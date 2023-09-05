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Для участия в акции владелец карты "АТБ" от Абанка должен совершить от 2 покупок на сумму от 200 грн с картой в супермаркете АТБ. Каждая покупка от 200 грн будет участвовать в розыгрыше, поэтому чем больше покупок, — тем больше шансов выиграть. Розыгрыш главного приза — 100 000 грн — состоится 02.10.23 на официальной странице банка в Instagram. В начале октября в розыгрыше может принять участие более 700 тыс. клиентов Абанка с картой "АТБ", совершая покупки в своем любимом магазине.

За всеми новостями об акции и ее результатах можно следить в телеграм-канале руководителя направления "Кредитные карты" Абанка Евгения Зайченко — ZayacNews | Abank.

Период проведения акции: 05.09.23-30.09.23.

Для клиентов, еще не имеющих карті "АТБ", но желающих принять участие, Абанк предлагает удобные каналы для оформления карты:

в мобильном приложении А24 через несколько минут;

в любом отделении банка;

купив карту на кассе в магазине АТБ и активировав ее по инструкции на упаковке.

Также при оформлении карты новые клиенты получат приятный бонус в размере 50 грн. Для этого после оформления карты достаточно сделать первую покупку в АТБ на сумму от 100 грн — детали.

Также еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье действует особая акция "Міцні знижки" — это скидки до 40% на отдельные товары только для пользователей карты "АТБ".





Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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