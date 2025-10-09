Акції гонконзької "дочки" HSBC підскочили на 30%: причина

Європейський банківський гігант HSBC оголосив про плани викупити повний контроль над своїм підрозділом Hang Seng Bank, оцінивши його в понад $37 млрд

Фото: EPA

Акції Hang Seng Bank сьогодні злетіли майже на 30% після оголошення материнською компанією HSBC про плани викупити всі публічно торговані акції гонконзького банку та вивести його з біржі. Про цей намір повідомив британський банк HSBC.

Hang Seng Bank – один із найбільших банків Гонконгу, що спеціалізується на роздрібному та корпоративному банкінгу. Наразі HSBC володіє 63% його акцій.

HSBC звернувся до ради директорів Hang Seng Bank із пропозицією провести операцію за схемою домовленостей згідно з гонконзьким законом про компанії.

Британський банк запропонував викупити всі акції за 155 гонконзьких доларів за штуку, що значно перевищує середню ціну останніх 30 днів – 116,5 гонконзьких доларів. Це приблизно на 33% більше за середню вартість акцій за останній місяць торгів, за даними CNBC.

Викуп обійдеться HSBC приблизно у 106 млрд гонконзьких доларів (близько $13,6 млрд). Після завершення загальна оцінка всього Hang Seng Bank становитиме понад 290 млрд гонконзьких доларів, або більш як $37 млрд.

Акції Hang Seng Bank стрімко зросли на 29,5% у Гонконзі, тоді як цінні папери самої HSBC обвалилися: у Гонконзі – більш ніж на 5%, а на Лондонській фондовій біржі – понад 6%.

"Наша пропозиція – це чудова можливість для розвитку як Hang Seng, так і HSBC", – прокоментував головний виконавчий директор групи HSBC Жорж Елхедері.

Пропозиція набуде чинності за умови виконання умов, що передбачають схвалення акціонерів Hang Seng та санкціонування Вищим судом Гонконгу.