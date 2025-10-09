Акции гонконгского филиала HSBC подскочили на 30%: причина

Европейский банк HSBC объявил о планах выкупить полный контроль над подразделением Hang Seng Bank, оценив его более чем в $37 млрд

Фото: EPA

Акции Hang Seng Bank сегодня взлетели почти на 30% после объявления материнской компании HSBC о планах выкупить все публично торгуемые акции гонконгского банка и вывести его с биржи. Об этом намерении сообщил британский банк HSBC.

Hang Seng Bank – один из крупнейших банков Гонконга, специализирующийся на розничном и корпоративном банкинге. В настоящее время HSBC владеет 63% его акций.

HSBC обратился к совету директоров Hang Seng Bank с предложением провести сделку по схеме соглашения в соответствии с гонконгским законом о компаниях.

Британский банк предложил выкупить все акции по 155 гонконгских долларов за штуку, что значительно превышает среднюю цену за последние 30 дней – 116,5 гонконгских долларов. Это примерно на 33% больше средней стоимости акций за последний месяц торгов, по данным CNBC.

Выкуп обойдется HSBC примерно в 106 млрд гонконгских долларов (около $13,6 млрд). После завершения сделки общая оценка всего Hang Seng Bank составит более 290 млрд гонконгских долларов, или свыше $37 млрд.

Акции Hang Seng Bank резко выросли на 29,5% в Гонконге, в то время как ценные бумаги самой HSBC обрушились: в Гонконге – более чем на 5%, а на Лондонской фондовой бирже – более чем на 6%.

"Наше предложение представляет собой отличную возможность для развития как Hang Seng, так и HSBC", — прокомментировал генеральный директор группы HSBC Жорж Эльхедери.

Предложение вступит в силу при условии выполнения ряда условий, в том числе одобрение акционерами Hang Seng и санкционирование Высоким судом Гонконга.