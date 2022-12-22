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Что такое альткоины? Так называют любые цифровые монеты отличные от биткоина. Альткоины, имеющие достаточную ликвидность, могут дать максимальный прирост капитала. В качестве примера можно привести монеты Ethereum, Dogecoin и пр.

Альткоины: на что обратить внимание сейчас

Рассмотрим новые и перспективные альткоины, стоимость которых с большой вероятностью вырастет в 2023 г.

RIA

Игра Calvaria была создана для любителей фэнтезийных миров. Перед началом игры пользователь должен зарегистрироваться и собрать колоду из NFT-карт с игровыми персонажам.

Фэнтезийные персонажи имеют различные способности, которые можно использовать в бою. Токен RIA эмитирован платформой и может использоваться для приобретения специальных предметов для улучшения карт и характеристик персонажей.

Число пользователей проекта постоянно увеличивается. В настоящий момент инвесторы вложили в проект более 1,6 млн долларов.

Приобрести токен RIA

D2T

Криптоаналитическая платформа Dash 2 Trade создана для информационной помощи трейдерам, которым необходимы релевантные торговые сигналы. Площадка предоставляет большой объем рыночной информации, позволяет отслеживать листинги и предстоящие пресейлы, а также помогает принимать взвешенные торговые решения.

Инструменты платформы позволяют отслеживать прогнозы других инвесторов относительно будущей стоимости той или иной цифровой монеты. Для доступа ко всем перечисленным функциям потребуется оформление подписки, которая оплачивается токенами платформы – D2T.

Посетить пресейл D2T

IMPT

Платформа IMPT.io была создана для совершения безопасных транзакций с оцифрованными углеродными кредитами. Токенизация экологических активов позволяет значительно уменьшить риск мошеннических операций, так как токен — уникальный предмет, и его не получится использовать дважды. Оцифрованный углеродный кредит будет соответствовать определенному количеству монет IMPT, которые эмитируются платформой. Пользователь также сможет торговать токенами IMPT для извлечения прибыли.

Помимо этого существует возможность уменьшения углеродного следа за счет "сжигания" углеродных кредитов. За совершение подобных транзакций пользователь получает NFT в эко-тематике.

Платформа IMPT.io активно выстраивает партнерскую сеть. В настоящий момент с блокчейн-проектом сотрудничает более 10 тыс. крупных коммерческих компаний.

В рамках пресейла выпущенных монет основатели IMPT.io уже получили инвестиции в размере 12,5 млн долларов.

Посетить пресейл IMPT

Заключение

Как заработать на криптовалюте? Обычно, доход приносят криптовалютные проекты, которые предлагают пользователям конкурентный продукт, безопасные транзакции и инновационные решения.

Сейчас многие перспективные проекты предлагают свои токены по доступной цене в рамках предпродажи. Приобретение перспективного актива по минимальной цене дает шанс на получение прибыли в краткосрочной перспективе.

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