый или микробизнес. Речь идет о пекарнях, кафе, СТО, химчистках, парикмахерских и т.д. Создание рабочих мест — от одного.

Новый уровень. Это самая масштабная по сумме программа — до 8 млн грн — предназначена для перерабатывающего бизнеса. Этот грант можно использовать для покупки оборудования и расширения производства. К примеру, производства мебели, стройматериалов, одежды. Создание рабочих мест — до 25.

Свой сад. Этот грант можно получить для создания или развития садоводства, ягодоводства и виноградарства площадью 1-25 га. Сумма — до 400 000 грн за гектар, но не более 70% стоимости проекта высадки насаждений.

Программа предусматривает трудоустройство 6-10 постоянных и 125-425 сезонных работников (в зависимости от культуры и площади насаждений).

Своя теплица. На развитие тепличного хозяйства можно получить до 7 млн грн за 2 гектара, но не более 70% стоимости проекта. Создание рабочих мест — от 40. Потратить деньги можно на:

создание тепличного комплекса;

закупку посевных материалов;

закупку технического оборудования.

На указанные выше программы уже можно подать заявки, детали каждой из них здесь. Важное отличие от "5-7-9" — гранты не нужно отдавать, это безвозвратная помощь.

Помимо этого, в рамках "єРаботы" правительство разрабатывает еще две программы для айтишников — IT-стартап и старт в IT. Первая должна создавать новые компании и рабочие места в сфере высоких технологий (сумма — до 3,5 млн грн), вторая — грант для получения профессии в IT.

Недавно заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал, что у Минэкономики "были планы на десятки миллиардов гривен" для реализации программ "єРабота", но в бюджете таких денег нет.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, за 2022 год в рамках єРоботи государство в общей сложности выплатило 1,555 млрд грн.

"Финансирование грантовых программ єРобота остается приоритетом и в новом 2023 году. Так как задача правительства — поддерживать экономику и создавать новые рабочие места для малого и среднего бизнеса", — подчеркнула она.

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Помощь при релокации

Европейский банк реконструкции и развития при финансировании США и Швейцарии объявил набор компаний из сектора малого и среднего бизнеса для компенсации расходов на релокацию.

"Около 80 украинских компаний получат гранты на общую сумму €2,4 млн, до €30 000 каждая, на возмещение расходов, которые не были предварительно оплачены другими организациями", — рассказали в ЕБРР.

Компании должны отвечать следующим требованиям:

до 500 работников;

годовой оборот до €50 млн или общие активы до €43 млн;

не менее двух лет операционной деятельности;

доля украинских владельцев — более 50%.

Подробности о программе здесь. А подать заявку — за линком.

Кроме этого, еще в марте ProZorro.Продажи создала платформу для цифрового взаимодействия для помощи в релокации. Подать заявку на получение помощи в релокации можно на их сайте. При этом можно как попросить о помощи, так и предложить ее другим.

Компенсация зарплаты переселенцев

Работодатели могут получить компенсацию затрат на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из круга внутренне перемещенных. Речь идет о размере минимальной зарплаты — 6500 грн. Работник должен быть официально зарегистрированным переселенцем.

Сделать это можно онлайн через Дію (здесь) или офлайн — через местный центр занятости.

А благотворительный фонд "Дыши" может компенсировать часть арендной платы за государственное имущество, если арендаторы оказывают существенную личную и/или имущественную помощь. Подробности здесь.

Фонд развития предпринимательства

Хотя главной программой ФРП является "5-7-9%", предлагает фонд еще ряд возможностей.

Льготное кредитование микро, малых и средних предприятий (ММСП), работающих в отдельных отраслях, рассматриваемых ФРП как приоритетные и стратегически важные. Речь идет о финансировании инвестиционных проектов и пополнении оборотного капитала.

Максимальный размер кредита — 150 000 евро (в гривневом эквиваленте), ставка — UIRD + 5%. Подробности.

UIRD — украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (% годовых для периода, составляющего 3 мес.).

Финансирование малого и среднего бизнеса в рамках Восточного партнерства. Льготные кредиты до 250 000 евро (в гривне) для инвестиционных проектов и со ставкой UIRD + 2,5%. Подробности.

Поддержка бизнеса на Донбассе. Программа под названием FinancEast (поддержка ЕС для Востока Украины) помогает профинансировать инвестиционные проекты микро, малых и средних предприятий (ММСП), зарегистрированных или осуществляющих деятельность на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о субсидиях и компенсациях до 50% стоимости проекта. Детальнее.

Грантовые и кредитные программы

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Это грантовая программа с бюджетом $12,5 для поддержки стартапов, а также малых и средних предприятий (МСП) с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке Украины и на международных рынках. Подробности.

Поддержка проектов двойного назначения. Это грантовая программа от Украинского фонда стартапов, в рамках которой можно получить до $35 000.

Поддержку оказывают проектам, отвечающим трем требованиям:

закрывает затраты на развитие проекта;

предоставляет доступ к лучшим менторам и экспертам;

повышает обороноспособность страны и способствует ее быстрому послевоенному восстановлению.

Подать заявку можно здесь.

Кредитная программа для экспортеров. Государство через инструмент Экспортно-кредитного агентства гарантирует возврат займов. Экспортеры могут получить под гарантии кредит на сумму до 20 млн грн (или в эквиваленте в евро либо в долларах).

Программу можно комбинировать с другими кредитными продуктами, в частности с "5-7-9". Однако есть ряд требований к отечественным экспортам, подробнее за линком.

Цифровая Европа. Ряд грантовых программ предлагает проект "Цифровая Европа", общий фонд которого составляет 7,6 млрд евро, а доступные украинцам программы — 6 млрд евро.

Принять участие в конкурсе и получить грант могут как государственный или частный секторы, так и общественные организации, вузы и научные учреждения, поставщики облачных технологий и ІТ-компании и т.д.

Подробности и ссылки по этой масштабной программе есть на сайте "Дії.бізнес". Культурно-художественный грант. Украинский культурный фонд объявил грантовую программу на 2023 год "Восстановление культурно-художественной деятельности", которая состоит из двух лотов. ЛОТ №1: Могут принять участие юрлица или ФЛП, сумма — от 400 000 до 1 млн грн; ЛОТ №2: Могут получить физлица, сумма — от 50 000 до 200 000 грн. Для получения гранта нужно записать сингл или альбом, создать арт-объект, провести выставку и многое другое. Подробности.

Программа социального инвестирования WNISEF. Речь идет о предоставлении кредитов (до $100 000) под низкий процент для устойчивых социальных предприятий, консультирование и поддержку их в процессе реализации и внедрения бизнес-планов. Заявку можно подать здесь.

Генераторы для Львова. Во Львове малый и средний бизнес могут получить помощь от города на сумму до 80 000 грн для закупки генераторов.

Украинский ветеранский фонд предоставляет микрогранты (20 000 грн) для поддержки бизнеса ветеранов или их семей.

Кроме того, в украинских банках могут быть отдельные программы, в том числе поддерживаемые международными партнерами. К примеру, здесь можно посмотреть, какие кредитные и грантовые программы есть в банках при поддержке проекта EU4Business.

А Ощадбанк анонсировал совместную программу с немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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