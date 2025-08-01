У Сенаті США запропонували новий пакет допомоги Україні на $54,6 млрд

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У Сенаті США розробили новий законопроєкт про підтримку України, який передбачає виділення $54,6 мільярда протягом наступних двох років, повідомили західні медіа, зокрема New York Times, Reuters, Axios.

До третини допомоги планується фінансувати коштом конфіскованих російських активів та продажу зброї європейським союзникам.

На сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США повідомляється, що авторками законопроєкту стали сенаторки Джин Шахін (Демократична партія) та Ліза Меркавскі (Республіканська партія).

"Закон про підтримку України 2025 року доповнює санкційний законопроєкт Грема-Блюменталя, спрямований на накладення руйнівних санкцій проти російської економіки. Разом ці два законодавчі акти демонструють двопартійну рішучість Конгресу та американського народу завдати нищівного удару по економіці Росії та підтримати мужній військовий опір України – ясно даючи зрозуміти Путіну, що він не зможе затягувати цю війну в надії на відступ Америки від підтримки Києва", – йдеться в пояснювальній записці.

У тексті законопроєкту повідомляється, що він передбачає $30 мільярдів на безпекову допомогу Україні протягом наступних двох фінансових років.

Пропонується суттєво розширити до $6 млрд обсяг зброї, яку Дональд Трамп зможе передати зі складів армії США в рамках президентських повноважень (PDA) без погодження з Конгресом.

Пакет також містить кошти для поповнення американських військових запасів й фінансування придбання нових озброєнь замість старих систем, відправлених в Україну.

Сенатори також пропонують відновити робочу групу з пошуку активів російських олігархів, яку розпустила адміністрація Трампа в лютому 2025-го.

Законопроєкт пропонує зобов'язати Трампа або негайно вжити заходів для конфіскації заморожених російських активів, або подати план отримання доходів від них, зокрема, через інвестування або оподаткування прибутків від цих активів, з метою залучення додаткових коштів для України.