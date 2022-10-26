Во время конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в швейцарском Лугано в начале июля, украинские власти представили мегапроект на $750 млрд по послевоенному восстановлению страны.

Вторая встреча состоялась 25 октября в Берлине. Мероприятие не стало таким громким событием, как Лугано, и запросы украинских властей стали скромнее.

Президент Владимир Зеленский прежде всего отмечал срочные потребности в восстановлении на сумму $17 млрд (Fast recovery plan), а также призвал помочь с финансированием бюджета в 2023 году, дефицит которого будет достигать едва ли не $40 млрд.

А вот по масштабному восстановлению после войны конкретики было куда меньше. Украина предлагает партнерам создать так называемый финансовый Рамштайн по аналогии со встречами министров обороны в этом немецком городе.

Организатор встречи — председательствующая в G7 Германия — еще до начала объясняла, что международная экспертная конференция не является органом принятия решений, поэтому по ее итогам не будет политических соглашений.

Фактически это подтвердили LIGA.net и в украинском правительстве. Вот что заявили нам в пресс-службе премьер-министра Дениса Шмыгаля:

"Соорганизаторы мероприятия — ЕС, Германия и G7. Эта конференция в Берлине была экспертной, предложения и разработки ожидаем от организаторов. Они будут использоваться в дальнейшей работе.

Главное достижение — это финансовый аналог встреч в Рамштайне. Новая координационная платформа Financial coordination platform and meetings. Она объединит всех партнеров — ЕС, G7, международных финансовых организаций — для долгосрочной и оперативной помощи Украине и, в том числе, для быстрого восстановления".

Однако не стоит приуменьшать важность конференции. Западные партнеры поддерживают Украину, и прежде всего беспокоятся из-за проблем в экономике в ближайшее время. Самые конкретные тезисы касались бюджета Украины на следующий год — партнеры обещают помочь финансировать дефицит бюджета по меньшей мере на $3 млрд в месяц.

Мы собрали, что на конференции в Берлине говорили представители Украины и партнеры нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский

Я благодарю вас — и Европейский Союз в целом, и каждую страну ЕС, которая помогает, в частности, за уже оказанную поддержку нашему государству. Однако мы должны придать более системный характер этой поддержке. Я верю, что уже сейчас можем принять решение об учреждении " финансового Рамштайна " для поддержки нашей общей стабильности — по аналогии с "оборонным Рамштайном" .

Размер нашего Fast recovery plan — $17 млрд. Это то, что нужно уже сейчас для критического восстановления. Сейчас же. Это школы, больницы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы нуждаемся в восстановлении жилья. Мы должны дать людям новый фундамент для жизни. Но можем ли мы его дать? Мы пока не получили ни одного цента на реализацию Fast recovery.

Я прошу вас приблизить нужные решения. Чтобы сделать процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению более быстрым, я инициировал создание Фонда восстановления Украины как ключевого института. Наблюдательный совет фонда будет состоять из представителей стран-доноров. Это прозрачность, но и ответственность. Фонд должен заработать в следующем месяце.

Также на конференции нужно принять решение о помощи с покрытием дефицита нашего госбюджета на 2023 год. Для Украины это неподъемная сумма — $38 млрд.

Когда мы освободим всю украинскую территорию от российских захватчиков, ЕС сможет с нашей помощью замещать грязные российские энергоресурсы, а наш экспорт электричества — потенциально это десятки гигаватт — будет одной из фундаментальных опор европейской климатической политики.

(О том, что Украина — будущий член ЕС — Ред.) Это очень важные слова, я верю, что их услышат все европейцы и глобальные экономические игроки.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Цель сегодняшнего мероприятия — экспертная конференция. Результатом ее должны стать основательные расчеты, как шаг за шагом должна восстанавливаться Украина.

Группа Рамштайн была очень эффективной, поэтому украинские власти хотят пригласить наших финансовых партнеров на координационную платформу, подобную Рамштайну, под председательством Евросоюза, США и Украины. Нам нужны регулярные встречи в рамках этой платформы. Встречи министров финансов G7, Украины и других наших партнеров и лидеров, представителей международных финансовых организаций.

Цель – определение приоритетов на короткие и длительные сроки восстановления, а также поиск источников финансирования.

Мы делаем все, что можем. Более 60% нашего бюджета идет на оборону, еще 16% — на социальные нужды , 13% — на медицину и образование. При этом мы смогли выделить на срочное восстановление почти 125 млн евро. Этого хватит всего на 5% поврежденных объектов. Поэтому нам нужна ваша помощь.

Восстановление уже сейчас и разработка плана Восстановления — это не противоречащие вещи, а дополняющие друг друга. Должны работать в обоих этих направлениях.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Сегодня мы не знаем, когда кончится эта война, но она закончится. Мы знаем, что ни одна история страны не похожа на другую, но по нашему историческому опыту мы знаем, что восстановление всегда возможно и что никогда не поздно, чтобы выполнить эту задачу.

На карту поставлено не что иное, как создание нового плана Маршалла для 21 века — задача поколения, выполнение которой должно начаться сейчас.

Когда мы будем отстраивать Украину, то мы будем это делать, имея в виду Украину как члена Европейского Союза. Это означает развитие системы снабжения, транспортной отрасли, а также транспортной сети так, чтобы и Украина была полностью соединена с внутренним рынком ЕС.

Украина может быть важным производителем зеленой энергии, экспортером индустриальной и аграрной продукции, цифровым центром с одними из лучших ИТ-экспертов, а также членом ЕС с соответствующей инфраструктурой и правовой базой.

