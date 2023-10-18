Банк России после критики РПЦ доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

Банк России заявил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей после критики представителей Русской православной церкви.

"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", – сообщили в Центробанке РФ.

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С 16 октября в РФ в обращение была введена обновленная банкнота номиналом в 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Главное изображение на лицевой стороне – Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной стороне представлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Священник РПЦ выразил свое недовольство и заявил, что считает унижением православных религиозных сооружений и нецелесообразным отражение мусульманской символики на банкноте и призвал Центробанк "не играть с огнем".