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С 1 октября по 31 декабря 2022 года получайте денежные переводы Ria Money Transfer в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека за каждый денежный перевод.

Получить кешбек очень просто:

• зайдите в мобильное приложение ПУМБ Online;

• выберите пункт "Международные переводы" в разделе "Платежи";

• выберите систему Ria Money Transfer и укажите контрольный номер перевода;

• проверьте информацию и выберите карту;

• одобрите получение перевода ОТР паролем.

Один клиент может получить несколько кешбеков, но не более 5 выплат в месяц.

Акция действует на денежные переводы Ria Money Transfer, отправленные из-за границы и полученные с помощью мобильного приложения ПУМБ Online. Период действия акции с 01.10 по 31.12.2022 или до исчерпания фонда вознаграждения. Участие в акции доступно как существующим, так и новым клиентам ПУМБ. Новым клиентам банка достаточно пройти процедуру идентификации через приложение Дія.

Подробные правила и условия акции доступны по ссылке.

Информация об акции на сайте Ria Money Transfer.

Клиентам ПУМБ доступні переводы системы Ria Money Transfer сразу в трех платежных каналах банка:

• в мобильном приложении ПУМБ Online (только клиенты, получившие переводы с помощью приложения ПУМБ Online в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года, принимают участие в акции "Осенняя пора с Ria");

• на горячей линии банка по телефону: +38 044 290 7290. Для этого необходимо позвонить с финансового номера клиента на горячую линию и оставить заявку на получение перевода Ria Money Transfer, указав контрольный номер перевода, страну отправления, сумму и валюту перевода. Обратите внимание, что заявку может оставить только получатель перевода;

• в отделении банка. Для этого необходимо посетить ближайшее отделение ПУМБ и сообщить работнику банка контрольный номер перевода системы Ria Money Transfer, сумму и валюту перевода. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность.

Перевод средств через системы мгновенных переводов – надежный инструмент поддержки друзей и родных в Украине.





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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – ровесник независимой Украины. ПУМБ – это крупный и надежный частный банк, финансовый советник и помощник как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. ПУМБ входит в список НБУ системно важных банков страны. ПУМБ – один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ. Банку доверяет более 1,8 млн. клиентов – физических лиц и почти 97 тыс. корпоративных клиентов. ПУМБ уже более 30 лет выполняет все обязательства перед клиентами, государством и сотрудниками и, несмотря на войну, продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 8 месяцев 2022 года банк, выплатил вкладчикам банков-банкротов более 535 млн. Надежность банковских вкладов в августе 2022 года была подтверждена независимым рейтинговым агентством "Кредит-Рейтинг" на уровне "5" (наивысшая надежность).

Ria Money Transfer является одним из мировых лидеров среди систем денежных переводов для физических лиц. Компания входит в группу Euronet Worldwide и имеет сеть более 507 тыс. пунктов обслуживания в 160 странах мира.

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