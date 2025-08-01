Ринок праці перегрітий, зарплати зростатимуть повільніше – прогноз НБУ
У першому кварталі 2025 року зростання реальних зарплат сповільнилося до 9,2% р/р; за оцінками НБУ, ця тенденція зберігалася і в другому кварталі, згідно з високочастотними непрямими показниками. Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" НБУ.
На ринку праці фіксується перегрів, спричинений нестачею кадрів. Водночас потенційних працівників дедалі більше цікавлять не лише рівень заробітної плати, а й інші умови праці – зокрема можливість дистанційної або часткової зайнятості. Внутрішньо переміщені особи також приділяють увагу наявності житла.
Попри те, що зарплатні очікування вже наблизилися до ринкових, роботодавці змушені вдаватися до нецінової конкуренції за працівників. Це, на думку НБУ, стримуватиме темпи подальшого зростання заробітних плат.
У середньостроковій перспективі реальні зарплати і далі зростатимуть, але повільніше – на 4-5% щороку. Основні фактори цього: поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці, нецінова конкуренція між працедавцями та вплив демографічних чинників.
Міграційний відплив та повільне повернення мігрантів сприятимуть збереженню дефіциту робочої сили, а також її регіональній і галузевій нерівномірності. Це чинитиме додатковий тиск на зростання зарплат, нерідко вищими темпами, ніж зростає продуктивність праці, що, своєю чергою, посилюватиме інфляційний тиск.
Прогноз щодо мінімальної заробітної плати:
2026 рік – середній рівень мінімальної зарплати становитиме 8688 грн/міс.
2027 рік – середній рівень мінімальної зарплати зросте до 9374 грн/міс.
- Через дефіцит кадрів знайти роботу людям старшого віку стало трохи легше. Особливо в робітничих професіях, логістиці та сфері обслуговування.
- Лише 20% українців, які шукають роботу, хочуть заробляти понад 20 000 грн на місяць. Решта – 80% – готові працювати за менші гроші.
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