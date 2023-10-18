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Банк Росії після критики РПЦ доопрацює дизайн оновленої банкноти 1000 рублів

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18.10.2023, 11:51
Банк Росії після критики РПЦ доопрацює дизайн оновленої банкноти 1000 рублів - Фото
Центробанк Росії (Фото - cbr.ru)

Банк Росії заявив, що доопрацює дизайн оновленої банкноти у 1000 рублів після критики представників Російської православної церкви.

"Зараз ухвалено рішення зупинити випуск банкноти. У широкий обіг вона не надійшла", – повідомили у Центробанку РФ.

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З 16 жовтня у РФ в обіг було введено оновлену банкноту номіналом в 1000 рублів. Вона присвячена Нижньому Новгороду та Приволзькому федеральному округу.

Головне зображення на лицьовій стороні – Микільська вежа Нижегородського Кремля, а на зворотному боці представлені Музей історії державності татарського народу та Республіки Татарстан у Казані, вежа Сююмбіке на території Казанського Кремля, а також Музей археології та етнографії в Уфі.

Священик РПЦ висловив своє невдоволення та заявив, що вважає приниженням православних релігійних споруд та недоцільним відображення мусульманської символіки на банкноті й закликав Центробанк "не грати з вогнем".

Наталія Софієнко
російський рубльцентробанк РФ
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