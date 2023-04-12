Покупаем больше, платим меньше: как работают кэшбек-сервисы

Программы поощрения являются обязательной частью экономики. Поэтому неудивительно, что сервисы по возврату денег являются популярной альтернативой традиционному ценообразованию в современной электронной коммерции. Ведь, пользуясь ими, можно возвращать часть средств каждый раз, покупая в интернете.
Как это работает, почему стоит пользоваться и что учесть — разбираем в партнерском проекте на примере работы международного кэшбек-сервиса Picodi.
Кэшбек — это деньги, полученные обратно. Идея такого сервиса относительно проста. Пользователь регистрируется на кэшбек-сайте, выбирает онлайн магазин для покупки, а сервис перенаправляет пользователя на сайт продавца. Когда человек совершает покупку, продавец платит кэшбек-сайту комиссию. Кешбек-сервис, в свою очередь, отдает часть денег пользователю.
То есть, такие вебсайты кэшбека вознаграждают клиентов за покупки в интернете, возвращая им процент. Это ключевой принцип. Конкретные условия могут изменяться в зависимости от сайта, пишет Huffingtonpost.
"Если делаете покупки в интернете, а не направляетесь непосредственно к розничному продавцу, у которого хотите купить, перейдите в магазин через сайт кэшбека", — советует известный британский блоггер, эксперт по персональным финансам Джозеф Сигер. В Великобритании, например, топовой кэшбек-компанией является Quidco. Ее основали в 2005 году Пол и Дженнифер Никкель во время учебы в Университете Шеффилда, чтобы сэкономить деньги студентов при совершении покупок в интернете. В 2013 году на сайте компании было более 3,5 миллиона пользователей, а в 2018 — более 7 миллионов участников.
Кэшбек-сервисы популярны среди розничных продавцов и потребителей. Первым предлагают увеличение доходов, а вторым — некоторую экономию. Статистика показывает, что 46% участников кэшбэка считают это жизненно важным шагом при принятии решения о покупке. Некоторые исследования говорят, что к 2024 году мировая индустрия кэшбека обойдется более чем в $200 миллиардов в год, пишет imagesretailme.com.
Тем, кто регулярно покупает в интернете, следует изучать вебсайты с кэшбеком, поскольку они могут предоставить простой способ сэкономить, советует The Guardian.
Если не использовать кэшбек-сайты во время онлайн-покупок, действительно теряете бесплатные деньги, пишет Huffingtonpost. Эксперт по персональным финансам Джозеф Сигер убежден, что использование кэшбек-сайтов — один из самых простых способов сэкономить без ущерба для покупок.
Большинство кэшбек-сайтов работают одинаково, хотя есть отличия в комиссиях, бонусах за присоединение и способах выплаты денег, пишет which.co.uk. Выглядит это где-то так:
Сервис от Picodi, например, предлагает услугу кэшбека более чем в 100 магазинах и сервисах в Украине. Среди них: AliExpress, Yakaboo, Wish, Цитрус, Алло, Stylus.
Пользователи могут выбрать магазин из 16 категорий: одежда и обувь, бытовая техника и электроника, дом и сад, дети, книги, спорт, путешествия, авиакомпании, курсы и образование, доставка еды, косметика, обустройство дома, кино, товары из Китая, аксессуары , финансы
Picodi также сотрудничает с банками, финансовыми и страховыми компаниями, медицинскими центрами и лабораториями.
Зарегистрироваться на сайте Picodi можно, используя аккаунт в соцсетях. И кэшбэк, кстати, не единственный бонус для пользователей. За каждого приглашенного и зарегистрированного друга, который совершит покупку на сумму от 160 грн, сервис предлагает 80 грн бонуса. Пользователи получают промокоды на дополнительные скидки при покупке товаров или услуг.
Срок действия промокодов и акций ограничен, поэтому для получения наилучших предложений рекомендуем следить за предложениями.
Picodi позволяет возвращать деньги за онлайн-шопинг в большом количестве торговых точек в Украине и за рубежом. Деньги можно вывести на банковскую карту или на Binance, когда сумма накоплений будет составлять не менее 120 грн.
Сумма кэшбека не подлежит налогообложению. Важно: технически Picodi делает перевод в евро, поэтому из-за смены курса возвращенная сумма в гривне иногда может несколько отличаться от накопленной. Комиссию за перевод платит Picodi.
Кэшбек-сервисы — это идеальная беспроигрышная ситуация. Сервис Picodi, например, получает от магазинов комиссию по привлечению клиентов (которой делится со своими пользователями). Онлайн-магазины — новых клиентов.
Покупки с кэшбеком – это относительно молодая форма продвижения, благодаря которой миллионы потребителей во всем мире покупают у тысячи розничных продавцов, что приносит миллиарды долларов дохода, отмечают эксперты испанской бизнес-школы Esade.
Исследования, опубликованные в Journal of Marketing Research, демонстрируют два интересных поведения потребителей:
"Потребители свободны тратить деньги так, как считают нужным, и все же они решают потратить их, покупая снова у той же компании", — говорят авторы исследования.
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