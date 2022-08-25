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АРМА впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 13:20
АРМА впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств. Об этом сообщила нардеп фракции Слуга народа  Галина Янченко.

По ее словам, АРМА также просит Кабмин согласовать покупку ОВГЗ на сумму 150 млн грн, средства будут направлены на нужды ВСУ.

"Такое право АРМА получило два месяца назад, когда парламент принял закон №7342, разработанный совместно с руководством АРМА. Он открывает возможность дополнительно поддержать нашу армию", – сообщила Янченко.

На покупку военных ОВГЗ Нацагентство может тратить до 80% находящихся у них в управлении средств. В настоящее время в управлении АРМА находится около 870 млн грн.

Значительная часть этих арестованных средств – это активы подсанкционных россиян и деньги предателей, которые переданы в АРМА в рамках уголовных производств.

"Пока ждем решения Кабмина по этому поводу", — добавила она.

  • С началом войны суды передали российских активов в агентство АРМА на $1,5 млрд. LIGA.net узнала, что с ними происходит сейчас.

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Наталия Софиенко
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ВСУ АРМА Галина Янченко﻿
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