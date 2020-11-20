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АТБ-Маркет выиграл у налоговой спор на 100 млн

20.11.2020, 12:08
АТБ-Маркет выиграл у налоговой спор на 100 млн - Фото
Фото: LIGA.net

Верховный Суд частично удовлетворил иск ООО "АТБ-Маркет" к Офису крупных налогоплательщиков Госналоговой службы и отменил штраф в размере 107,7 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, во время проверки налоговики установили "факты несвоевременной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок на общую сумму НДС 107,7 млн грн".

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Суд первой инстанции (Днепропетровский окружной админсуд) также удовлетворив исковое требований ООО "АТБ-Маркет".

Третий апелляционный админсуд в своем постановлении от 23.06.2020 пришел к выводу о правомерности применения к истцу штрафных санкций, но признал, что спорные налоговые накладные подпадают под действие пункта 73 подраздела 2 раздела ХХ "Переходные положения" НК Украины в редакции Закона №466-их и уменьшил размер примененных санкций к предельному согласно указанной нормы.

В свою очередь Верховный Суд решил, что "законодатель имел целью не только уточнить и расширить перечень случаев, при которых налогоплательщик освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 120-1.1 статьи 120-1 НК Украины, но и обезопасить налогоплательщиков от чрезмерного бремени ответственности, установленного ранее действующими положениями п. 1201.2 ст. 120 НК Украины, в случаях и на условиях, указанных в пункте 73 подраздела 2 раздела XX "Переходные положения" НК Украины"

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "АТБ-Маркет" является Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, а также Виктор, Игорь и Ирина Карачун.

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Наталия Софиенко
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