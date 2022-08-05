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500 млн грн агропредприятия арестовано. Планировало переехать на оккупированные территории

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 12:51
500 млн грн агропредприятия арестовано. Планировало переехать на оккупированные территории - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины передала в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) денежных средств и имущества на общую сумму около 500 млн грн, информирует СБУ.

"Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах террорестической организации "ЛНР". Учредитель пытался вывести средства этого предприятия, размещенные на счетах одного из банков в Украине", – сообщили в СБУ.

Денежные средства и имущество арестованы и переданы в АРМА. Продолжается досудебное расследование по фактам присвоения имущества и коллаборационной деятельности.

В судебном реестре указано, что дело касается ООО "Айдар", а счета были открыты в Альфа Банке. Владелец ООО "Айдар" 74-летний Виктор Природа, уроженец Луганской области. С 2007 года ему присвоили почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины".

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Наталия Софиенко
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Служба безопасности Украины АРМА ООО Айдар
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