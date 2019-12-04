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"Почему укрепляется гривня?" В Facebook знают ответ

"Почему укрепляется гривня?" В Facebook знают ответ
04.12.2019, 17:11

Топ-менеджер СКМ Рината Ахметова задала в Facebook вопрос, который волнует всех украинцев. Мы выбрали самые интересные ответы

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям холдинга СКМ, спросила на своей странице в Facebook: "Почему укрепляется гривня?". 


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Для СКМ этот вопрос имеет глобальное значение. В состав группы входит целый ряд крупнейших украинских экспортеров. 

К примеру, металлургическому холдингу Метинвест, чей контрольный пакет принадлежит СКМ, зарубежнные продажи принесли в 2018 году $8,54 млрд, обеспечив 72% всей выручки. Группа производит продукцию в Украине, поэтому значительная часть затрат на производство учитывается в национальной валюте. 

С начала года гривня подорожала на 13,2% - с 27,68 грн/$ 31 декабря 2018-го до 24,12 грн/$ 4 декабря 2019-го. Это значит, что за то же количество валютной выручки компания может купить меньше гривни для покрытия расходов внутри страны. 

LIGA.net выбрала самые интересные и содержательные ответы.

   

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