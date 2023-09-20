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Разбор | Вместо 5% в день не более 1%. Как новый закон изменит рынок микрокредитования

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Вместо 5% в день не более 1%. Как новый закон изменит рынок микрокредитования - Фото
Фото: Depositphotos
20.09.2023, 07:00

Верховная Рада готовит решение об ограничении ставок по микрокредитам и усилении проверки заемщиков. Как новые правила повлияют на рынок?

В ближайшее время Верховная Рада может проголосовать за законопроект 9422, вносящий изменения в правила игры для микрофинансовых организаций (МФО) и позволяющий Нацбанку жестче их контролировать.

Из 144 МФО, работавших до начала войны на рынке, осталось 98.

Несмотря на то, что количество компаний, выдающих микрозаймы – сумма до 25 тысяч грн, – уменьшается, в 2023 году спрос на "деньги до зарплаты" увеличился.

Согласно данным OpenDataBot, в среднем в месяц украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. За половину 2023 года выдано 3,88 млн микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. За весь 2022 год украинцы взяли в МФО микрозаймов в общей сложности на 23,9 млрд грн.

В то же время, если сравнивать сегодняшние показатели рынка с теми, которые были до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, то здесь существенный спад.

В 2022 году объем выданных микроредитов упал в 2,7 раза: с 65 млрд гривен в 2021 году до 23,9 млрд гривен.

"Для любой отрасли падение на 73% – огромное испытание", – отмечает в комментарии LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак.

Основным драйвером восстановления потребительской активности украинцев Максим Орищак в этом году видит снижение инфляции и стабилизацию макроэкономической ситуации. В первом квартале 2023 года розничные продажи в Украине росли на 35% год от года.

"То есть смещение в модели поведения граждан от сбережения к потреблению увеличивает спрос на деньги. Его, в свою очередь, удовлетворяет банковский сектор и МФО", – объясняет ситуацию аналитик.

Общая сумма задолженности по микрокредитам OpenDataBot определяет в 8,9 млрд грн. Это на 22% меньше суммы задолженности на конец I полугодия 2022 г. – 11,4 млрд грн.

В то же время в комментарии LIGA.net юрист АБ "Сергия Пагера" Владислав Булай отмечает, что количество судебных споров о взыскании задолженности, возникающих между небанковскими финансовыми учреждениями и заемщиками, сегодня очень невелико.

Чаще истцами по делам о взыскании задолженности по кредитным договорам являются все же банки. Это обусловлено тем, что сумма задолженности в большинстве случаев – от 1 тысячи до 10 тысяч гривен. Поэтому компаниям-кредиторам более рационально договориться с заемщиками, списать начисленные проценты и чтобы человек погасил задолженность во внесудебном порядке.

"В суд обращаются, когда сумма задолженности достаточно значительна, ориентир от 50-75 тысяч гривен. Иногда суммы задолженности больше. Чаще всего обращению в суд предшествует тот факт, что у кредитора не получается договориться с заемщиком, чтобы последний добровольно выполнил взятые на себя обязательства. В таких случаях спор разрешается судом", – говорит Владислав Булай.

Уменьшение задолженности объясняется более придирчивым отношением МФО к заемщикам. Это обусловлено особенной бдительностью относительно работы самих микрофинансовых организаций со стороны регулятора – НБУ.

"НБУ достаточно жестко пресекает нарушение законодательства поставщиками финансовых услуг", – отмечает Владислав Булай.

За "ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга" самый большой штраф от НБУ за последние полгода получила CreditKasa (ООО "Укр Кредит Финанс") Амира Айсаутова. Сумма – 2,5 млн грн.

"Говоря проще, эту компанию наказали по меньшей мере за ненадлежащее изучение клиентов", – уточняет Владислав Булай.

Нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финуслуг и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований этического поведения, стоило сервису микрозаймов CreditUP (ООО "Веллфин") экс-владельца обанкротившегося банка "Велес" Константина Бондарева (50%) и экс-главы правления обанкротившегося банка "Надра" Валентины Жуковской (50%) временной остановки лицензии (с 6 июня по 17 июля) и штрафа в 952 тысяч грн.

