Аграриев, попавших под санкции СНБО, будут лишать господдержки
Кабмин запретил предоставлять средства по программам господдержки сельхозтоваропроизводителям, к которым применяются экономические санкции Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 9 февраля.
Чиновники внесли изменения в 11 порядков использования средств из госбюджета, направленных на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Аграрии, к которым применяются санкции, не смогут получить финансирование по следующим программам:
- поддержка фермерских хозяйств;
- поддержка развития виноградарства, садоводства и хмелеводства;
- удешевление кредитов;
- частичная компенсация стоимости отечественной сельхозтехники;
- поддержка животноводства и переработка сельхозсырья;
- возмещение потерь от повреждения посевов;
- выделение субсидий в расчете на единицу обрабатываемых угодий;
- поддержка производителей картофеля;
- поддержка производителей, использующих мелиорированные земли;
- поддержка страхования сельхозпродукции.
- 23 ноября вступил в силу закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который позволит профинансировать аграриев в сумме 24 млрд грн.
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