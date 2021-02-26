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Микрокредит на карту от CreditPlus: за 30 грн можно получить до 10 000 грн на месяц. Бонусы для постоянных клиентов — скидки до 90% на кредиты до 15 000 грн и участие в акциях с реальными призами.

Микрокредиты на карту онлайн — одна из самых популярных финансовых услуг в мире, согласно анализу CNBC. CreditPlus — украинская финансовая компания, которая активно развивает в нашей стране одно из направлений финтеха. Организация выдает кредиты в размере до 10 000 грн для первых клиентов и до 15 000 грн — для тех, кто оформляет кредит повторно.

За несколько лет существования компания заставила говорить о себе СМИ. Такие онлайн-издания, как ProstoBank, "Минфин", "Факты", "Дело.юа", "Подробности", "Главное" и пр. не единожды упоминали в своих публикациях CreditPlus в разрезе рекомендаций. Согласно данным "Минфин", CreditPlus входит в топ-3 лучших микрофинансовых организаций Украины.

Компания стала популярной среди украинцев благодаря простым и понятным условиям, оперативному и удобному сервису. Клиент может взять кредит на карту любого украинского банка. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. Погашение доступно через 10 каналов: личный кабинет, кассу банка, "Приват24", терминалы "ПриватБанка", а также через 6 других платежных терминалов. В CreditPlus есть возможность продления срока действия кредитного договора, а также частичного погашения.

Кроме того, CreditPlus проводит регулярные акции. Принять участие могут как новые, так и постоянные клиенты. Подписчики в Facebook всегда в курсе о новых акциях и скидках. Администраторы страницы минимум раз в неделю публикуют промокоды на скидки для повторных кредитов.

Для того чтобы взять микрозайм, можно воспользоваться сайтом или приложением (доступно к скачиванию в Google Play). После заполнения заявки с указанием суммы и сроков и регистрации система примет решение о кредите. При одобрении придет SMS-оповещение, и на почту отправят кредитный договор. После подписания деньги переведут на выбранную ранее карту.

У CreditPlus нет жестких ограничений по отношению к заемщикам. Получить кредит могут как официально трудоустроенные, так и пенсионеры, студенты и безработные. Основной критерий — гражданство Украины и совершеннолетие. Компания учитывает кредитный рейтинг заемщика, однако не принимает решение, основываясь только на КИ.

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