Штраф в размере 766,7 тысячи грн за подобные нарушения регулятор наложил на Moneyveo (ООО "Манивео Скорая финансовая помощь") Михаила Лизанца.

Штрафы, но уже меньшие суммы – ниже 500 тысяч грн, – были наложены регулятором еще на несколько МФО.

"С тех пор как Национальный банк стал регулятором финансовых компаний, предоставляющих потребительские кредиты населению, очень часто звучали два вопроса – почему эти кредиты такие дорогие, а поведение кредиторов настолько нецивилизованное? Вопрос этического поведения при урегулировании просроченной задолженности уже решен. Национальный банк осуществляет постоянный надзор за поведением кредиторов и коллекторов. А вот кредиты под более чем 1500% годовых – крайне нездоровая практика. Она отождествляет услугу потребительского кредита с "долговым ярмом" и подчеркивает несоответствие законодательства Украины лучшим международным практикам, в том числе стран ЕС, к сообществу которых мы стремимся присоединиться. Такое несоответствие нужно убирать – и желательно как можно быстрее. И мы это сделаем", – говорит глава Нацбанка Андрей Пышный.

Уменьшить процентную ставку по микрозаймам призван законопроект 9422, за который Верховная Рада может проголосовать уже в сентябре. Он вводит такой показатель, как "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту" и устанавливает ее максимальный размер на уровне 1% в день от общего размера кредита.

"Если ты получаешь от человека 5% ежедневно, то имеешь возможность за счет добросовестных заемщиков "перекрывать" недобросовестных, которые деньги не возвращают. И эта бизнес-модель дает этим организациям возможность выдавать кредиты кому угодно без проверки за пять минут, в основном ночью", – отметил в интервью "Главкому" глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

О том, что подавляющее большинство договоров на получение быстрых онлайн-займов заключаются именно ночью, говорят и в Нацбанке. Деньги берут, чтобы сделать ставку в онлайн-казино. К таким выводам регулятор пришел на основе анализа обращений граждан и информации, полученной при осуществлении надзора.

"Финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий. По сути, финансовые компании предлагают "мгновенное решение" финансовых проблем малообеспеченным гражданам, лицам без постоянной прибыли, студентам и т.п.", – отмечают в НБУ.

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Исправить эту ситуацию призвана прописанная законопроектом 9422 норма относительно более тщательной проверки заемщика наряду с возложенным на кредитодателя обязательством передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в Бюро кредитных историй (УБКИ).

"Следует отметить, если человек раньше имел положительный опыт сотрудничества с микрофинансовыми организациями, в его жизни ничего не изменится и он в дальнейшем сможет смело пользоваться услугами МФО. Однако если заемщик не в состоянии своевременно выполнять свои обязательства по договору займа, то любое законодательное регулирование не обезопасит его от "долговой ямы", – говорит Владислав Булай.

В то же время Максим Орищак считает, что на втором этапе нужно идти дальше, ограничивая максимальную сумму самого микрокредита и процентов по нему. Чтобы граждане, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации и воспользовавшиеся услугами МФО, были полностью защищены законом и не ухудшали свое финансовое положение.

Из положительного Владислав Булай в законопроекте выделяет то, что заемщик не будет страдать от начисления необоснованно больших сумм процентов по договору займа. Также не будет автоматического – в одностороннем порядке со стороны кредитора – продления действия договора.

Требование к кредитодателям усилить концентрацию своего внимания на проверке заемщиков, по мнению Владислава Булая, на практике может привести к изменению кредитных программ и ограничению части потенциальных клиентов на получение кредита.

"Со стороны кредитодателей будет ограничено количество кредитов, которые может получить лицо, параллельно с этим будет уменьшаться срок кредитования и/или сумма кредитования. Думаю, будут наработаны более жесткие кредитные стандарты с целью повышения качества кредитного портфеля. Однако когда они будут введены, точно сказать невозможно, учитывая волатильность рынка кредитования в условиях военного положения", – отмечает он.

В целом же законопроект 9422, в случае его принятия парламентом, кардинально рынок микрокредитования не изменит, считает юрист.

Вместо 5% в день не более 1%. Как новый закон изменит рынок микрокредитования
Надежда Михальчук
Специальный корреспондент, раздел "Финансы"
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