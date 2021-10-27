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Банки ожидают притока вкладов от клиентов и планируют наращивать капитал – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 13:41
Банки ожидают притока вкладов от клиентов и планируют наращивать капитал – НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Большинство банков прогнозируют увеличение привлечений средств от населения и бизнеса в четвертом квартале. Об этом свидетельствуют результаты опроса банков о банковском фондировании, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Две трети респондентов отметили понижение стоимости средств населения. В то же время, стоимость средств бизнеса незначительно увеличилась.

В четвертом квартале банки прогнозируют незначительное повышение стоимости привлечений за счет удорожания средств, привлеченных от корпораций.

Как отмечает НБУ, треть банков отметили уменьшение доли фондирования в иностранной валюте за последние три месяца.

"Срочность привлеченных средств незначительно сократилась. В конце года банки и дальше ожидают уменьшения доли валютных средств клиентов, в то же время срочность депозитов не изменится или незначительно возрастет", – указывают в НБУ.

Также отмечается, что банки планируют наращивать объем капитала. За последний год у большинства банков капитал вырос, его стоимость в среднем незначительно увеличилась.

"В последующие 12 месяцев респонденты ожидают наращивания объема капитала и незначительное снижение его стоимости. Основным фактором, влияющим на увеличение объема капитала является прибыльность, для отдельных банков – это также стратегические планы роста. В то же время регуляторные требования и изменения в экономической среде могут стать факторами уменьшения объема капитала", – говорится в комментарии НБУ.

Банки сдержанно оценили динамику фондирования в июле-сентябре 2021 года: объемы привлеченных средств выросли у 46% респондентов, в остальных – сократились. В целом объемы средств домохозяйств незначительно уменьшились, средств корпораций – выросли.

Текущий "Опрос о банковском фондировании" проводился с 17 сентября по 8 октября 2021 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.

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Анна Лыса-Кузмич
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