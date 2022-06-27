От Ленина к Путину: к чему ведет технический дефолт России

Россия впервые за столетие попала в дефолт по внешнему долгу, поскольку санкции за вторжение в Украину ограничивают ее способность платить по долгам

Россия в техническом дефолте. Страна-оккупант не может рассчитаться по внешним долгам, но не из-за нехватки денег. Причина – санкции Запада за вторжение в Украину, отключившие РФ от мировой финансовой системы.

Беспрецедентные условия создают сложную юридическую ситуацию, в которой Россия в последний раз была более 100 лет назад. Хотя немедленного влияния на экономику РФ не прогнозируется, дефолт скажется на имидже России как кредитора, который выстраивался десятилетиями.

В материале LIGA.net расскажем об обстоятельствах произошедшего, вспомним два предыдущих российских дефолта и рассмотрим, какие последствия повлечет третий.

День икс

27 июня произошел дефолт России по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Сегодня прошел месяц льготного периода, в котором у страны была возможность выплатить просроченные платежи по гособлигациям.

Цена вопроса – почти $100 млн. У страны-агрессора такая сумма, очевидно, есть. Неспособность рассчитываться по долгам заключается в другом – РФ не может их перевести. Этому предшествовал ряд обстоятельств, событий и запретов на сотрудничество.

После российского вторжения в Украину страны Запада завалили Россию санкциями. В частности, запрещались какие-либо операции с рядом российских госучреждений. Но в марте было сделано одно исключение в интересах иностранных инвесторов.

Тогда Минфин США разрешил иностранным инвесторам получать выплаты процентов и дивидендов. Но в прошлом месяце – 25 мая (именно за два дня до выплаты, о которой идет речь) – действие этого разрешения истекло. В США решили его не продлевать.

До конца дня 27 мая владельцы российских гособлигаций должны были получить выплаты. Минфин РФ заявил, что выполнил обязательство и перевел средства платежному агенту – подсанкционному Национальному расчетному депозитарию. В то же время инвесторы свои деньги не увидели.

То есть Москва была настроена избежать дефолта, но санкции не позволили получить эту сумму международным кредиторам. Фактически случился так называемый технический дефолт.

"Фактически Россия отключена от внешних рынков капитала, важнейших банковских систем (корреспондентских банков, клиринговых систем, депозитариев) и рейтинговых агентств. Это сделало невозможным платежи РФ по внешним долгам, и Россия попала в состояние дефолта", – пишет заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

Однако международные рейтинговые агентства уже месяцами говорят о неизбежности дефолта России. Тогда вопрос о смысле нынешнего признания технического дефолта. А он есть – те, кто ставил на дефолт, могут заработать.

"Формальное признание приводит к тому, что люди, застрахованные от дефолта России, получают выплаты по так называемым CDS. Поэтому это важно не только с политической точки зрения, но и с финансовой", – отмечает Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, в комментарии LIGA.net.

Кредитный дефолтный своп или CDS – кредитный дериватив, приобретаемый для страхования от дефолта третьей стороны. В случае наступления такого события продавец дериватива обязуется погасить перед покупателем долг третьей стороны.

Первый за сто лет внешний дефолт

Дефолт России назревал давно, поскольку санкции почти отключили Россию от мировой финансовой системы. Западом были созданы препятствия, которые Москва не могла преодолеть.

Россия обвиняет США и ЕС в доведении ее до искусственного дефолта. Чиновники РФ месяцами прилагали все усилия, чтобы выплачивать деньги любыми путями, чтобы платежи поступали в руки владельцев облигаций.

В Министерстве финансов страны-агрессора назвали эту ситуацию фарсом. По словам руководителя учреждения Антона Силуанова, санкции искусственно создали барьеры, чтобы повесить на Россию "ярлык дефолта".

То есть страна специально не признает, что нет возможности рассчитываться по долгам. Это обстоятельство не позволяет назвать ситуацию классическим суверенным дефолтом. С последним у России опыт есть.

Во время большевистской революции в 1918 г. коммунистический лидер Владимир Ленин отказался от долга Российской империи. Тогда Россия, как пишет Reuters, была одним из крупнейших мировых должников – за средства иностранцев финансировалась индустриализация и железные дороги.

