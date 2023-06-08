Почему возник скандал с лицензиями финансовых компаний

С начала мая более трех десятков небанковских финансовых учреждений Украины не смогли своевременно обновить свои лицензии. В результате они фактически потеряли возможность предоставлять услуги по приему платежей.

Теперь некоторые из них, так или иначе, обвиняют Регулятора (Нацбанк) в предвзятости и необъективном проведении процедуры лицензирования. НБУ отрицает избирательность и утверждает, что действует исключительно в рамках закона. Между тем, клиенты учреждений, которые сейчас без лицензий, постепенно перетекают к конкурентам.

Почему возникла потребность в перелицензировании

Закон "О платежных услугах", предусмотревший необходимость получить обновленную лицензию для предоставления платежных услуг небанковских финансовых учреждений, вступил в силу еще 1 августа 2022 года.

Инициаторы объясняли потребность в нем интеграцией украинского платежного рынка в европейский. По Закону компании, оказывающие услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов, должны раскрыть информацию о конечных бенефициарах, структуре собственности, иметь безупречную деловую репутацию, достаточную материально-техническую базу для осуществления приема платежей и квалифицированный персонал.

Критерии получения лицензии определены Положением о порядке осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг от 7 октября 2022 года. Перечень документов для получения авторизации есть на сайте НБУ.

30 апреля 2023 года, согласно требованиям Закона, истек срок, когда компании, действовавшие на рынке, должны были пройти процедуру перелицензирования, чтобы продолжать свою деятельность.

По состоянию на 1 мая часть участников рынка смогли получить обновленные лицензии и продолжили свою деятельность. Это более 20 небанковских финансовых учреждений, среди которых Укрпошта (АО "Укрпошта"), NovaPay (ООО "НоваПей"), EasyPay (ФК "Контрактовый Дом"), City 24 (ООО "СВИФТ ГАРАНТ"), Portmone (ООО "ПОРТМОНЕ"), ООО "ФК ЮАПЕЙ", iPay (ООО "Универсальный Дата Центр") и другие. Впоследствии к ним добавились еще две.

Почему "обновиться" смогли не все

Не смогли это сделать с первого раза несколько десятков компаний – для более 30-ти из них проверка на соответствие требованиям действующего законодательства продолжается. Причины разные.

В Нацбанке говорят, что перечень основных замечаний, по которым могут не выдать лицензию, вернуть документы для ее получения или продлить срок рассмотрения документов заявителя, вполне конкретный:

недостоверно представленные сведения;

несоответствие уполномоченного лица со стороны заявителя за проведение финансового мониторинга;

несоответствие поданных заявителем документов требованиям Положения, регулирующего процедуру перелицензирования;

несоответствие поданных заявителем документов требованиям действующего законодательства Украины, в том числе Закона о платежных услугах.

Причем, согласно условиям лицензирования, Регулятор при необходимости имеет право продлить срок принятия решения по включению в Реестр компании и ее лицензированию еще на 30 рабочих дней. К тому же, в случае возвращения документов финансовая компания должна пройти процедуру лицензирования заново.

Компании разные, и среди тех, кто пока без лицензий, заметная доля сервисов, которые активно использовали для своих платежей представители малого и среднего бизнеса.

В частности, по данным директора ассоциации членов платежных систем ЕМА Александра Карпова, которого цитирует Forbes.ua, лицензию до сих пор не обновили платежные сервисы, охватывающие 20% рынка интернет-эквайринга (технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через Интернет).

Среди них Wayforpay, PayTech, FinPay, Финансовая компания №1, Actinia, "Абекор", PayRun, Kosht, Paycell. Перелицензирования ожидают и лидеры небанковского валютообмена "Магнат", "Альфа-Инвест Групп" и "Октава Финанс".

Естественно, это вызывает беспокойство и определенное недовольство со стороны тех, дела кого поставили на паузу.

Уже даже идет маленькая информационная война, в рамках которой так или иначе раздаются обвинения в предвзятом характере действий Нацбанка

Звучат разные версии того, почему так происходит. Среди прочего, как рассказывают медиа, задержку объясняют тем, что одними из возможных выгодоприобретателей этой ситуации являются госбанки и финкомпании, работающие с игорным бизнесом.

Потому что они, мол, получают возможность переманивать клиентов компаний, ожидающих перелицензирования. Вроде бы "белые" клиенты из других сфер помогают улучшать статистику платежных операций тем, кто продолжает обслуживать "игорку".

Представители Регулятора категорически исключают подобные обвинения. Они наоборот всячески дают понять, что именно те компании, которые касались схем уклонения от уплаты налогов и игорного бизнеса – в зоне риска в первую очередь.

При этом в Нацбанке отмечают, что все участники рынка имели достаточно времени подготовиться к изменениям. Однако кто-то успел своевременно предоставить необходимый пакет документов, а кто-то с этим затянул, и теперь, мол, развивает чрезмерную медиаактивность с целью создания дополнительного давления на НБУ.

Относительно возможных задержек со стороны регулятора есть и другие причины. Например, в Wayforpay (основатель Геннадий Васюков) утверждают, что у них нет проблем с уплатой налогов и они не работают с игорными бизнесами. Они, мол, активно и успешно работали, однако им пока не удалось продлить лицензию.

В Нацбанке говорят, что замечания к пакету документов компании касаются, в частности, структуры собственности и уголовного дела по легализации средств, а еще относительно возможных связей с РФ.

Пока дискуссии по этому поводу продолжаются, его участники, которые еще не получили лицензии, не могут проводить платежи. Из-за простоев в работе они теряют клиентов.

"Если бы НБУ отказал в лицензии, мы могли бы обратиться в суд и просить возобновление разрешения. А из-за задержки с лицензированием Wayforpay оказались вне рынка", – сетует владелец сервиса Васюков.

По его словам, только за первые два дня простоя они лишились нескольких крупных клиентов, в том числе сервисы такси. Компания вообще вынуждена приостановить свою деятельность.

В НБУ признают, что перелицензирование влияет на рынок и может даже привести к исчезновению части участников. Однако напоминают, что эти изменения обусловлены необходимостью адаптации украинского законодательства к нормам ЕС. Поэтому те компании, которые не смогут предоставить данные о прозрачной структуре собственности, о конечных бенефициарах, не смогут работать на нем в дальнейшем.

До мая 2023 года, по рейтингам профильных изданий, в список пяти самых популярных украинских платежных систем входили:

№ Платежная система Юрлицо Основной бенефициар Лицензия 1 iPay.ua Универсальний Дата Центр Константин Куклев + 2 PSP Platon Платежи онлайн Владимир Сухоручкин - 3 NovaPay Нова пошта Вячеслав Климов + 4 EasyPay Изи Софт Алексей Авраменко + 5 Portmone Портмоне Kaspi Pay, Вячеслав Ким (Казахстан) +

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