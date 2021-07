Финансовая революция в наших смартфонах. Как Open Banking меняет банковскую индустрию

Від початку банки дійсно поводилися дуже обережно та насторожено. Однак зараз ідея вже починає реалізовуватися повноцінно.

Спостерігати за європейським досвідом дуже цікаво. До прикладу, більшість користувачів новоз’явлених відкритих API складають саме банки. Дуже популярним став use case, коли клієнт через інтернет-банкінг одного банку керує рахунками, відкритими у інших фінустановах. Цей сервіс для клієнтів банки реалізували доволі швидко й така опція стала фактично must have для кожного учасника ринку.

Ще одинпопулярний сервіс, який почав швидко розвиватися із впровадженням відкритого банкінгу, – агрегація та аналіз даних про платіжну поведінку клієнтів щодо супроводження боргу в інших банках. Це дає можливість клієнту не збирати численні виписки та довідки – банк робить це самостійно через відкриті API, що значно підвищує швидкість ухвалення рішень щодо кредиту.

Я переконана, що схожої траєкторії розвитку слід очікувати і в Україні, хоча й, безумовно, відмінності будуть. По-перше, за рахунок досить просунутої IT-індустрії, по-друге, через вимогливість споживачів, які вже звикли до якісного та високотехнологічного продукту.