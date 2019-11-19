Спор за Приват, зомби-компании и новый мировой кризис. Интервью с топом Rothschild

Джованни Сальветти - управляющий директор банка Rothschild & Cie, принадлежащего одной из самых богатых семей мира – династии Ротшильдов. Более 20 лет инвестиционный банкир работает на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы и более десяти лет участвует в самых громких сделках в Украине.

Под его руководством Rothschild вывел из долгов и продал агрохолдинг Мрия, реструктуризировал миллиардные обязательства двух главных холдингов Рината Ахметова - Метинвеста и ДТЭК . В 2017-м у Rothschild был мандат на реструктуризацию кредитов ПриватБанка и организацию переговоров с бывшими акционерами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Сейчас банковский дом консультирует Министерство финансов Украины в размещении еврооблигаций.

Банкир охотно говорит о рынке земли, инвестиционном климате в Украине, но включает режим "no comments", когда речь заходит о его действующих клиентах.



Джовании Сальветти в интервью LIGA.net рассказал о факторе ПриватБанка, личных инвестициях в Украину, шансах земельной реформы и большой приватизации, а также союзе с Китаем и переоцененном мировом кризисе. Встреча состоялась в рамках Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Земельная реформа и рост экономики

- Начнем с оптимистической темы. 40% рост ВВП Украины за 5 лет, в среднем 7% - в год. Такое обязательство взял на себя премьер-министр Украины. Вы считаете его реальным?

- Думаю, добиться этой цели возможно. В частности, реформа земли может значительно ускорить экономический рост, привлечь много иностранных инвестиций. Я был очень разочарован, когда узнал, что из-за безосновательных протестов, законопроект по земельной реформе может наложить ограничение на продажу земли компаниям с иностранным капиталом или инвестициями.

Сохранять популярность среди населения не всегда будет получаться. И если действующая власть, располагая монобольшинством в парламенте, не примет правильные решения по реформе земли, то сомневаюсь, что это когда-нибудь получится сделать.

- Да, в Украине идут активные дискуссии о продаже земли иностранным инвесторам. Насколько украинская земля привлекательный актив?

- Привлекательный. Я бы и сам был не прочь инвестировать в землю.

- О какой сумме инвестиций может идти речь?

- Если нынешним иностранным операторам позволят купить землю, на которой они работают, то есть примерно 5% сельхозземли, то в госбюджет Украины поступит около $4 млрд. В этих инвестициях нет рисков, и они, определенно, могут ускорить рост ВВП.

- А во что вы уже инвестировали в Украине?

- В недвижимость.

Все западные банки, инвестировавшие в Украину, за последние 10 лет потеряли от 50% до 90% своих вложений

- Какая сегодня у Украины репутация в глазах иностранных инвесторов? Откуда Украине ждать инвестиций?

- Если речь идет о деятельности Министерства финансов, покупке еврооблигаций и государственном долге, то репутация очень хорошая. Украинские ценные бумаги - одни из самых востребованных на развивающихся рынках, так как в стране хорошая макроэкономическая ситуация и положительная динамика ВВП.

С другой стороны, плохая репутация в банковском секторе. Все западные банки, инвестировавшие в Украину, за последние 10 лет потеряли от 50% до 90% своих вложений. Этих инвесторов непросто вернуть. Если Украина улучшит условия ведения бизнеса, устранит такие барьеры, как коррупция и несправедливые суды, то ситуация может быть разрешена.

- Привлечь $50 млрд прямых инвестиций за пять лет - еще одна цель нового Правительства. Видите ли предпосылки к этому в Украине?

- Это не невозможно, для Украины - это большая сумма денег, но столько денег может, например, понадобится для реконструкции Донбасса. Для институционалых инвесторов, например, МВФ - это не заоблачная сумма, и они могут ее выделить, если будет политическая воля со стороны Европы и США.

Чтобы заполучить такую сумму денег от частных инвесторов, потребуется создать благоприятные условия для ведения бизнеса.

ПриватБанк и красная линия МВФ

- В 2017-м Rothschild получил мандат провести реструктуризацию кредитов ПриватБанка, провести переговоры с бывшими акционерами и утвердить график погашения. Можете, по прошествии лет, немного рассказать о результатах? Чего удалось добиться? Сейчас вопрос закрыт или есть новые переговоры?

- Да, у нас был мандат, который мы сложили в 2017-м. Мы дали рекомендации относительно того, что и как желательно достигнуть во взаимоотношениях между сторонами, затем правление ПриватБанк решило принять определенную стратегию. Это все, что я могу сказать.

