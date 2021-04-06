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АМКУ завел дело против крупнейшего производителя сахара

06.04.2021, 08:20
АМКУ завел дело против крупнейшего производителя сахара - Фото
Фото: depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против группы компаний Астарта и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного). Такое решение АМКУ принял 5 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

"В течение последних месяцев Комитетом исследовалась ситуация, связанная с повышением цен на сахар. Установлено, что с сентября 2020 года упомянутые выше субъекты схожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года – в среднем на 48%", – отметили в АМКУ.

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По оценке Комитета, совокупная доля Астарты и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.

При этом АМКУ не усматривает объективных причин для такой динамики цен.

"Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность – на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%. Объемы производства сахара в 2020 году сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления", – пояснили в АМКУ.

Также по данным Лондонской биржи, мировые цены не претерпели такого резкого повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или рост налогообложения.

В итоге АМКУ пришел к выводу, что группа "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены более конкурентный уровень.

В рамках расследования, кроме Астарты и Радеховского сахара, Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке. 

"В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, которые подорожали в последнее время", – сообщила председатель АМКУ Ольга Пещанская.

Астарта – крупнейший производитель сахара в Украине, в состав компании входят шесть сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Наталия Софиенко
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АМКУ штраф группа Астарта
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