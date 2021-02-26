UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

30 гривень за кредит в 10 тысяч – что предлагает CreditPlus? p

26.02.2021, 10:00
30 гривень за кредит в 10 тысяч – что предлагает CreditPlus? - Фото

На правах рекламы

Микрокредит на карту от CreditPlus: за 30 грн можно получить до 10 000 грн на месяц. Бонусы для постоянных клиентов — скидки до 90% на кредиты до 15 000 грн и участие в акциях с реальными призами.

Микрокредиты на карту онлайн — одна из самых популярных финансовых услуг в мире, согласно анализу CNBC. CreditPlus — украинская финансовая компания, которая активно развивает в нашей стране одно из направлений финтеха. Организация выдает кредиты в размере до 10 000 грн для первых клиентов и до 15 000 грн — для тех, кто оформляет кредит повторно.

За несколько лет существования компания заставила говорить о себе СМИ. Такие онлайн-издания, как ProstoBank, "Минфин", "Факты", "Дело.юа", "Подробности", "Главное" и пр. не единожды упоминали в своих публикациях CreditPlus в разрезе рекомендаций. Согласно данным "Минфин", CreditPlus входит в топ-3 лучших микрофинансовых организаций Украины.

Компания стала популярной среди украинцев благодаря простым и понятным условиям, оперативному и удобному сервису. Клиент может взять кредит на карту любого украинского банка. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. Погашение доступно через 10 каналов: личный кабинет, кассу банка, "Приват24", терминалы "ПриватБанка", а также через 6 других платежных терминалов. В CreditPlus есть возможность продления срока действия кредитного договора, а также частичного погашения.

Кроме того, CreditPlus проводит регулярные акции. Принять участие могут как новые, так и постоянные клиенты. Подписчики в Facebook всегда в курсе о новых акциях и скидках. Администраторы страницы минимум раз в неделю публикуют промокоды на скидки для повторных кредитов.

Для того чтобы взять микрозайм, можно воспользоваться сайтом или приложением (доступно к скачиванию в Google Play). После заполнения заявки с указанием суммы и сроков и регистрации система примет решение о кредите. При одобрении придет SMS-оповещение, и на почту отправят кредитный договор. После подписания деньги переведут на выбранную ранее карту.

У CreditPlus нет жестких ограничений по отношению к заемщикам. Получить кредит могут как официально трудоустроенные, так и пенсионеры, студенты и безработные. Основной критерий — гражданство Украины и совершеннолетие. Компания учитывает кредитный рейтинг заемщика, однако не принимает решение, основываясь только на КИ. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
CreditPlus
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 