Алена Дегрик Шевцова про Apple Card, будущее финансовых продуктов

На правах рекламы

Одна из главных новостей этой недели - запуск Apple своего финансового сервиса — вызвала немало обсуждений на тему того, во что превращаются крупнейшие мировые технологические гиганты и как они могут заменить собой нынешних лидеров многих сфер. Глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова считает, что такие выводы возникают от непонимания работы инновационных брендов — и объясняет это в небольшом комментарии.

Реклама

«Американские (и не только) big-tech конторы стали не только своим самым популярным предложением: смартфоном, онлайн-магазином и т.д. Они стали знаком качества, оболочкой, в которой клиенту комфортно находиться и которую он не желает покидать во время потребления товаров и услуг. Оттого появились Apple и Google Pay, а теперь на очереди и карточные продукты», — подчеркивает Алена Дегрик.

Она считает, что другие крупные fintech-компании также подхватят эту тенденцию и будут запускать собственные решения для пользователей. При этом бизнесу — в особенности традиционным фининститутам — не стоит волноваться.

«Apple Card не значит, что компания становится банком — так же, как и украинский mobile-only банк в смартфоне не является банком в прямом смысле. Это имя, которое работает с традиционным учреждением, решающим все организационные и формальные вопросы. Такой продукт — это в первую очередь инструмент лояльности и еще один важный аргумент для нынешних владельцев IPhone не переходить на Android», — рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

С этим трудно не согласиться. Увы, новая «фишка» будет доступна лишь для пользователей США. Тем не менее, ее главные принципы легко применимы и в Украине.

«Удобство платежа, выгода и вознаграждение за пользование — вот нынешние аргументы того, чтобы потребитель остался с вами. Поэтому большие технологические команды будут и дальше запускать финансовые решения. Это развитие, без которого они будут двигаться назад», — резюмировала Алена Дегрик Шевцова.