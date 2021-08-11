Банк Ахметова выиграл суд у Укрзализныци на 58 млн грн

Хозяйственный суд города Киева 27 июля частично удовлетворил иск ПУМБ Рината Ахметова к Укрзализныце и решил взыскать в пользу ответчика 58 млн грн пени и 3% годовых за ненадлежащее выполнение Донецкой железной дорогой условий трех кредитных договоров. Об этом сообщает Finbalance.

В декабре 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляцию Укрзализныци и оставил без изменений решение, которым с ж/д компании в пользу ПУМБ Рината Ахметова было взыскано $22 млн задолженности "Донецкой железной дороги" по кредитным договорам 2013 года.

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В июне 2020 года Укрзализныця сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО – 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО – более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 000 вагонов других собственников, почти 6 000 пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

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В 2013 году Донецкая зализныця взяла в банке ПУМБ кредит на $18 млн, но не выплачивала проценты. В результате банк подал на предприятие в суд. В Укрзализныце считали, что компания не может быть правопреемником Донецкой зализныци. 28 декабря 2019 года судебная экспертиза подтвердила, что Донецка зализныця находится в структуре Укрзализныци, а кредитные договора филиала отображены на балансе УЗ. Судебная экспертиза доказала также, что УЗ является правопреемником прав и обязательств Донецкой зализныци. В июне 2020 года решение подтвердила Высшая Палата Высшего суда.

По состоянию на 2017 год, донецкий филиал УЗ потерял 53,5 млн грн из-за блокады движения поездов в ОРДЛО.

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Наталия Софиенко

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