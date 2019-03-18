AllFin.com.ua - сравни и выбери, где взять кредит на карту

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10 марта финансовый портал Олфин запустил сервис по подбору кредитов на карту. Онлайн-кредит становится такой же привычной частью нашей жизни, как смартфон. Получить деньги на свою карту всего за 20 минут, отправив заявку с телефона, планшета или ПК, — легко!

Клиенты ценят комфорт, простоту и скорость оформления займов через интернет. Поэтому рынок онлайн-кредитов в Украине стремительно растет. Кредит на карту онлайн сегодня предлагают более 100 компаний. Разобраться с тем, где оформить займ сразу на нужную сумму и срок, да и еще и с минимальной переплатой становится все сложнее.

Для вашего удобства портал ОлФин собрал все надежные украинские МФО в одном месте. И регулярно обновляет их перечень, добавляя новые организации и делая обзоры на них. В карточке каждого МФО вы сразу видите:

процентную ставку для новых клиентов. При повторном обращении ставка может быть другой;

максимальную сумму займа при первом обращении. Многие МФО новым клиентам выдают минимальные суммы. Важно это учесть;

максимальную сумму, которая доступна для клиентов этого МФО. Некоторые организации выдают физлицам до 20 тыс. грн;

доступные сроки кредитования. Ведь кому-то средства нужны на пару недель, а кому-то — на пару месяцев.

Кликнув на логотип организации, вы перейдете на подробный обзор выбранного МФО, под которым есть ссылка на новости этой компании. Для лидеров украинского рынка онлайн-кредитования есть обзоры личных кабинетов, так что вы можете заранее посмотреть на МФО глазами клиента и точно узнать, какие данные потребуются для оформления кредита.

Для лучшего ориентирования в разнообразии организаций, портал предлагает собственную систему пометок.

«Лучший выбор» присваивается организации, которой посетители ОлФина интересовались больше всего;

«Выбор недели» — организации, которая была наиболее популярной за последние 7 дней;

«Рекомендуем» — МФО с самыми выгодными условиями получения денег в интернете для новых клиентов;

«Топ» — присваивается организации с безупречной репутацией и большим опытом работы на рынке.

«Новинка» — новые МФО, недавно добавленные на портал.

Теперь вы можете выбрать себе идеального финансового партнера всего за пару кликов.

Сравнивайте, выбирайте и получайте займы на самых выгодных условиях! Оставляйте комментарии, пишите, если знаете, какого МФО не хватает на ОлФин, делитесь опытом сотрудничества и отзывами. И пусть в вашем кошельке всегда будут деньги!