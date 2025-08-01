Ринок праці перегрітий, зарплати зростатимуть повільніше – прогноз НБУ

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У першому кварталі 2025 року зростання реальних зарплат сповільнилося до 9,2% р/р; за оцінками НБУ, ця тенденція зберігалася і в другому кварталі, згідно з високочастотними непрямими показниками. Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" НБУ.

На ринку праці фіксується перегрів, спричинений нестачею кадрів. Водночас потенційних працівників дедалі більше цікавлять не лише рівень заробітної плати, а й інші умови праці – зокрема можливість дистанційної або часткової зайнятості. Внутрішньо переміщені особи також приділяють увагу наявності житла.

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Попри те, що зарплатні очікування вже наблизилися до ринкових, роботодавці змушені вдаватися до нецінової конкуренції за працівників. Це, на думку НБУ, стримуватиме темпи подальшого зростання заробітних плат.

У середньостроковій перспективі реальні зарплати і далі зростатимуть, але повільніше – на 4-5% щороку. Основні фактори цього: поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці, нецінова конкуренція між працедавцями та вплив демографічних чинників.

Міграційний відплив та повільне повернення мігрантів сприятимуть збереженню дефіциту робочої сили, а також її регіональній і галузевій нерівномірності. Це чинитиме додатковий тиск на зростання зарплат, нерідко вищими темпами, ніж зростає продуктивність праці, що, своєю чергою, посилюватиме інфляційний тиск.

Прогноз щодо мінімальної заробітної плати:

2026 рік – середній рівень мінімальної зарплати становитиме 8688 грн/міс.

2027 рік – середній рівень мінімальної зарплати зросте до 9374 грн/міс.