Донбасс, банки и метро на Троещину. Куда IFC будет вкладывать деньги в Украине. Интервью

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) - подразделение Всемирного банка, как правило, кредитует высокорентабельные предприятия и проекты, которые не получили средства из других источников. В отличие от других международных кредитных учреждений, IFC не требует правительственных гарантий, но финансирует не более 25% общей стоимости проекта.

Кроме этого, IFC консультирует Кабмин в вопросах эффективного использованию инвестиций.

Сколько IFC вложила в Украину, какие амбиции преследует после реформы земельного рынка, о вхождении в капитал Укрзгазбанка, инвестициях в Донбасс, турборежиме Алексея Гончарука и конкуренции с олигархами - в интервью LIGA.net с руководителем офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсоном Пеллмаром.

Беседа состоялась в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

- Давайте начнем нашу беседу с извечного вопроса, как в Украину привлекать хороших стратегических инвесторов?

- Не секрет, что чистый объем прямых иностранных инвестиций в Украине исторически очень низкий, репутация Украины в глазах иностранных инвесторов тоже требует внимания и корректировки. IFC работает над улучшением инвестиционного климата в Украине. Например, на прошлой неделе в Мариуполе мы подписали с премьер-министром Алексеем Гончаруком меморандум о взаимопонимании. Взяли на себя обязательство работать над пятью инфраструктурными проектами. В частности, готовы помогать привлекать прямые иностранные инвестиции в украинские аэропорты, региональные и центральные дороги, в накопители электроэнергии для поддержки возобновляемой энергии.

На мой взгляд, украинское сельское хозяйство дает благоприятные возможности для инвесторов. Но мораторий на землю исключает возможность инвестировать в капиталоемкие предприятия агропромышленного комплекса. Вместе с коллегами из Всемирного банка мы содействуем реформе земельного сектора, также готовы поддерживать приватизацию государственных банков.

- О каких пяти инвестпроектах идет речь? Как вы их выбирали из 112 презентованных в Мариуполе?

- У нас много идей, но мы хотим сконцентрироваться на пяти действительно хороших и перспективных инвестпроектах, и дальше курировать их. Какие это будут проекты - станет ясно, когда мы получим результаты их стратегического анализа. Могу сказать, что в рамках инвестфорума в Мариуполе мы также подписали соглашение с Укрэнерго по развитию системы накопителей электроэнергии.

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- Сколько денег IFC уже вложила в Украину?

- Более $3,3 млрд. Мы позиционируем себя, как крупные инвесторы, но надеемся стать еще крупнее и привлечь большой объем прямых иностранных инвестиций в результате важных реформ. После реализации земельной реформы мы сможем увеличить инвестиции в сельское хозяйство. Если будет завершена реформа банковского сектора, обеспечивающая разрешение самого высокого показателя проблемной задолженности (NPL) в мире, тогда мы сможем мобилизовать большой капитал для решения проблем неработающей задолженности.

- Новое правительство Украины заявило о цели - привлечь $50 млрд прямых инвестиций за пять лет. Видите предпосылки к этому в Украине?

- Это 7% рост ВВП в год. Сейчас украинская экономика показывает 3% рост, то есть, путь предстоит долгий. Если в Украине реализуют крупномасштабные инфраструктурные проекты, успешно проведут земельную реформу, приватизацию госбанков, создадут платформу для инвесторов, чтобы получить проблемные активы, которые исчисляются миллиардами долларов, то, думаю, цель в 7% роста ВВП будет достигнута.

- После формирования нового правительства Владимир Зеленский объявил "большую приватизацию".Что реально интересует иностранных инвесторов? ОПЗ, Центрэнерго? Облэнерго?

- В прошлом в Украине было много неудачных попыток приватизации. Я советовал правительству подготовить к приватизации три главных госактива. Представить международному инвестиционному сообществу один из них - получить историю успеха, и по этой же модели приватизировать следующие два актива.

- О каких активах идет речь?

- Сложно сказать, их список должен обсуждаться с правительством, в частности, Министерством экономики.

Думаю, облэнерго, Центрэнерго - одни из них, но для международных финансовых институтов эти активы представляются сложными, во первых, потому что их необходимо реформировать, а во-вторых, потому что для генерации энергии используется уголь.

Всемирный банк и IFC уже обсуждали возможность помочь Украине в вопросах приватизации. Так, Всемирный банк мог бы консультировать в вопросах реформ, а IFC - запустить тендер для привлечения инвестиций.

- Минфин сообщал, что IFC войдет в капитал Укргазбанка в рамках большой приватизации. Во сколько это обойдется корпорации? Насколько оцениваете сделку?

- Мы рассматриваем возможность предоставления Укргазбанку доприватизационного конвертируемого долгового инструмента. У нас есть долгосрочное партнерство с банком в рамках нашей Глобальной программы торгового финансирования (GTFP). Недавно лимит GTFP банка увеличился в несколько раз, до $70 млн. Мы начали с консалтинга, в частности, консультировали по вопросам кредитования, довольны, что Укргазбанк стал намного более конкурентоспособным - сейчас этот четвертый по размеру госбанк в стране.

