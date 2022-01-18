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А-Банк презентовал масштабное обновление мобильного приложения ABank24.

Полностью новый UX/UI приложения, на основе наиболее популярных сценариев клиентского опыта, усовершенствование всех функций, быстрые шаги к самым популярным меню, новые фичи и многое другое в большом обновлении приложения ABank24.

"А-Банк — динамичный, молодой и энергичный банк, который всегда следует главному принципу — просто и быстро. При обновлении приложения мы не "сделали косметику", мы провели "капитальный ремонт", постарались сделать приложение максимально удобным и понятным каждому клиенту. За последний год в нашем приложении стало в два раза больше функций, и главной задачей для нас было сделать простой доступ к любой услуге. Сделать просто — оказалось самым сложным. Более полугода наша команда оттачивала каждую деталь нового приложения, не переставая выдавать новые фичи в прод, ведь бизнес не ждет. :) А в ноябре мы подключили всех желающих к бета-тестированию. Получилось очень свежо, по-новому и просто. Сегодня обновление доступно для всех, мы очень ждем обратную связь от наших клиентов" — говорит Юрий Кандауров, Председатель Правления А-Банка.

В новом приложении на главном экране у пользователя теперь есть кнопки быстрого доступа, автоматически отображены: перевод на карту, пополнение мобильного, — те функции, которые являются самыми популярными среди клиентов А-Банка. Если для пользователя ABank24 важны другие функции, их можно добавить самостоятельно через кнопку быстрого доступа "+". Вынести в быстрый доступ клиенты могут такие функции, как: перевод на карту, обмен валют, срочные переводы, коммуналка и интернет, страхование и другие.

Также клиентам А-Банка на главном экране приложения теперь доступна кнопка "Поиск", при нажатии которой открывается поисковая строка. С помощью этой функции клиент может попасть с главного экрана в любой раздел приложения. Запрос по нужному разделу или функции можно ввести не только в текстовом формате, но и с помощью голоса.

Внизу экрана главного меню есть 5 разделов: Кошелек, Кредиты, Депозиты, Кешбэк, Дополнительно.

Значительно улучшено меню "Кредиты" — теперь все кредиты, которые можно оформить в приложении, находятся в одной вкладке, также А-Банк добавил на этот экран небольшой онбординг (обучающий блок), в котором пользователю раскрываются основные особенности каждого кредита. На сегодня в приложении ABank24 можно оформить три кредита: "Плати частями", "Быстрые наличные" и "Рассрочка".

Действующие кредиты можно также увидеть в меню "Кредиты" на первом экране, что позволяет сократить шаги клиента.

В блоке "Депозиты", выбрав параметры вклада (валюта, срок, условия продления и расторжения) клиенту будет предложен наиболее выгодный для него депозит. В ближайшем обновлении А-Банк добавит возможность оформлять услугу "СкарбничкА" в разделе "Депозиты".

В настройках приложения (меню "Профиль") клиент сам может выбрать тему, язык, изменить данные почты, телефона, настроить карту, на которую будет получать перевод по номеру телефона, и другие настройки. В этом же разделе клиенты смогут оставить отзыв про новое приложение и высказать свои пожелания по изменениям.

Посмотреть и оценить все функции приложения вы можете самостоятельно, став клиентом А-Банка, что возможно также при помощи приложения ABank24.

Об А-Банке:

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины — 237 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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