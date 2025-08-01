Рынок труда перегрет, зарплаты будут расти медленнее – прогноз НБУ

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В первом квартале 2025 года рост реальных зарплат замедлился до 9,2% г/г; по оценкам НБУ, эта тенденция сохранялась и во втором квартале, согласно высокочастотным косвенным показателям. Об этом говорится в июльском "Инфляционном отчете" НБУ.

На рынке труда фиксируется перегрев, вызванный нехваткой кадров. В то же время потенциальных работников все больше интересуют не только уровень заработной платы, но и другие условия труда – в частности возможность дистанционной или частичной занятости. Внутренне перемещенные лица также уделяют внимание наличию жилья.

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Несмотря на то, что зарплатные ожидания уже приблизились к рыночным, работодатели вынуждены прибегать к неценовой конкуренции за работников. Это, по мнению НБУ, будет сдерживать темпы дальнейшего роста заработных плат.

В среднесрочной перспективе реальные зарплаты продолжат расти, но медленнее – на 4-5% ежегодно. Основные факторы этого: постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда, неценовая конкуренция между работодателями и влияние демографических факторов.

Миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут способствовать сохранению дефицита рабочей силы, а также ее региональной и отраслевой неравномерности. Это окажет дополнительное давление на рост зарплат, нередко более высокими темпами, чем растет производительность труда, что, в свою очередь, будет усиливать инфляционное давление.

Прогноз по минимальной заработной плате:

2026 год – средний уровень минимальной зарплаты составит 8688 грн/мес.

2027 год – средний уровень минимальной зарплаты вырастет до 9374 грн/мес.