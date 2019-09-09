Валерия Гонтарева: Если Украина продолжит гнобить, попрошу политического убежища

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева уже год живет в столице Великобритании и работает в Лондонской школе экономики. В Украине она - редкий гость. Гонтарева фигурирует в двух уголовных делах. Как подозреваемая, - в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко. И как свидетель, - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. Через три дня в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбивает автомобиль, после чего она попадает в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки – Валерии Гонтаревой.

Гонтарева называет последние события политическим террором и попыткой физического уничтожения

LIGA.net пообщалась с экс-главой НБУ о последних событиях и уголовных делах, в которых она фигурирует. По словам Гонтаревой, в госпитале она останется надолго, сейчас она готовится ко второй операции.

- Последние две недели вас преследует череда неприятностей. Что по-вашему мнению происходит?

- Я бы не сказала, что все началось сегодня, это тянется давно. Судебные дела против меня открыли в марте, это была полная инсинуация Кулика и Луценко (генпрокуратура направила подозрение Гонтаревой по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Речь идет о сделке по покупке ОВГЗ в феврале 2014 года между Брокбизнесбанком Курченко и госкомпанией Аграрный фонд, в которой участвовала компания ICU, основательницей которой была Гонтарева. - Ред.). Мне не прислали ни одной повестки, дело отслеживали как я, так и мой адвокат. Зато все это время в СМИ рассказывали о повестках и моей неявке на допрос.

Угрозы в мой адрес последние три года озвучивает господин Коломойский. Публичные угрозы продолжаются год. В его интервью – сплошная ода Гонтаревой. Остальные персонажи меняются или дополняются.

- Кого вы имеете в виду?

- Раньше это был Петр Порошенко и канал 1+1. В последних интервью бывший президент уже ни при чем, канал ни при чем. Теперь Гонтарева - это "рука Америки".

Журналистам BBC я говорила: если со мной что-то случится в Лондоне, знайте, кто за этим стоит. В итоге, случилось. Произошло это в центре города на пешеходном переходе. Я не видела ни автомобиль, ни водителя, услышала удар, после чего потеряла сознание. Водитель не скрывался, мне дали его имя, координаты, это британец арабского происхождения, номер машины.

Пока я находилась в госпитале после ДТП, в центре Киева взрывают автомобиль семьи моего сына, он записан на невестку, тоже Валерию Гонтареву. При этом, за рулем обычно сидит сын. Это последняя цепочка совпадений.

- У вас есть доказательства причастности Коломойского к этим событиям?

- Нет, конечно, нет. Вы думаете, он сам это исполнял? Я так не думаю, у меня их пока нет.

- Что говорит лондонская полиция? Подтвердилась версия расследования - несчастный случай или угрозы?

- Мне сообщили, что расследование идет и меня проинформируют. Для лондонской полиции - это обычное ДТП на дороге, дальше она должна разобраться, что произошло. Пойти в полицию я сейчас не могу. Думаю, придут сами, в случае необходимости.

Валерия Гонтарева в лондонском госпитале. Фото предоставлены LIGA.net Валерией Гонтаревой

- Новое уголовное дело касается изменений в постановление 124, которые НБУ внесло 19 января 2016 года. Но ни на сайте Верховной Рады, но на сайте Нацбанка нет информации о каких-либо изменений в этот день. О каких изменениях идет речь? В чем весь сыр-бор?

- В ГБР [Государственное бюро расследований] дело открыли, как я сейчас понимаю, по заявкам Портнова (Андрей Портнов - экс-замглавы Администрации президента Украины Виктора Януковича. - Ред.). Он берет постановление НБУ и дальше пишет заявку, выдумывает как хочет и может. Заявки тут же принимаются, он рассказывает об этом в интернете, потом меня приглашают на допрос как свидетеля. Заметьте, не обвиняемого, не подозреваемого.

Не знаю, о каких изменениях идет речь - в постановление их вносили штук десять. Мой допрос будет длится недолго - "я не имею понятия", таков будет ответ.

Постановление Нацбанка 124 от февраля 2015-го принимали 11 членов правления, не знаю, о каких изменениях 19 января 2017-го идет речь, но их должны были принимать шесть членов правления НБУ. Я спрашивала в Нацбанке - вызывали ли еще кого-то на допрос по этому делу? Никого не вызывали. Им нужна только Гонтарева, которая не проживает в Киеве.

- Какой интерес у Портнова?

- Он помогает Коломойскому. И они не скрывают этого. В публичных интервью Коломойский рассказывал, что постоянно общается с Портновым, "у них 20 лет, как хорошие отношения", Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.