Хасан Малик, старший суверенный аналитик Loomis Sayles, в комментарии оценил тогдашний долг России по меньшей мере в $500 млрд по ценам 2020 года, а иногда его оценивали в триллион. Больше всего пострадали банки и граждане Франции, являвшиеся крупнейшими кредиторами Российской империи.

Следующим громким отказом от обязательств стал дефолт РФ во время финансового кризиса в 1998 году. Тогда, пообещав "твердо и четко" уйти от девальвации рубля, президент РФ Борис Ельцин объявил внутренний дефолт. Но к тому времени Россия смогла избежать дефолта по зарубежным долгам.

Беспрецедентная ситуация

Россия раньше дважды признавала собственный дефолт, но в этот раз ситуация не похожа ни на одну из предыдущих. Процесс разбора этой ситуации может длиться годами.

Оккупант обвиняет всех в доведении себя до искусственного дефолта. Там, по словам Демкива, действительно много денег от продажи нефти и газа для погашения своих внешних долгов, и действительно единственной проблемой пока было отсутствие возможности передать платеж за границу.

Поэтому наличие денег и намерений заплатить могут создать беспрецедентные юридические проблемы.

"Это дефолт другого характера, его трудно с чем-то сравнить. Возможно, с Венесуэлой, которая в 2017 году объявила об отказе от обязательств, а затем на них наложили санкции. В результате они никому не платят – даже странам, у которых они занимали на двусторонних условиях", – пояснил Михаил Демкив.

В то же время, возможно, Венесуэла использовала санкции в качестве повода не платить по долгам. С другой стороны, такие обстоятельства Запад создал для РФ, когда последняя якобы имеет 100-процентное желание рассчитаться.

Дефолт Аргентины в 2000-х – другая ситуация. Там государство договорилось с инвесторами о реструктуризации – вместо одних облигаций инвесторы получили другие. Однако, по мнению Демкива, такое развитие событий с подсанкционной РФ, как и с подсанкционной Венесуэлой, невозможно.

"Пока не упадет режим РФ или не будет мира в Украине – я не думаю, что возможно какое-то соглашение с кредиторами", – считает аналитик.

Теоретически кредиторы могут попытаться завладеть российскими активами за рубежом или требовать выплаты из замороженных резервов Центрального банка или активов олигархов. Но, снова, этот юридический процесс может занять годы.

Зубами и когтями

Не стоит ожидать, что текущий дефолт РФ повлечет немедленное влияние на рынки или экономику России. Как отметил Владислав Рашкован, дефолт – признак работы западных санкций и постепенного разрушения российской финансовой системы.

Еще раньше – уже через несколько дней после вторжения в Украину, российские облигации торговались за копейки. В то же время это позволяло иностранному бизнесу, которого не волновали этические вопросы, получать выгоду и поддерживать интерес к российскому долгу.

Это, по словам Демкива, абсолютно легальная операция, на которой можно было заработать много денег. Бонды стоили 30–40% от своей стоимости с полным погашением через месяц. Одни инвесторы продавали их с бешеной скидкой, не ожидая выплат, а рисковые инвесторы покупали. Такие сказочные деньги стимулировали людей инвестировать в российский долг.

Так объясняются попытки российских чиновников, которые "зубами и когтями" пытались избежать дефолта. Они за более чем 20 лет построили имидж России как кредитора, которому можно доверять, а сейчас – уже нет.

"...дефолт приводит к тому, что вернуться на цивилизованный финансовый рынок даже после войны им будет очень трудно, особенно учитывая, что мировые инвестиционные банки, рейтинговые агентства и аудиторские компании Большой четверки тоже ушли с российского рынка и нескоро вернутся", – подчеркивает Рашкован.

Российская государственная финансовая система хочет оставаться частью международной. А продолжая войну с Украиной такая возможность нереальна.

"Правительствам рано или поздно нужно возвращаться на рынок заимствований. Они не хотят быть Северной Кореей, – говорит Демкив. – Придется договариваться, но после политического соглашения".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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