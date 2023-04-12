Покупаем больше, платим меньше: как работают кэшбек-сервисы

Программы поощрения являются обязательной частью экономики. Поэтому неудивительно, что сервисы по возврату денег являются популярной альтернативой традиционному ценообразованию в современной электронной коммерции. Ведь, пользуясь ими, можно возвращать часть средств каждый раз, покупая в интернете.

Как это работает, почему стоит пользоваться и что учесть — разбираем в партнерском проекте на примере работы международного кэшбек-сервиса Picodi.

Что такое кэшбек-сервисы?

Кэшбек — это деньги, полученные обратно. Идея такого сервиса относительно проста. Пользователь регистрируется на кэшбек-сайте, выбирает онлайн магазин для покупки, а сервис перенаправляет пользователя на сайт продавца. Когда человек совершает покупку, продавец платит кэшбек-сайту комиссию. Кешбек-сервис, в свою очередь, отдает часть денег пользователю.

То есть, такие вебсайты кэшбека вознаграждают клиентов за покупки в интернете, возвращая им процент. Это ключевой принцип. Конкретные условия могут изменяться в зависимости от сайта, пишет Huffingtonpost.

"Если делаете покупки в интернете, а не направляетесь непосредственно к розничному продавцу, у которого хотите купить, перейдите в магазин через сайт кэшбека", — советует известный британский блоггер, эксперт по персональным финансам Джозеф Сигер. В Великобритании, например, топовой кэшбек-компанией является Quidco. Ее основали в 2005 году Пол и Дженнифер Никкель во время учебы в Университете Шеффилда, чтобы сэкономить деньги студентов при совершении покупок в интернете. В 2013 году на сайте компании было более 3,5 миллиона пользователей, а в 2018 — более 7 миллионов участников.

Почему полезно пользоваться кэшбэк-сайтами?

Кэшбек-сервисы популярны среди розничных продавцов и потребителей. Первым предлагают увеличение доходов, а вторым — некоторую экономию. Статистика показывает, что 46% участников кэшбэка считают это жизненно важным шагом при принятии решения о покупке. Некоторые исследования говорят, что к 2024 году мировая индустрия кэшбека обойдется более чем в $200 миллиардов в год, пишет imagesretailme.com.

Тем, кто регулярно покупает в интернете, следует изучать вебсайты с кэшбеком, поскольку они могут предоставить простой способ сэкономить, советует The Guardian.

Если не использовать кэшбек-сайты во время онлайн-покупок, действительно теряете бесплатные деньги, пишет Huffingtonpost. Эксперт по персональным финансам Джозеф Сигер убежден, что использование кэшбек-сайтов — один из самых простых способов сэкономить без ущерба для покупок.

Как пользоваться кэшбэк-сайтом?

Большинство кэшбек-сайтов работают одинаково, хотя есть отличия в комиссиях, бонусах за присоединение и способах выплаты денег, пишет which.co.uk. Выглядит это где-то так:

Выбираете сайт кэшбека и регистрируйтесь. Ищете на сайте этого сервиса интересующий вас продукт или услугу. Сервис перенаправляет на сайт избранного магазина. Завершаете покупку. Ждите кэшбека.

Сервис от Picodi, например, предлагает услугу кэшбека более чем в 100 магазинах и сервисах в Украине. Среди них: AliExpress, Yakaboo, Wish, Цитрус, Алло, Stylus.

Пользователи могут выбрать магазин из 16 категорий: одежда и обувь, бытовая техника и электроника, дом и сад, дети, книги, спорт, путешествия, авиакомпании, курсы и образование, доставка еды, косметика, обустройство дома, кино, товары из Китая, аксессуары , финансы

Picodi также сотрудничает с банками, финансовыми и страховыми компаниями, медицинскими центрами и лабораториями.

Размер кэшбека зависит от онлайн-магазина. После первоначальной регистрации на сайте можно получить кэшбек в размере до 15% от суммы покупки (но не больше 650 грн).

Зарегистрироваться на сайте Picodi можно, используя аккаунт в соцсетях. И кэшбэк, кстати, не единственный бонус для пользователей. За каждого приглашенного и зарегистрированного друга, который совершит покупку на сумму от 160 грн, сервис предлагает 80 грн бонуса. Пользователи получают промокоды на дополнительные скидки при покупке товаров или услуг.

Срок действия промокодов и акций ограничен, поэтому для получения наилучших предложений рекомендуем следить за предложениями.

Можно ли потом вывезти кэшбек на карту?

Picodi позволяет возвращать деньги за онлайн-шопинг в большом количестве торговых точек в Украине и за рубежом. Деньги можно вывести на банковскую карту или на Binance, когда сумма накоплений будет составлять не менее 120 грн.

Сумма кэшбека не подлежит налогообложению. Важно: технически Picodi делает перевод в евро, поэтому из-за смены курса возвращенная сумма в гривне иногда может несколько отличаться от накопленной. Комиссию за перевод платит Picodi.

Почему кэшбек сервисы — популярная бизнес-модель для продавцов?

Кэшбек-сервисы — это идеальная беспроигрышная ситуация. Сервис Picodi, например, получает от магазинов комиссию по привлечению клиентов (которой делится со своими пользователями). Онлайн-магазины — новых клиентов.

Покупки с кэшбеком – это относительно молодая форма продвижения, благодаря которой миллионы потребителей во всем мире покупают у тысячи розничных продавцов, что приносит миллиарды долларов дохода, отмечают эксперты испанской бизнес-школы Esade.

Исследования, опубликованные в Journal of Marketing Research, демонстрируют два интересных поведения потребителей:

Кэшбек-платежи привлекают дополнительные покупки

Кешбек-платежи повышают вероятность того, что потребители совершат дополнительную покупку через вебсайт компании, предоставляющей кэшбек.

"Потребители свободны тратить деньги так, как считают нужным, и все же они решают потратить их, покупая снова у той же компании", — говорят авторы исследования.

Три неочевидных совета по использованию кэшбек-сервисов

Концепция кэшбека существует, чтобы побудить потратить деньги. Поэтому с точки зрения финансовой грамотности не следует пользоваться предложениями возврата денег, если вообще не планировали потратить средства, подчеркивает refinery29. Следует помнить, что сделки с кэшбеком не всегда являются лучшими доступными предложениями. Иногда купоны или эксклюзивные предложения могут предложить экономию лучше, чем кэшбек, пишет moneydashboard. В Picodi в большинстве ситуаций скидка с промокодом и кэшбеком суммируются. Если промокод или акционное предложение снижает процент кэшбека, то эта информация указывается. Есть поддельные сайты кэшбека и мошенники, которые используют в своих интересах экономных покупателей. Остерегайтесь незащищенных веб-сайтов. Но осторожные покупатели, имеющие немного времени на изучение перед покупкой, могут использовать сайты кэшбека для экономии практически на всем, что покупают. Если вы планируете покупки из магазинов, перечисленных на сайте проверенного сервиса, нет причин не требовать кэшбек.

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