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17.04.2019, 10:37

Алена Дегрик Шевцова о принципах работы платежного рынка Беларуси p

Алена Дегрик Шевцова о принципах работы платежного рынка Беларуси

Сфера платежей наших соседей сильно централизована — это имеет как позитивные рычаги в плане борьбы с незаконной деятельностью, так и негативные

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Несмотря на общее советское прошлое и прочные экономические связи в настоящем, платежные рынки постсоветских стран сильно различаются между собой. К примеру, транзакционный бизнес в Беларуси работает по совершенно другим принципам, чем это происходит в Украине. Об этом в своем блоге на сайте «Минфин» рассказала глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

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«Традиционно для постсоветской Восточной Европы, в Беларуси доминирует наличка. Как и в Украине, в РБ практически везде можно расплатиться «пластиком» или телефоном с NFC, но много где кэш не спешит уходить со сцены. Сейчас более трети расчетов проводятся безналично — по состоянию на 2017 год этот показатель достигал 35,4%, а ежегодный рост составляет 3-5%», — рассказывает Алена Дегрик.

Это меньше, чем в Украине: по данным НБУ, отечественный cashless-сегмент за 2018 год составил 45,1%. И, если верить темпам роста, уже в 2019 году наша экономика перешагнет 50%. Иная ситуация в РБ — часть политико-экономических сдерживающих факторов.

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«Беларусь не была бы собой, если бы там не существовала монопольная финтех-система, созданная государством. И она есть — это Единое рассчетно-информационное пространство, ЕРИП. Он дает возможность оплатить множество услуг — коммуналку, пошлины на дороги, штрафы ГАИ. В силу особенностей государственной политики, здесь регулируется даже то, что не должно. В такой ситуации, главным агрегатором финтеха становится то самое ЕРИП, на котором регистрируются их проекты», — объясняет Алена Дегрик Шевцова, описывая ситуацию с развитием fintech-проектов.

В то же время, отличительной характеристикой платежного рынка РБ является не только полный паритет по части Mastercard и Visa, но и связь с российскими платежными системами — чего уж точно нельзя сказать об Украине. С последним утверждением понятно, — но не в ситуации с держателями карт. Как объясняет Алена Дегрик, в нашей стране налицо сильное доминирование Mastercard, вызванное именно развитием безналичных платежей.

«Несмотря на то, что в последние годы власти стремятся наладить диалог с Европой, сложно отрицать, что РБ крепко сидит на орбите России. Мы говорим в первую очередь об электронных деньгах. WebMoney, Qiwi, Yandex.Money. С их помощью люди оплачивают мобильную связь, коммунальные услуги, покупки в интернет-магазинах, выплачивают штрафы и кредиты» — говорит Алена Дегрик Шевцова.

В целом, сфера платежей наших соседей сильно централизована — это имеет как позитивные рычаги в плане борьбы с незаконной деятельностью, так и негативные в вопросах развития инновационных fintech-решений.

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Теги: Алена Дегрик Шевцова
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