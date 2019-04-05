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05.04.2019, 11:04

Алена Дегрик Шевцова о работе платежного рынка Японии p

Алена Дегрик Шевцова о работе платежного рынка Японии

По мнению CEO LeoGaming, QR-коды составляют основу платежной цепочки японских сервисов

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Пока страна следит за результатами выборов, некоторые бизнес-эксперты все же сохраняют профессиональный вектор и освещают свои ниши. Так, например, глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова подробно рассказала в своем блоге In Fintech We Trust о том, в каких особенностях существует рынок  payment-услуг Японии.

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«Начну с разрыва шаблона — в Японии доминируют наличные. Да, в одной из самых технологичных стран мира с экономикой-лидером и маглев-поездами предпочитают платить не карточкой и телефоном, а бумажными деньгами. Такие дела. В 2016 году процент безналичных транзакций в Японии составлял — барабанная дробь — 20%. Меньше, чем в Украине», — рассказывает Алена Дегрик, тут же добавляя:  «В программе правительства стоит задача увеличить долю безналичных транзакций до 40% транзакций к 2025 году. Напомню, в Украине по итогу 2018 года 45,1%

По мнению CEO LeoGaming, QR-коды составляют основу платежной цепочки японских сервисов. Их внедрению и активному использованию способствуют как fintech-сервисы, так и банки, которые активно сотрудничают с первыми в бизнесе.

«После того, как власти внесли изменение в закон, облегчающий процедуру доступа третьих сторон к счетам и данным вкладчиков, fintech-компании начали активно запускать свои решения, и банкам пришлось реагировать, — объяснила Алена Дегрик Шевцова, продолжая: «Три крупнейших японских банка — Fukuoka, Yokohama и Resona —  совместными усилиями запустили систему оплаты через QR-коды и приложение под названием Yoka Pay. В январе 2018 года еще один японский крупный банк Mizuho запустил Mizuho Wallet. Тогда же компания Origami интегрировались с Ogaki Kyoritsu Bank — это позволило клиентам банка использовать «QR-кодовое» приложение» — закончила свою мысль Алена Дегрик Шевцова о самых больших интеграциях между двумя сферами.

Говоря о лидерах рынка, глава LeoGaming, рассказала о главных ритейлерах «страны восходящего солнца», создавших экосистему для клиентов.

«Но одним из лидеров является Rakuten Pay — mobile-only система платежей, которую в 2016 году запустил лидер японского e-commerce сегмента. У приложения огромное преимущество из-за нахождения в экосистеме Rakuten: для идентификации клиенты вводят лишь свой Rakuten ID. Количество торговых точек, где можно рассчитаться кошельком — почти 1,2 млн.», — пишет Алена Дегрик Шевцова, и далее: «Значимым конкурентом «ракутена» является Line Pay — приложение на основе мессенджера Line, аудитория — 165 млн чел. Line был запущен в 2014 году. В нем доступны денежные переводы между пользователями и мобильные платежи.»

Говоря об остальных участниках рынка, Алена Дегрик называет индийский сервис Paytm, блокчейн-стартап MoneyTap, а также китайский WeChat Pay.

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Теги: Алена Дегрик Шевцова
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