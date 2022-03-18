Агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России с "ССС-" до "СС", сообщает Reuters.

Это произошло после того, как Россия сообщила о трудностях с выплатой долга по еврооблигациям 2023 и 2043 годов, номинированным в долларах.

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Проблемы с платежами России связаны с международными санкциями в связи с вторжением Москвы в Украину. Санкции сократили доступные валютные резервы страны и ограничили ее доступ к мировой финансовой системе.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", — говорится в сообщении.

Согласно шкале агентства, рейтинг СС означает высокую уязвимость – дефолт еще не состоялся, но фактически неизбежный. От дефолтного рейтинга РФ отделяет одно место.

Fitch и Moody's также выразили обеспокоенность по поводу способности России выполнить свои долговые обязательства, когда ранее в марте понизили рейтинг страны на несколько ступеней.

Следующие выплаты по российскому долгу запланированы на 4 апреля.

6 марта Moody's присвоило России преддефолтный рейтинг Ca. Падение ВВП РФ в 2022 году ожидается на уровне 7%.

8 марта Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня С, что означает неизбежный дефолт.

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Наталия Софиенко

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