В борьбе за свободу, независимость и суверенитет Украина не одинока и не будет одинока. Мы будем поддерживать ее политически, финансово, по гуманитарным вопросам и военной помощи столько, сколько потребуется.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Я твердо убеждена, что интересам Украины отвечает, чтобы масштабные инвестиции на восстановление были связаны с необходимыми реформами, что очень важно. Мы должны объединить и связать между собой инвестиции и реформы. Это лучший путь для Украины, чтобы проложить дорогу в Евросоюз.

Общий ущерб Всемирный банк оценил в $350 млрд. Одна стран не способна самостоятельно покрыть такие расходы.

Задача (по восстановлению Украины — ред.) настолько монументальна, что мы нуждаемся в участии всех. Европейский Союз самостоятельно, как и любая отдельная страна, не сможет выполнить эту задачу своими силами. Поэтому мы должны создать такую платформу и обеспечить широкое политическое лидерство, чтобы это позволяло не только делать политические заявления, но также оказывать конкретную финансовую помощь.

Финансовая поддержка всегда была связана с длительными и сложными процессами согласования. Поэтому мы едины с нашими друзьями из G7 — Украине сейчас нужны регулярные поступления финансовой помощи, поэтому мы должны разработать механизм, который будет надежным для обоих партнеров (Украине и Запау — Ред.).

Украине нужно около $3,5 млрд ежемесячно. Приблизительно, потому что мы не знаем, насколько Украине удастся организовать производство и экспорт и таким образом получать поступления в бюджет.

Приблизительно треть должны генерировать мы — ЕС. Это $1,5 млрд ежемесячно, пока идет война. В год это $18 млрд. Так что на 2023 год мы должны разрабатывать именно такой механизм. Также мы знаем, что кроме этого мы можем положиться на своих американских друзей (США также анонсировали ежемесячную помощь в $1,5 млрд — Ред.) и на международные финансовые учреждения.

Наша цель — не только заморозить, но и изъять российские активы. Однако это касается, прежде всего, правовой основы таких действий. Мы работаем над этим.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

Лучший сценарий на следующий год будет таким, что (Украине потребуется на покрытие дефицита — Ред.) $3 млрд ежемесячно, однако когда речь идет о том, что и дальше нужно импортировать газ и восстанавливать инфраструктуру, тогда эта потребность может увеличиться до $4 млрд. Если же разрушения будут еще сильнее, то потребность будет достигать и $5 млрд.

Надо обеспечить, чтобы финансирование (Украины — Ред.) было гарантировано и чтобы оно было предоставлено.

Видим свою задачу в том, чтобы определить макроэкономические показатели для Украины и рассматривать различные сценарии — медленного или ускоренного развития, чтобы реагировать и поощрять меры, которые Украина должна принимать для ускорения пути в ЕС.

Я в восторге от вашего мужества в борьбе за Украину. Вы также смогли ответственно отнестись к экономике — вы платите пенсии и даже под обстрелами происходит ремонт инфраструктуры.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Тот, кто сейчас не поддерживает Украину — либо предал ценности нашей цивилизации, либо обижен Россией. Или и то, и другое. Поддержка Украины — лучшая гарантия мира и нашей безопасности на ближайшие десятилетия.

Борьба за европейский суверенитет происходит на экономических полях боя, связанных в том числе и с природными ресурсами (речь идет о российском и газе и нефти, и зависимости Европы от них — Ред.). Россия поступила как наркоторговец, дающий первую дозу бесплатно, потому что знает, что зависимый всегда вернется и щедро заплатит за следующие дозы.

Ситуация в Украине пробудила нас от геополитического застоя. Чтобы выиграть войну с РФ, мы должны построить совершенно новую архитектуру безопасности в экономическом и политическом измерениях. Экономическое восстановление Украины является важнейшим условием безопасности Европы. Украина сейчас борется и за свою независимость и за нашу безопасность.

Мы должны вместе обеспечить до $5 млрд ежемесячно, чтобы дать надежду Украине, дать ей понять, что она не одна.

Россия должна отвечать за ущерб, который она нанесла Украине. У нас есть опыт, что захватчики должны отвечать за результаты своих действий. Есть большой карман с деньгами, который можно использовать. Это именно те российские активы и российского государства, и олигархов, которые сейчас заморожены в Швейцарии и других странах. Этот кошелек нужно использовать для восстановления Украины, компенсации ущерба.

Европа сильнее России, но то, что она не смогла остановить ее, демонстрирует, что Европа была в каком-то смысле "бумажным тигром". Европа должна продемонстрировать свою силу. Если мы не победим Россию, мы рискуем больше, чем своей безопасностью. Главный риск — маргинализация всего континента.

Президент Швейцарии Игнацио Кассис

Украинцам нужна гуманитарная помощь, чтобы пережить зиму. Но украинцам также нужны перспективы на средне- и долгосрочное будущее. Сейчас мы не можем, к сожалению, предсказать, когда закончится война, но мы не сможем себе простить, если сейчас не будем поддерживать процессы восстановления. Украинцам нужна перспектива, им нужна надежда.

Нужны четкие и понятные ответы, если мы хотим ввести в действие на практике план Маршалла. Хотя Европейский Союз должен играть ведущую роль, учитывая стремление Украины присоединиться к нему, все стороны должны объединить усилия в этом процессе.

Швейцария будет оставаться надежным партнером, мы фокусируем наши усилия на тех сферах, где наша экспертиза самая большая и может стать наиболее полезной.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.