Аналитики Citi прогнозируют обвал доллара на 20% из-за вакцины от коронавируса

В следующем году курс доллара может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост. Об этом говорится в аналитической записке Citigroup, пишет Bloomberg.

Эксперты предполагают снижение доллара аналогично сценарию, который был в 2000-х.

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Citigroup отмечает, что в 2001 году катализатором того, что доллар падал в течение нескольких лет, стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это подстегнуло волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.

"Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", — написали стратеги Citigroup.

Индекс доллара от Bloomberg, который отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти важным с точки зрения мировой торговли валютам (евро, фунт, швейцарский франк, китайский юань и т. д.), уже потерял 11% по сравнению с мартовскими пиковыми значениями.

Такие защитные инструменты инвесторов, как иена и казначейские облигации, также потеряли в цене.

Еще одним ударом по американской валюте может стать политика низких ставок Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут уходить из американских активов в международные.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, индекс доллара до конца 2021 года снизится на 3%. Наибольшее годовое снижение в современной истории было в 1985 г. Тогда доллар упал на 18,5%.

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Наталия Софиенко

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