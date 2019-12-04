"Почему укрепляется гривня?" В Facebook знают ответ

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям холдинга СКМ, спросила на своей странице в Facebook: "Почему укрепляется гривня?".







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Для СКМ этот вопрос имеет глобальное значение. В состав группы входит целый ряд крупнейших украинских экспортеров.

К примеру, металлургическому холдингу Метинвест, чей контрольный пакет принадлежит СКМ, зарубежнные продажи принесли в 2018 году $8,54 млрд, обеспечив 72% всей выручки. Группа производит продукцию в Украине, поэтому значительная часть затрат на производство учитывается в национальной валюте.

С начала года гривня подорожала на 13,2% - с 27,68 грн/$ 31 декабря 2018-го до 24,12 грн/$ 4 декабря 2019-го. Это значит, что за то же количество валютной выручки компания может купить меньше гривни для покрытия расходов внутри страны.

LIGA.net выбрала самые интересные и содержательные ответы.