Радует, что Портнов - активнейший деятель "злочинной влады", против которой мы боролись последних пять лет. И его нападки против меня подтверждают, что я никогда не была даже знакома со "злочинной владой". Просто интересы Коломойского и "злочинной влады" совпали в отношении меня. А возможности у двух знаменитых рейдеров Украины в наших коррумпированных правоохранительных органах точно есть.

- Почему постановление потеряло силу в 2017-м?

- Это антикризисное постановление по валютным операциям, тогда мы запускали валютную либерализацию. Перекрыли кислород всему, чему только могли. Каждый день принимали постановление, вносили изменения – их немереное количество, раскручивали гайки.

За мою каденцию было принято 2000 постановлений. У Портнова есть возможность подать 2000 исков, и на все изменения - еще 10 000 исков.

Я готова отвечать за все постановления Нацбанка и за все изменения, который были вынесены – в этом нет проблем.

- Почему не приезжали на допросы по этому делу?

Приглашение на допрос в качестве свидетеля приходили по адресу моей прописки в Киеве. Кто не знает, что я не живу по этому адресу и год живу и работаю в Лондоне?

Мой адвокат понятия, не имел, что происходит. Неделю назад на ресурсе Портнова Страна.ua появляется материал (официально Игорь Гужва - владелец и главный редактор интернет-издания Страна.ua. - Ред.), где он сообщает, что суд примет решение о силовом приводе Гонтаревой на допрос. Адвокат пытается найти решение, но тщетно. Говорит, что это ерунда, не обращайте внимания. Через день публикуют соответствующее решение суда.

- Силовой привод поручили Нацполиции и СБУ на 4 сентября. Были попытки доставить?

- На адрес моей регистрации в Киеве приходил участковый инспектор, на этом все ограничилось. Соседи сказали, что не проживаю здесь, передали номер участкового мужу, он - мне, я - адвокату. Тот звонит участковому, а последний пожимает плечами – "что я могу сделать, у меня решение суда".

Ну, а как меня можно доставить, я живу и работаю в Лондоне, наверное, надо объявлять в международный розыск. Весь этот сыр бор ради того, чтобы создать информационный беспредел.

- Будете просить политическое убежище в Лондоне?

- Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища.

Валерия Гонтарева в госпитале в Лондоне, фото: Новое Время / Валерия Гонтарева

- Новоизбранный депутат Александр Дубинский организовал массовую подачу жалоб на вас в Лондонскую Школу Экономики, где вы работаете. Какие последствия этого?

- Да, кибератака была три месяца назад (в письмах Гонтареву обвиняли в хищении государственных средств. - Ред). По-моему, Дубинский добьется того, чтобы стать персоной нон грата во всем мире. Он думает, что кибератака на Лондонскую школу экономики - это шутка? Он писал пасквили в полицию Англии, подписываясь депутатом Верховной Рады на бланке Dubinsky.pro. Я как раз перешлю их в полицию, прекрасный для них документ.

- Что нужно знать и опасаться новым реформаторам в Украине?

- Новым реформаторам очень повезло. Самое сложно для страны, начинающей реформы, – стабилизировать макрофинансовую ситуацию. У нас хорошие показатели. Заложена хорошая база – очищенная финансовая система, прибыльные банки, плавающий курс. Дальше бери и делай.

В Министерстве финансов хорошая преемственность. Я работала с Оксаной Макаровой, начиная с 2014 года, тогда она пришла в составе команды Наталии Яресько. Александр Данилюк сейчас в Совете национальной безопасности и обороны Украины, но тоже в команде. Думаю, с экономической точки зрения – команда сильная.

Я не знакома, к сожалению, с новым премьер-министром Украины Гончаруком, но полностью поддерживаю его инициативы. Это и реформа земли, и налоговая реформа.

Чего я боюсь и чего надо опасаться новым реформаторам – не стать ширмой для закулисных дел, передела собственности и преследования неугодных.

Как этого избежать? В каждом министерстве, ведомстве всегда встает вопрос - перейти на белую или черную сторону. Дорога неправды – извилиста, а дорога правды – прямая. На повестке даже не вопрос профессионализма. В конце концов, помогут международные сообщества – МВФ, Мировой Банк, и с написанием законов, и концепцией реформ, привлечением экспертов. На повестке - дорога правды, и мы очень быстро увидим – приживется ли человек в своей структуре, будет ли структура правильной. Если реформаторы пойдут вперед, рейдеры из 90-х уйдут в прошлое.