12 лет надзора. Греция выходит из-под усиленного финансового мониторинга ЕС

Греция с 20 августа выйдет из расширенной системы наблюдения Европейского Союза. Об этом сообщил министр финансов Греции Христос Стайкурас, пишет Reuters.

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"После 12 лет… непростая глава для нашей страны подходит к завершению. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне", – заявил он.

Греция выполнила большинство политических обязательств и реформ, и ее выход из-под системы надзора уже подтвержден письмом от вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и еврокомиссара Паоло Джентилони.

Выход Греции из-под усиленного надзора будет означать больше свободы в реализации экономической политики и приблизит страну к возвращению "инвестиционного уровня", сказал Стайкурас.

Греция чуть не обанкротилась из-за мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах и была вынуждена согласиться на жесткие бюджетные ограничения в обмен на доступ к финансовой помощи от стран еврозоны и Международного валютного фонда. С 2010 года Афины получили более 275 млрд евро помощи, которые помогли ей преодолеть долговой кризис.

Программа Европейского стабилизационного механизма (ESM) для Греции завершилась в августе 2018 года, после чего Еврокомиссия активировала расширенную систему наблюдения за Грецией – постпрограммный мониторинг экономической и финансовой ситуации на ежеквартальной основе.

Андрей Водяный

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