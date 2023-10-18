UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Банк России после критики РПЦ доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 11:51
Банк России после критики РПЦ доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей - Фото
Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Банк России заявил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики представителей Русской православной церкви.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – сообщили в Центробанке РФ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

С 16 октября в РФ в обращение была введена обновленная банкнота номиналом в 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Главное изображение на лицевой стороне – Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной стороне представлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Священник РПЦ выразил свое недовольство и заявил, что считает унижением православных религиозных сооружений и нецелесообразным отражение мусульманской символики на банкноте и призвал Центробанк "не играть с огнем".

Наталия Софиенко
рпццентробанк рфроссийский рубль
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 