Финансовая революция в наших смартфонах. Как Open Banking меняет банковскую индустрию

У жовтні 2015 року відбулася подія, яка може претендувати на статус нової "фінансової революції" – Європарламент погодив директиву Payment Service Directive, більш відому як PSD2.

Значення цього рішення важко переоцінити – в теорії воно здатне переформатувати правила гри на фінансових ринках, адже PSD2 фактично зобов’язує банки "ділитися" з іншими учасниками клієнтськими даними, які раніше були закритою інформацією та фактично ексклюзивною власністю кожної конкретної фінустанови.

Відмова від цієї парадигми відкриває безмежний арсенал можливостей для технологічних банків та фінтек-компаній. Саме вони тепер претендуватимуть на право бути "контактною точкою" між фінансовою послугою та її споживачем.

Цього року подібна революція може відбутися і в Україні: відповідний закон вже пройшов перше читання у Верховній Раді. Однак чи готові до таких непересічних змін українські банки та що чекає на послуги, якими щодня користуються клієнти вітчизняних фінустанов?

Про це LIGA.net розповіла заступниця голови правління Райффайзен Банку Оксана Шевченко.