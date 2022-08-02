Курс валют в банках и на черном рынке за выходные показал падение после ряда регуляций Национального банка. Особенно — после новых правил для обменников.

Типичное для улиц украинских городов табло с курсом обмена было запрещено. Также регулятор ввел новые требования к помещениям и обязанностям обменников, анонсировал более пристальное внимание к законности их работы.

Какие новые регуляции получили обменники, как отреагировал курс на них и что ждет впереди — в материале LIGA.net.

Первое падение при новой фиксации

1 августа средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках составляли около 39,8/41,2 грн/$. За выходные 30-31 июля значительных изменений не произошло: покупать доллар банки стали на 15 коп. дешевле, а продавать — на 20 коп. дороже.

В то же время черный рынок за 30–31 июля упал существеннее. Курсы покупки/продажи доллара вне банков по состоянию на 18:00 1 августа составляли 40,6/41,42 грн/$ — это на 1,6/1,2 грн меньше, чем в пятницу, 29 июля.

Номинальное проседание наличного рынка в выходные — типичная картина. Однако в этот раз оно было заметно выше среднего. Такой резкий минус для черного рынка можно сравнить только с майской регуляцией валютного рынка.

21 мая Национальный банк Украины отменил фиксированный курс при обмене в банках и появились первые ограничения по работе "карточных туристов". Банковские курсы пошли вверх, а наличный рынок пошел вниз — за две недели почти на две гривни.

Новый виток падения на наличном рынке повлекла за собой новая регуляция со стороны НБУ, которая, на первый взгляд, могла показаться абсурдной. Однако динамика показывает, что это чуть ли не самое эффективное влияние регулятора на наличный валютный рынок за последнее время.

Вечерний пятничный сюрприз

Пятница, 29 июля, у Нацбанка не была короткой. Довольно поздно — почти в 19 часов, регулятор объявил новые правила для ряда "небанковских учреждений, которые осуществляют обмен валют" (иными словами — для обменников).

"Когда есть банки со стабильным курсом в 39-40 грн/$ на кассах и в приложениях, а в обменных пунктах – 42 грн/$ — тогда, конечно, НБУ заинтересовался этим вопросом, почему такой разрыв", — комментирует LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Регулятор заявил, что обменники стимулируют спекуляции и неконкурентную среду. Что те расшатывают ситуацию с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи.

Первое новшество касалось типичных для городов Украины табло с курсами валют. По мнению НБУ, они привлекали "дополнительное излишнее внимание" к курсам валют со стороны потребителей. Теперь обменникам можно сообщать о курсе валют только внутри отделения — в специальном документе.

Значительные изменения касаются помещений обменников, новых обязанностей и более пристального внимания регулятора. Так, например, процесс покупки-продажи валют будет теперь проходить под видеонаблюдением, а информация об используемых регистраторах расчетных операций (РРО) будет передаваться в НБУ.

На фоне запретов курсов на табло, новая регуляция РРО прошла без внимания большинства. И напрасно, ведь повод громкий — НБУ обвинил рынок обменников в игнорировании налогов и назвал интересные показатели.

"По оценкам НБУ, в первом полугодии 2022 года средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составила 165 гривен в месяц", — говорится в сообщении регулятора. Там заявляют, что все обменники в Украине за год уплатили всего семь миллионов гривен налогов.

В среднем обменники платят теперь налогов на сумму в 0,002% от объема купленной валюты. То есть от покупки $1 000 как налог государству от обменника в среднем идет эквивалент $0,02. Это в разы меньше, чем в теории должен генерировать обменник с 2% маржой покупки/продажи.

Первые последствия новых регуляций уже произошли. Внешняя публикация курсов от обменников отключилась по всей Украине — в сети отсутствуют сообщения о нарушениях.

Реакция курса в обменниках также соответствует целям НБУ: разница между курсами покупки/продажи банков и черного рынка сократилась в разы — от около 1,5 грн за 29 июля до 0,2 грн за 1 августа.

Побочный эффект

Эти новые правила могут иметь обратную сторону. Известны ситуации, когда повышение регуляции толкает бизнес в тень.

В сети обменников MONEYx24 рассказали LIGA.net, что новая регуляция от НБУ стала непонятной для рынка и потребителей. Причинами нестабильного валютного рынка там называют обесценивание гривни, а не спекуляции.

"После обнародования постановлений все табло уже не работают, мы их выключили", – рассказал представитель компании Петр, попросивший не называть его фамилию. Но убирать табло совсем не будут.

Одно такое, по его словам, стоит от $800 до $2000, демонтировать и выбрасывать их невыгодно. Поэтому они и дальше будут украшать улицы — их планируют использовать для отображения, например, рекламы.

По другим регуляциям: они уже существовали в том или ином виде, а сейчас усиливаются. Одной из целей регулятора, по мнению представителя MONEYx24, было предупреждение рынка о более пристальном внимании к участникам рынка.

В то же время предупреждение о налогах кажется представителю обменной сети странным. Во-первых, налог на доход, по его словам, это не единственный налог, который они генерируют, а во-вторых, например, большинство банков пока вообще не платят налоги с дохода из-за отсутствия прибыли.

В Украине два пути работы с валютой — официальный и неофициальный. Официальный — создание финансовой компании, прохождение проверок и получение лицензии, по словам Невмержицкого, стоит очень дорого. Поэтому на рынке много обменников, работающих либо по франчайзингу, либо нелегально.

"На самом деле большой прессинг и борьба с обменниками может загнать часть рынка в тень, — считает Петр, — обменник не исчезнет, но о нем не будет знать ни НБУ, ни налоговая. И такие случаи есть. Просто уйдут в тень".

Тенденция к увеличению количества "черных обменников" является не только риском для уменьшения и так небольших доходов от сферы для государства. Иногда черные валютные пункты работают не только нелегально, но, мягко говоря, только на прием.

"Вы в окно отдали свои деньги, а кассир вышел через дверь, — рассказывает Невмержицкий. – И можете забыть, куда вы приходили".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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