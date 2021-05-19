"Антиахметовский" законопроект. Минфин и ОП не могут договориться из-за акциза – ЭП

Правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который называют "антиахметовским законопроектом" пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде. Об этом сообщают источники ЭП.

Законопроект не зарегистрировали из-за 5% акциз с сигарет.

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Отмечается, что 18 мая шли баталии в Минфине и Офисе президента о том, в каком виде выпускать законопроект.

По данным источников, после принятия изменений по перекладыванию уплаты части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков города могут потерять 2,9 млрд грн.

"Сейчас идет борьба, чтобы вынести эти нормы в отдельный закон, как это сделали с аграриями", – добавляет источник.

От изменений налогового законодательства в правительстве рассчитывают получить 50 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет за год.

Законопроект содержит следующие позиции:

- Увеличение ренты на добычу железной руды: с 1 июля 2021 года компании будут платить ренту не от себестоимости, а от рыночной цены. Базовой будет цена на руду с большим содержанием железа – 62%. Ожидаемый дополнительный ресурс для бюджета – 3 млрд грн.

В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

- Акциз для "зеленой" энергетики: по расчетам НКРЭКУ, минимальный уровень акциза в 3,2% может принести более 1,5 млрд грн дополнительных поступлений в год. Больше всего это решение ударит по энергохолдингу ДТЭК Ахметова, крупнейшему производителю "зеленой" электроэнергии в Украине с 25% долей рынка.

- Отмена льгот на земельный налог для шахт. Предприятия этого сектора платят в бюджеты местных общин лишь 25% от ставки, которую устанавливают местные советы. Эту льготу могут убрать из Налогового кодекса. В Минфине подсчитали, что это позволит дополнительно привлечь около 4-5 млрд грн.

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12 мая Кабинет министров рассматривал "антиахметовский" законопроект – налоговую реформу президента Владимира Зеленского, от которой пострадают крупнейшие украинские бизнесмены, больше всего – Ринат Ахметов.

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Наталия Софиенко

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