В Сенате США предложили новый пакет помощи Украине на $54,6 млрд

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В Сенате США разработали новый законопроект о поддержке Украины, который предусматривает выделение $54,6 миллиарда в течение следующих двух лет, сообщили западные медиа, в частности New York Times, Reuters, Axios.

До трети помощи планируется финансировать за счет конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

На сайте комитета по международным отношениям Сената США сообщается, что авторами законопроекта стали сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия) и Лиза Меркавски (Республиканская партия).

"Закон о поддержке Украины 2025 года дополняет санкционный законопроект Грэма-Блюменталя, направленный на наложение разрушительных санкций против российской экономики. Вместе эти два законодательных акта демонстрируют двухпартийную решимость Конгресса и американского народа нанести сокрушительный удар по экономике России и поддержать мужественное вооруженное сопротивление Украины – ясно давая понять Путину, что он не сможет затягивать эту войну в надежде на отступление Америки от поддержки Киева", – говорится в пояснительной записке.

В тексте законопроекта сообщается, что он предусматривает $30 миллиардов на помощь Украине в сфере безопасности в течение следующих двух финансовых лет.

Предлагается существенно расширить до $6 млрд объем оружия, которое Дональд Трамп сможет передать со складов армии США в рамках президентских полномочий (PDA) без согласования с Конгрессом.

Пакет также содержит средства для пополнения американских военных запасов и финансирования приобретения новых вооружений вместо старых систем, отправленных в Украину.

Сенаторы также предлагают восстановить рабочую группу по поиску активов российских олигархов, которую распустила администрация Трампа в феврале 2025-го.

Законопроект предлагает обязать Трампа или немедленно принять меры для конфискации замороженных российских активов, или подать план получения доходов от них, в частности через инвестирование или налогообложение доходов от этих активов, с целью привлечения дополнительных средств для Украины.