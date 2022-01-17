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Чтобы улучшить доступ к финансированию и ускорить рост малых и средних предприятий (МСП), IFC начинает сотрудничество с украинским АО "Банк Альянс". Инвестиционная и консультативная поддержка IFC поможет банку увеличить кредитование предприятий малого бизнеса, что позволит им повысить конкурентоспособность, сохранить и создать новые рабочие места и ускорить экономический рост Украины в целом.

МСП вносят ключевой вклад в экономику Украины: в 2020 году на этот сектор приходилось 55 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) и около 80 процентов общей занятости. Вместе с тем, МСП является самым уязвимым сегментом в финансовом плане, ведь многие из них столкнулись с нестабильными денежными поступлениями из-за пандемии COVID-19.

В ответ на эту ситуацию, IFC предоставила ссуду на сумму до 11 миллионов долларов США, чтобы помочь Альянс Банку предоставлять финансирование украинским МСП, при этом по меньшей мере 50 процентов кредитных поступлений предназначается для малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе. Инвестиция IFC включает ссуду в размере 5 миллионов долларов США с собственного счета IFC и еще 5 миллионов евро, мобилизованные от фонда микрофинансирования Invest in Visions GmbH IIV Mikrofinanzfonds.

"Финансирование IFC позволит нашему банку расширить ассортимент кредитных продуктов, что позволит МСП, особенно в аграрном секторе, модернизировать свои мощности и инвестировать в зеленые технологии, – сказала Юлия Фролова, глава правления Альянс Банка. – Благодаря новому партнерству у наших клиентов будет лучший доступ к инструментам международного торгового финансирования, что будет способствовать активизации международной торговли, которая имеет важное значение для укрепления украинской экономики".

IFC также предложила механизм гарантирования торгового финансирования для Альянс Банка в рамках своей Глобальной программы торгового финансирования (GTFP). Цель данной инициативы – помочь Банку наладить партнерские отношения с несколькими крупными международными банками, а, следовательно, предоставлять своим клиентам в частном секторе более эффективные и экономически выгодные решения по финансированию торговли. Банк также присоединился к программе IFC DigiLab, что усилит его стратегию цифровой трансформации путем доработки операционной модели и расширения линейки цифровых банковских продуктов и услуг для клиентов.

"Приоритетом для IFC является поддержка предпринимательства в наиболее уязвимых секторах и мобилизация частного капитала для минимизации последствий пандемии, – отметил Джейсон Пеллмар, региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове. – С помощью этого нового партнерства мы стремимся усилить доверие других кредиторов к МСП и увеличить пул финансирования, доступный этим предприятиям в Украине".

Сотрудничество между IFC и Альянс Банком началось в 2018 году с предоставления банку консультативных услуг по развитию институциональной способности и помощи во внедрении банковских продуктов для сельскохозяйственных МСП на основе финансового инструмента, известного как аграрные расписки. Через расширенное сотрудничество IFC также будет поддерживать банк в приведении его экологической, социальной и управленческой практики в соответствие с международными стандартами.

IFC

IFC, подразделение Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого сфокусирована на частном секторе рынков, которые формируются. Работает более чем в 100 странах, используя собственный капитал, экспертизу и влияние на создание рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2021 финансовом году объем инвестиций IFC в частные компании и финансовые институты развивающихся стран достиг рекордных $31.5 миллиардов долларов США, усиливая способность частного сектора преодолевать бедность и повышать общее благосостояние, в то время как экономики мира борются с последствиями пандемии COVID-19. Дополнительная информация www.ifc.org.

Альянс Банк

АО "БАНК АЛЬЯНС" – это универсальный банк, работающий в Украине с 1992 года. Через 30 региональных отделений, расположенных в крупнейших городах страны, Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг ММСП, в том числе в аграрном секторе. Банк Альянс занимает лидирующие позиции среди украинских банков на рынке международных платежей, банковских гарантий и агрокредитования. 12 октября 2021 года S&P Global Ratings подтвердило международный кредитный рейтинг Альянс Банка на уровне "B-/В" с прогнозом "Стабильный".

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