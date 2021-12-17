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С 17.12.2021 А-Банк в режиме онлайн зачисляет 1000 грн от государства всем, кто имеет две вакцины и зеленый сертификат в Дії.

Деньги получают мгновенно клиенты, которые ранее оформили карту єПідтримка в А-Банке для зачисления 1000 грн, и клиенты, которые сейчас выбирают возможность получить выплату через А-Банк.

Карту єПідтримка можно оформить в А-Банке тремя способами.

1. В приложении Дія выбрать услугу "Получение 1000 грн". Приложение проверяет три условия: наличие полной вакцинации, возраст, гражданство. Если все хорошо, появляется кнопка "Далее". Надо перейти на список банков, где можно открыть спецсчет.

Нажать на А-Банк, перейти в мобильное приложение ABank24, выбрать услугу "Получение карты єПідтримка".

2. В мобильном приложении ABank24: в кошельке среди своих карт выбрать карту єПідтримка, на барабане выбрать меню "Карта єПідтримка" и нажать кнопку "Получить".

3. В отделении А-Банка: сообщить сотруднику Банка, что вам нужна виртуальная карта єПідтримка.

Оформление этой карты бесплатное. Не будет никакой платы за обслуживание.

После оформления карты в приложении Дія можно выбрать созданный в А-Банке счет и отправить заявление для начисления 1000 гривен. Выплаты получат все граждане Украины, имеющие полный курс вакцинации и "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія независимо от того, когда они вакцинировались. Услуга не работает с сертификатами, сгенерированными на портале или полученными у семейного врача. Только с сертификатом в приложении Дія.

Критерии получения выплаты:

возраст 18+;

вакцинация двумя дозами и наличие "зеленого" COVID-сертификата в приложении Дія;

гражданин Украины.

Потратить 1000 грн можно в категориях бизнеса, наиболее пострадавших от карантина: креативная, транспортная и спортивная категории. А-Банк распознает их при оплате картой с помощью МСС-кодов – четырехзначный код, закрепленный за категорией бизнеса. При оплате картой єПідтримка он должен совпадать с одним из кодов. Так что потратить деньги на другие цели, перевести их на другую карту, снять наличными — будет невозможно. Например, при попытке расплатиться картой в магазине одежды Банк оплату не проведет, поскольку эта торговая точка имеет МСС-код "Одежда". Но при оплате билета на поезд или книги платеж пройдет, поскольку эта торговая точка имеет соответствующий МСС, подпадающий под программу єПідтримка.

Деньги предоставляются на 4 месяца с момента получения, если за 4 месяца деньги не будут израсходованы, счет закроют, а деньги вернутся в госбюджет.

А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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Дія – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё очень удобно и всегда под рукой в ​​смартфоне.

На портале можно получить более 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 15 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНУКПН), свидетельство о рождении, справка переселенца (ВПЛ) и COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дія. Подпись — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

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