- Сегодня часто можно услышать, что компромисс по ПриватБанку между государством и экс-собственниками - красная линия для инвесторов. На прошлой неделе The Wall Street Journal писал, что это может быть одной из причин, почему МВФ отложил программу поддержки Украины. Нужно ли нам волноваться за судьбу нового транша из-за истории Привата?

- Для МВФ это скорее политико-этическая проблема. Частных инвесторов мало волнует история ПриватБанка, их скорее интересует реакция на нее МВФ. Ведь, любое решение Фонда – для них определенный сигнал.

- Каковы шансы, что страна все-таки подпишет соглашение с МВФ в этом году и насколько это критично?

- Сложно оценивать шансы. Но соглашения с МВФ, определенно, - важно. Отсутствие соглашения не критично с точки зрения финансирования, потому что сегодня, как я уже говорил, украинские облигации внутреннего займа очень востребованы - инвесторы готовы приобретать украинский долг. Соглашение с МВФ важно с репетиционной точки зрения - отказ МВФ вызовет у некоторых инвесторов определенные сомнения.

Союз с Китаем и мировой кризис

- Историк Нил Фергюсон говорил нам в интервью, что Украине стоит "брать в союзники Китай", активно привлекать китайские инвестиции. Но можно ли ждать оттуда большого захода денег? В какие сектора экономики?

- Нил Фергюсон очень прав. Украина должна приложить усилия для установления многосторонних отношений не только с Западом, но и Востоком.

И Китай, несомненно, крупнейший игрок в Центральной и Юго-Восточной Азии. И, например, программа "Один пояс и один путь" может быть стратегически важна для Украины.

Китайцев, в первую очередь, интересуют три сектора украинской экономики - сельское хозяйство, транспортная инфраструктура и технологии. Сейчас тема передачи технологий Китаю стала чувствительной в связи с ситуацией в Мотор Сич, и Украина, к сожалению, как обычно, находится в центре геополитического давления (В Белом Доме считают, что сделка по продаже "Мотор Сич" даст Китаю важные оборонные технологии и расширит военный потенциал, - Ред.).

- А что касается экономического давления. Экономика Китая в этом году показывает самые низкие за 28 лет темпы роста ВВП. В то же время это ведущий участник мировой торговли. То, что происходит в этой стране, так или иначе, влияет на большинство стран мира. Это может как-то сказаться на украинском рынке?

- Да, замедление в Китае - плохая новость для любой страны-экспортера, включая Украину. У меня на руках нет цифр, но приведу небольшой пример. Украина является крупнейшим производителем ильменита, минерала, его активно экспортировали в Китай. Но как только Китай из-за замедления экономического роста сократил их импорт, цены на ильменит просто рухнули. И это только один минерал, а ведь есть агропродукция, которую не менее активно экспортируют в Китай, и которая традиционно - главная статья дохода украинской экономики.

Кризис будет спровоцирован внезапным ускорением торговой гонки и банкротством зомби-компаний

- На фоне муссирования темы торговых войн, может показаться, что замедление роста Китая выгодно разве что США. Но так ли это, учитывая взаимную экономическую зависимость двух стран?

- Я думаю, что торговая война - это временная история. Глобализация растет независимо от торговой войны, и является мерой, которая создает экономическую эффективность.

Повышение тарифов на китайский импорт в конечном итоге выливается в дополнительные расходы для американских потребителей. Определенно, существует отрицательная взаимозависимость стран, но это кратковременная проблема.

- Почему кратковременная? Кругом все то и дело говорят о приближающемся мировом кризисе, вызванном усилением торговых войн.

- Да, но никто не может предсказать наверняка, когда наступит мировой кризис. Мы находимся в совершенно новой парадигме мира, и она меняется гораздо быстрее, чем мы могли предположить.

Думаю, кризис будет спровоцирован внезапным ускорением торговой гонки и банкротством зомби-компаний. Это повлечет за собой рост учетных ставок на 1-2%, и мировой кризис, как обычно, будет вызван финансовым.

- Напоследок, есть ли у вас прогноз развития Украины на полгода, год? Плохой сценарий и хороший?

Хороший сценарий – это снятия моратория на землю с некоторой возможностью инвестирования для компаний с иностранным капиталом, прозрачная приватизация большого актива, хорошие истории успеха приватизации. Помню, Одесский припортовый завод пытались приватизировать раз шесть или семь. Это смешно. Хотелось бы, чтобы дело ПриватБанка было взято под контроль, урегулировано и сошло с заголовков газет.

Плохой сценарий – все обратное тому, что перечислил. Если ничего из этого не произойдет, то рост экономики займет значительно больше времени.