Следующий этап - приватизация, сейчас мы работаем над привлечением в УкрГазБанк сильного стратегического инвестора.

Альжбета Клайн (директор IFC по Climate Business. Альжбета присутствовала во время интервью,- Ред.): Я добавлю, что у Украины есть возможность создавать зеленые устойчивые инвестиции особенно в агробизнесе и банковском секторе. УкрГазБанк, например, уже перешел в "зеленую экономику".

- Как это работает на практике? Как банки трансформируются в эко-банки?

- В первую очередь, мы советуем и консультируем банки. Мы не можем заставить их перейти в зеленый бизнес, но можем объяснить, что это такое, и как можно финансировать энергоэффективность. Со временем они понимают, что в этом есть бизнес, и дело не в только в "этике", а в "бизнес-предложении". Дальше они разрабатывают "зеленые" активы, а мы помогаем им выпускать зеленые облигации. Как правило, банк разрабатывает много других инициатив, связанных с экологически чистым бизнесом. Все это, в конечном итоге, делает его более привлекательным для стратегических инвестиций.

- Какие еще компании интересны IFC? К чему присматривается?

- Мы рады продвижению реформ в сельском хозяйстве и в банковской сфере. Это те области, на которые мы нацелены в долгосрочной перспективе.

Транспорт, Донбасс и метро на Троещину

- Как в целом вы оцениваете развитие транспортной инфраструктуры в Киеве?

- С ней все в порядке. Городская инфраструктура - очень важный для IFC сектор бизнеса. Недавно с министром инфраструктуры мы обсуждали развитие городской железной дороги - один из приоритетных проектов для Киева.

Альжбета Клайн: Мы вложили деньги в метро, инвестировали в скоростные автобусные перевозки, в велосипедные дорожки. Стараемся развивать проекты, подходящие для конкретного города. Все они способствуют созданию умного города и умной инфраструктуры.

- Готовы инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса? Во сколько оцениваете необходимые объемы?

- На инвестиционном форуме в Мариуполе IFC продемонстрировала готовность помогать правительству привлекать инвестиций на Восток Украины. Наш финансовый инструмент, который мы впервые применили в Бразилии, а теперь и на Востоке Украины – это аграрные расписки от фермеров. Портфель аграрных расписок в украинских банках уже достигает более $600 млн. И значительная часть этих денег - на Востоке страны.

Всемирный банк сейчас проводит исследование, которое поможет определить, какие секторы экономики они могут поддержать и какие возможности существуют для частного сектора на востоке. Сельские дороги будут в приоритете.

- Вы выделили кредит в 12,5 млн евро на обновление транспорта в Мариуполе. Какие еще города в планах?

- Мы подписали соглашение с Запорожьем по созданию "умного города". В июле этого года подписали соглашение с мэром Киева о развитии транспортной инфраструктуры Киева.

- Что из себя будет представляет Троещинский скоростной транспортный коридор, о развитии которого идет речь в соглашении? Какие сроки, объем инвестиций, перспективы?

- Сейчас мы рассматриваем технические и коммерческие варианты, работа аналогична той, которую мы выполняем в региональных аэропортах и на дорогах. Как только исследование будет завершено, я смогу вам рассказать подробнее.

- Входит ли в него метро на Троещину?

- Метро - одна из просьб, адресованная IFC и Всемирному банку. Мы рассматриваем варианты реализации. Проекты системы метро дороги - так что будет ли проект выигрышным с коммерческой точки зрения, пока неизвестно.

- В сотрудничестве с муниципалитетом вы запускали проекты - "устойчивые города", был запрос от правительства - помочь развивать региональные аэропорты. Поступили ли уже запросы от нового Кабмина?

- Да, и их было много. Алексей Гончарук говорил, что новое правительство работает в "турборежиме", он прав, мы это ощущаем. Мы в постоянном диалоге. Правительство ищет поддержки и консультации, которые IFC может предоставить, в частности дать профессиональную экспертизу в вопросах международных перевозок, финансирования источников возобновляемой энергии.

- Вы слышали, о том, что новые министры, как и старые, зависимы от тех или иных олигархов? Как вы их воспринимаете? Олигархи - ваши конкуренты в Украине?

- Мы поддерживаем цель правительства - привлечь больше прямых иностранных инвестиций. Наша цель - работать с хорошими отечественными инвесторами и привлекать стратегических иностранных инвесторов для развития экономики.

Все мы работаем в условиях конкурентного рынка. Но, в конце концов, выиграют именно те компании, у которых хороший опыт, репутация, которые имеют поддержку таких организаций, как IFC, и которым такие организации могут предложить конкурентное финансирование.