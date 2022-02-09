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Аграриев, попавших под санкции СНБО, будут лишать господдержки

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 15:12
Аграриев, попавших под санкции СНБО, будут лишать господдержки - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин запретил предоставлять средства по программам господдержки сельхозтоваропроизводителям, к которым применяются экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 9 февраля.

Чиновники внесли изменения в 11 порядков использования средств из госбюджета, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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Аграрии, к которым применяются санкции, не смогут получить финансирование по следующим программам:

- поддержка фермерских хозяйств;

- поддержка развития виноградарства, садоводства и хмелеводства;

- удешевление кредитов;

- частичная компенсация стоимости отечественной сельхозтехники;

- поддержка животноводства и переработка сельхозсырья;

- возмещение потерь от повреждения посевов;

- выделение субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий;

- поддержка производителей картофеля;

- поддержка производителей, использующих мелиорированные земли;

- поддержка страхования сельхозпродукции.

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Наталия Софиенко
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